WoW : Équilibrage des classes du 8 avril 2026, les détails de la mise à jour

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
Équilibrage des classes du 8 avril de WoW Midnight
PvE
Chevalier de la mortSang
Givre
- Dégâts des attaques automatiques en mêlée augmentés de 25%.
- Dégâts de Frappe de mort augmentés de 12%.
- Armure de Fortification de sang augmentée à 45% (au lieu de 35%).
- Bouclier d'os augmente désormais l'Armure par 180% de Force (au lieu de 150%).
Note des développeurs : cette spécialisation est en dessous de nos attentes en terme de dégâts en monocible. Nous augmentons donc les dégâts d'Anéantissement et de Frappe de givre afin d'apporter un bonus plus ciblé dans ces situations. Nous avons également augmenté les dégâts de Fléau du givre pour aider Cavalier de l'Apocalypse dans les situations à cibles multiples.
- Dégâts d'Anéantissement augmentés de 12%.
- Dégâts de Frappe de givre et Fléau du givre augmentés de 15%.
Chasseur de démonsVengeance
Note des développeurs : les dégâts sur cible unique de la spécialisation Vengeance restent en dessous de nos attentes. Les sources de dégâts en monocible sont donc augmentées.
- Dégâts des attaques automatiques en mêlée augmentés de 40%.
- Bonus de dégâts de Division focalisée pour la cible principale de Division de l'âme augmentés à 60% (au lieu de 50%).
- Dégâts de Déchirement d'âme augmentés de 50%.
DruideÉquilibre
Gardien
- Dégâts de Météores augmentés de 16%.
- Dégâts de Trait lunaire d'Éclipses ascendantes augmentés de 10%.
- Clair de lune scintillant permet désormais à Éclat lunaire de réduire les dégâts vous étant infligés de 6%/12% (au lieu de 5%/10%).
- Instinct sanguinaire permet désormais à Rosser de réduire les dégâts que la cible vous infligent de 3% par cumul (au lieu de 2%).
ÉvocateurDévastation
Note des développeurs : les performances de Sculpte-flammes en situation de cible unique sont moins compétitives que celles de Squammandant. Cet ajustement vise à améliorer la viabilité de Sculpte-flammes sans rendre obsolète le temps et les efforts que les Évocateurs ont consacrés à maîtriser efficacement Squammandant.
- Sculpte-flammes : Consumation de flamme permet désormais à Désintégration de faire explosre 150% des dégâts de Souffle de feu (au lieu de 115%).
PaladinProtection
Note des développeurs : nous constatons que les Paladins Protection rencontrent des difficultés face aux dégâts magiques et aux dégâts sur la durée dans les donjons Mythique+. L'objectif de ces ajustements est d'améliorer leur survie et leur capacité d'action grâce à une combinaison de réduction des dégâts immédiate et de soins personnels.
Sacré
- Dégâts des attaques automatiques augmentés de 50%.
- Gloire de l'avant-garde (Rang 2/Rang 3) augmente les dégâts de Jugement de 20%/40% (au lieu de 10%/20%).
- Gloire de l'avant-garde (Rang 4) augmente les dégâts de Bouclier du vertueux à votre cible principale de 100% (au lieu de 50%). Ne s'applique pas en PvP.
- Jugement supérieur permet désormais à votre cible de prendre 50% de dégâts supplémentaires de votre prochain Bouclier du vertueux (au lieu de 40%).
- Bouclier imprégné réduit les dégâts magiques subis de 12% (au lieu de 10%).
- Redoute augmente l'armure jusqu'à 60% en fonction de vos points de vie manquants (au lieu de 50%).
- Les soins de Lumière des Titans sont augmentés de 200% quand impacté par un effet de dégâts sur al durée (au lieu de 100%).
Note des développeurs : Les soins des Paladins Sacré sont en dessous de nos attentes, c'est pourquoi nous augmentons les sorts utilisant de la Puissance sacrée afin de renforcer la boucle de gameplay et rendre l'utilisation des ressources plus satisfaisante.
- Soins de Mot de gloire augmentés de 20%. Cela s'applique également à Flamme éternelle et ses soins sur la durée.
- Soins de Lumière de l'aube augmentés de 20%.
MoineMaître brasseur
Note des développeurs : Avec Midnight, les Moines Maître brasseur ont gagné un montant important de soins personnels. Bien que cela compense une faiblesse de longue date de la spécialisation, nous pensons que le total des capacités défensives est un peu trop élevé. Ces changements visent à réduire les soins personnels et l'écart entre les Moines et les autres spécialisations Tank.
Marche-vent
- Flamme vitale soigne désormais de 40% de tous les dégâts de Feu ou de Nature infligés par les sorts et capacités (au lieu de 50%).
- Pandashan : Entraînement prédictif réduit désormais tous les dégâts subis de 8% (au lieu de 10%).
- Poings de fureur inflige désormais 60% de ses dégâts à la cible principale aux autres cibles (au lieu de 54%).
VoleurAssassinat
Hors-la-loi
- Éclaboussures caustiques permet désormais à 20% de vos dégâts de Nature de toucher les ennemis proches (au lieu de 18%).
