WoW : Équilibrage des classes du 8 avril 2026, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 avril 2026 à 11h32
Retrouvez les ajustements prévus pour le mercredi 8 avril 2026 au niveau des classes de WoW Midnight dans cet article.
WoW : Équilibrage des classes du 8 avril 2026, les détails de la mise à jour
Comme chaque semaine depuis le lancement de la première saison de WoW Midnight, des ajustements de classe en PvE et en PvP sont appliqués. Un équilibrage est ainsi prévu le mercredi 8 avril 2026, comme prévu, et amène notamment des changements pour les tanks. De plus, le paladin heal reçoit un buff mérité, tandis que le prêtre sacré semble toujours oublié du développeur. Côté DPS, les chevaliers de mort Givre devraient être ravis, tout comme les druides équilibre. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des classes de WoW Midnight du 8 avril 2026 ci-dessous.

Équilibrage des classes du 8 avril de WoW Midnight

PvE

Chevalier de la mort

Sang
  • Dégâts des attaques automatiques en mêlée augmentés de 25%.
  • Dégâts de Frappe de mort augmentés de 12%.
  • Armure de Fortification de sang augmentée à 45% (au lieu de 35%).
  • Bouclier d'os augmente désormais l'Armure par 180% de Force (au lieu de 150%).
Givre

Note des développeurs : cette spécialisation est en dessous de nos attentes en terme de dégâts en monocible. Nous augmentons donc les dégâts d'Anéantissement et de Frappe de givre afin d'apporter un bonus plus ciblé dans ces situations. Nous avons également augmenté les dégâts de Fléau du givre pour aider Cavalier de l'Apocalypse dans les situations à cibles multiples.

Chasseur de démons

Vengeance

Note des développeurs : les dégâts sur cible unique de la spécialisation Vengeance restent en dessous de nos attentes. Les sources de dégâts en monocible sont donc augmentées.

Druide

Équilibre
Gardien

Évocateur

Dévastation

Note des développeurs : les performances de Sculpte-flammes en situation de cible unique sont moins compétitives que celles de Squammandant. Cet ajustement vise à améliorer la viabilité de Sculpte-flammes sans rendre obsolète le temps et les efforts que les Évocateurs ont consacrés à maîtriser efficacement Squammandant.

Paladin

Protection

Note des développeurs : nous constatons que les Paladins Protection rencontrent des difficultés face aux dégâts magiques et aux dégâts sur la durée dans les donjons Mythique+. L'objectif de ces ajustements est d'améliorer leur survie et leur capacité d'action grâce à une combinaison de réduction des dégâts immédiate et de soins personnels.
  • Dégâts des attaques automatiques augmentés de 50%. 
  • Gloire de l'avant-garde (Rang 2/Rang 3) augmente les dégâts de Jugement de 20%/40% (au lieu de 10%/20%).
  • Gloire de l'avant-garde (Rang 4) augmente les dégâts de Bouclier du vertueux à votre cible principale de 100% (au lieu de 50%). Ne s'applique pas en PvP.
  • Jugement supérieur permet désormais à votre cible de prendre 50% de dégâts supplémentaires de votre prochain Bouclier du vertueux (au lieu de 40%). 
  • Bouclier imprégné réduit les dégâts magiques subis de 12% (au lieu de 10%).
  • Redoute augmente l'armure jusqu'à 60% en fonction de vos points de vie manquants (au lieu de 50%).
  • Les soins de Lumière des Titans sont augmentés de 200% quand impacté par un effet de dégâts sur al durée (au lieu de 100%).
Sacré

Note des développeurs : Les soins des Paladins Sacré sont en dessous de nos attentes, c'est pourquoi nous augmentons les sorts utilisant de la Puissance sacrée afin de renforcer la boucle de gameplay et rendre l'utilisation des ressources plus satisfaisante.

Moine

Maître brasseur

Note des développeurs : Avec Midnight, les Moines Maître brasseur ont gagné un montant important de soins personnels. Bien que cela compense une faiblesse de longue date de la spécialisation, nous pensons que le total des capacités défensives est un peu trop élevé. Ces changements visent à réduire les soins personnels et l'écart entre les Moines et les autres spécialisations Tank.
  • Flamme vitale soigne désormais de 40% de tous les dégâts de Feu ou de Nature infligés par les sorts et capacités (au lieu de 50%).
  • Pandashan : Entraînement prédictif réduit désormais tous les dégâts subis de 8% (au lieu de 10%).
Marche-vent
  • Poings de fureur inflige désormais 60% de ses dégâts à la cible principale aux autres cibles (au lieu de 54%).

Voleur

Assassinat
Hors-la-loi

Chaman

Amélioration

Note des développeurs : Nous apportons quelques ajustements à cette spécialisation, qui visent à aider les sources de dégâts continues en dehors des fenêtres de burst, tout en visant à apporter la performance de Porte-tempête plus proche de Totémique.

PvP

Chasseur de démons

  • Résolution d'un problème à cause duquel Connaissance illidari réduisait les dégâts magiques subis de 1,8% par point au lieu de 2% par point en PvP.
Dévoration

Note des développeurs : Nous augmentons la réduction passive pour cette spécialisation, car la survivabilité en PvP est plus basse que ce que nous aimerions. Nous effectuons également une nouvelle salve de réduction du potentiel de burst via les arbres de talents héroïques et augmentons les dégâts globaux pour compenser.

Chasseur

Maîtrise des bêtes
  • Tous les dégâts réduits de 5% en PvP.

Moine

Marche-vent

Note des développeurs : Nous ciblons plusieurs sources de dégâts de burst ainsi que de dégâts pour les Moines Marche-vent afin de réduire leurs capacités et réduire la pression globale.
  • Tous les dégâts réduits de 3% en PvP.
  • Dégâts de Gloire de l'aube réduits de 50% en PvP.
  • Arme du vent augmente désormais les dégâts pendant Zénith de 5% en PvP (au lieu de 10%).

Paladin

Protection

Note des développeurs : Nous effectuons une autre salve afin de réduire la force des Paladins Protection, ciblant certaines de leurs capacités de burst et de soins.

Voleur

Assassinat

Note des développeurs : Estropier est en dessous de sa performance attendue en PvP. Une augmentation drastique est appliquée afin d'améliorer les dégâts.
  • Dégâts d'Estropier augmentés de 180% en PvP.
Hors-la-loi

Note des développeurs : Hors-la-loi se repose trop sur Poussée d'adrénaline et manque de dégâts en dehors de ces fenêtres. Ces changements augmentent les dégâts tout en conservant l'efficacité de Poussée d'adrénaline.
Finesse
  • Entourloupeur : Forme parfaite augmente désormais les dégâts de vos coups de grâce de 2% par cumul (au lieu de 4%).

Chaman

Restauration

Démoniste

Affliction
  • Tous les dégâts augmentés de 12% en PvP.
  • Dégâts d'Affliction instable augmentés de 15% en PvP.

Guerrier

Armes

Note des développeurs : Notre objectif pour les Guerriers Armes est d'augmenter les dégâts qui sont plus faibles que ce que nous aimerions. Nous réduisons également l'efficacité de la fenêtre de burst de Colosse car ses dégâts étaient condensés sur une période de temps trop courte.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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