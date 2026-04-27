WoW : L'édition 2026 de la Semaine des enfants est lancée, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 avril 2026 à 11h31
Retrouvez des informations relatives à la Semaine des enfants, l'événement mondial disponible sur WoW du 27 avril au 4 mai 2026.
WoW : L'édition 2026 de la Semaine des enfants est lancée, les détails

Du 27 avril au 4 mai 2026, les joueurs de WoW peuvent de nouveau consacrer du temps aux enfants d'Azeroth à travers l'événement mondial de la Semaine des enfants. Comme chaque année, quelques nouveautés ont été ajoutées, et nous vous proposons d'en apprendre un peu plus à ce sujet ci-dessous.

Quelles sont les nouveautés de la Semaine des enfants 2026 sur WoW Midnight ?

En 2026, la Semaine des enfants n'amène qu'une seule nouveauté : la Paillasse de sieste, un jouet pouvant être obtenu contre une Figurine chérie, la monnaie de l'événement. Vous pouvez faire l'acquisition de cet objet en vous adressant au vendeur situé à proximité du Comptoir de Lune-d'Argent, et au-dessus de l'hôtel des ventes.

vendeur-semaine-enfants

Les cosmétiques des éditions précédentes sont toujours disponibles

Si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à la Semaine des enfants avant 2026 sur WoW, il est toujours possible de récupérer les cosmétiques des années précédentes en vous adressant à :

  • Jepetto Mizanjoie à Dornogal
  • Brundia Tressemartel à Hurlevent
  • Leial Tricotton à Orgrimmar

Ainsi, vous serez en mesure de recevoir :

  • Ensemble d'armes de gardes de Hurlevent pour enfant
  • Arsenal : ensemble d'armes de gardes de Hurlevent pour enfant
  • Épée en bois peint, Bouclier en bois de Hurlevent, Dague en bois peint, Arme factice peinte
  • Ensemble d'armes de gardes d'Orgrimmar pour enfant
  • Arsenal : ensemble d'armes de gardes d'Orgrimmar pour enfant
  • Hache en bois peint, Bouclier en bois d'Orgrimmar, Hachette en bois peint, Hache factice peinte
  • Les mascottes Argos, Robot d'atelier utile et Lunettes

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Comment obtenir une Figurine chérie ?

La Figurine chérie est une récompense obtenue en complétant les suites de quêtes associées aux capitales accueillant la Semaine des enfants. Cette monnaie est liée au bataillon, et n'est utilisable que durant l'événement. Terminer ces quêtes vous offrira également la possibilité de choisir entre des mascottes (dans ce cas, vous n'obtiendrez pas de Figurine) :

  • Khaz Algar → Robot d'atelier utile, Argos et Lunettes ;
  • Boralus et Zuldazar → M. Lapince, Carabec, Crapette et Dracco ;
  • Dalaran (Norfendre) → Têtard oracle curieux, Louveteau varleu curieux ;
  • Shattrath → Egbert, Cahouète, Willy, Gambettes ;
  • Orgrimmar et Hurlevent → Moustaches le rat, Bip-Bip, Vroum l'escargot, M. Trémousse.

quete-enfants

Notez que si vous possédez déjà toutes ces mascottes, vous serez récompensé d'un colis contenant un assortiment d'objets, dont des costumes pour vos compagnons, un biscuit pour familier magique, ainsi qu'une pierre de combat sans défaut.

Semaine des enfants 2026 sur WoW Classic

La Semaine des enfants est aussi disponible sur les serveurs de WoW Classic, du 27 avril au 4 mai 2026. De la même manière que sur Midnight, il vous suffit d'interagir avec une directrice d'orphelinat pour démarrer les activités en vous occupant d'un enfant, et en lui faisant découvrir Azeroth.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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