- Dégâts de Garrot et de Rupture augmentés de 5%.
- Dégâts d'Éventail de couteaux et de Tempête cramoisie augmentés de 10%.
- Tous les dégâts augmentés de 4%.
- Déluge de lames permet à vos capacités de toucher les ennemis proches pour 28% des dégâts infligés (au lieu de 30%).
- Être prédestiné : Destin lié augmente le pourcentage de dégâts que Déluge de lames propage de 5 (au lieu de 6).
- Entourloupeur : Rafale agile augmente les dégâts de Déluge de lames de 25% pendant que Forme parfaite est active (au lieu de 30%).
ChamanAmélioration
Note des développeurs : Nous apportons quelques ajustements à cette spécialisation, qui visent à aider les sources de dégâts continues en dehors des fenêtres de burst, tout en visant à apporter la performance de Porte-tempête plus proche de Totémique.
- Dégâts d'Éclair augmentés de 8%.
- Dégâts de Chaîne d'éclairs augmentés de 25%.
- Dégâts d'impact initial de Chaîne d'éclairs augmentés de 20%.
- Dégâts de l'effet d'amélioration d'arme de Chaîne d'éclairs augmentés de 10%.
- Dégâts de Frappe-tempête et Frappevent augmentés de 15%.
PvP
Chasseur de démons
Dévoration
- Résolution d'un problème à cause duquel Connaissance illidari réduisait les dégâts magiques subis de 1,8% par point au lieu de 2% par point en PvP.
Note des développeurs : Nous augmentons la réduction passive pour cette spécialisation, car la survivabilité en PvP est plus basse que ce que nous aimerions. Nous effectuons également une nouvelle salve de réduction du potentiel de burst via les arbres de talents héroïques et augmentons les dégâts globaux pour compenser.
- Tous les dégâts augmentés de 8% en PvP.
- Connaissance illidari réduit désormais les dégâts magiques subis de 4%/8% en PvP (au lieu de 1,8%/3,6%).
- Armure d'âmes augmente désormais l'Armure de 100% (au lieu de 50%).
- Marque du Vide : Dégâts d'Afflux de Vide réduits de 20% en PvP.
- Annihilateur : Dégâts de Météore précurseur du Vide réduits de 10% en PvP.
- Annihilateur : Focalisation surnaturelle augmente désormais les dégâts d'Effondrement d'étoile et Météore précurseur du Vide de 15% en touchant une seule cible en PvP (au lieu de 35%).
ChasseurMaîtrise des bêtes
- Tous les dégâts réduits de 5% en PvP.
MoineMarche-vent
Note des développeurs : Nous ciblons plusieurs sources de dégâts de burst ainsi que de dégâts pour les Moines Marche-vent afin de réduire leurs capacités et réduire la pression globale.
- Tous les dégâts réduits de 3% en PvP.
- Dégâts de Gloire de l'aube réduits de 50% en PvP.
- Arme du vent augmente désormais les dégâts pendant Zénith de 5% en PvP (au lieu de 10%).
PaladinProtection
Note des développeurs : Nous effectuons une autre salve afin de réduire la force des Paladins Protection, ciblant certaines de leurs capacités de burst et de soins.
- Tous les soins réduits de 10% en PvP.
- Dégâts de Gloire de l'avant-garde réduits de 25% en PvP.
VoleurAssassinat
Note des développeurs : Estropier est en dessous de sa performance attendue en PvP. Une augmentation drastique est appliquée afin d'améliorer les dégâts.
Hors-la-loi
- Dégâts d'Estropier augmentés de 180% en PvP.
Note des développeurs : Hors-la-loi se repose trop sur Poussée d'adrénaline et manque de dégâts en dehors de ces fenêtres. Ces changements augmentent les dégâts tout en conservant l'efficacité de Poussée d'adrénaline.
Finesse
- Tous les dégâts augmentés de 8% en PvP.
- Bonus de dégâts de Ruée menaçante durant Poussée d'adrénaline réduit à 10% en PvP (au lieu de 20%).
- Entourloupeur : Forme parfaite augmente désormais les dégâts de vos coups de grâce de 2% par cumul (au lieu de 4%).
ChamanRestauration
- Soins de Vague de soins augmentés de 20% en PvP.
DémonisteAffliction
- Tous les dégâts augmentés de 12% en PvP.
- Dégâts d'Affliction instable augmentés de 15% en PvP.
GuerrierArmes
Note des développeurs : Notre objectif pour les Guerriers Armes est d'augmenter les dégâts qui sont plus faibles que ce que nous aimerions. Nous réduisons également l'efficacité de la fenêtre de burst de Colosse car ses dégâts étaient condensés sur une période de temps trop courte.
- Tous les dégâts augmentés de 3% en PvP.
- Dégâts de Pourfendre augmentés de 15% en PvP.
- Dégâts de Blessures profondes augmentés de 100% en PvP.
- Colosse : Dégâts de Démolissage réduits de 15% en PvP.
- Colosse : Fin hâtive permet désormais au coup final de Démolissage d'augmenter les chances de coup critique de votre prochaine Frappe mortelle de 15% (au lieu de 100%).
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