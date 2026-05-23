WoW : Équilibrage des classes du 27 mai 2026, les détails de la mise à jour

Avec la prochaine réinitialisation hebdomadaire de WoW Midnight, Blizzard prévoit le déploiement d'une nouvel équilibrage des classes, en PvE et en PvP. Cette fois, des talents héroïques en retrait se voient octroyer un buff de puissance, tandis que le coût en mana des sorts principaux du chaman heal et du prêtre sacré est réduit. D'autres ajustements sont au programme, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des classes du 27 mai de WoW ci-dessous.

Équilibrage des classes de WoW Midnight du 27 mai 2026

PvE

Chasseur de démons

Note des développeurs : Les performances de Saccage des Aldrachi sont en dessous des options de talents héroïques alternatifs, c'est pourquoi nous améliorons certains de ses effets afin de réduire l'écart.

Dévastation

Dégâts de Balayage mortel augmentés de 10%.

Note des développeurs : Cela résout un problème survenu lors d'une précédente modification, où les dégâts de Danse des lames avaient été augmentés, mais les dégâts de Balayage mortel ne l'avaient pas été. Les dégâts de base de Balayage mortel sont prévus pour être 30% plus élevés que ceux de Danse des lames.

Saccage des Aldrachi : Dégâts de Glaive de saccageur augmentés de 15%.

Saccage des Aldrachi : Dégâts de Faim de Lame de guerre augmentés de 55%.

Saccage des Aldrachi : Proie blessée inflige désormais 30% de dégâts Physique à la cible de votre Marque du saccageur (au lieu de 25%).

Vengeance

Saccage des Aldrachi : Dégâts de Glaive de saccageur augmentés de 30%.

Saccage des Aldrachi : Dégâts de Faim de Lame de guerre augmentés de 55%.

Saccage des Aldrachi : Proie blessée inflige désormais 25% de dégâts Physique à la cible de votre Marque du saccageur (au lieu de 20%).

Druide

Farouche

Tous les dégâts augmentés de 4%.

Mage

Arcanes

Note des développeurs : En plus d'une amélioration globale des dégâts, nous aimerions que les dégâts de Solfurie soient plus proches de ceux de Jeteur de sorts.

Tous les dégâts augmentés de 5%. Ne s'applique pas en PvP.

Dégâts de Projectiles des Arcanes augmentés de 10%. Ne s'applique pas en PvP.

Solfurie : Fardeau du pouvoir - Bonus de dégâts de Déflagration des Arcanes augmenté à 30% (au lieu de 25%). Bonus de dégâts d'Impulsion arcanique augmenté à 20% (au lieu de 15%).

Feu

Note des développeurs : Ces changements visent à augmenter les dégâts monocible de Feu. L'augmentation devrait être comparable pour toutes les options de talents héroïques.

Dégâts d'Explosion pyrotechnique augmentés de 8%. Ne s'applique pas en PvP.

Givrefeu : Dégâts d'Éclair de givrefeu augmentés de 5%. Ne s'applique pas en PvP.

Givre

Note des développeurs : Les performances de Givrefeu sont plus en retrait que celles de Jeteur de sorts, c'est pourquoi nous améliorons certains talents afin d'augmenter les dégâts monocible et AoE.

Givrefeu : Dégâts d'Éclair de givrefeu augmentés de 5%. Ne s'applique pas en PvP.

Givrefeu : Dualité - Dégâts d'Explosion pyrotechnique augmentés de 25%.

Givrefeu : Adepte du givrefeu - Bonus de dégâts de Fracasser augmenté à 40% (au lieu de 15%).

Givrefeu : Dissipateur thermique - Bonus de dégâts de Rafale augmenté à 25% (au lieu de 10%).

Givrefeu : Périmètre explosif - Bonus de dégâts de Tempête de comètes augmenté à 50% (au lieu de 20%).

Paladin

Vindicte

Note des développeurs : Héraut du Soleil est derrière Templier en terme de puissance globale. Afin d'améliorer celle-ci, nous prolongeons la fenêtre de dégâts effective en octroyant une charge supplémentaire d'Aubastre. Nous visons également à améliorer sa performance en AoE en augmentant le prolongement de durée octroyé par Tempête divine.

Traînée de cendres permet désormais à vos 3 prochaines capacités dépensant de la Puissance sacré d'appliquer Aubastre (au lieu de 2).

Éclat infini prolonge désormais la durée d'Aubastre de 0,5 seconde supplémentaire lorsque Tempête divine touche au moins 2 Aubastres (au lieu de 0,3 seconde).

Prêtre

Sacré

Note des développeurs : Nous réduisons les coûts en mana de certains sorts principaux afin que le Prêtre Sacré se sente plus confortable pour lancer Prière de soins et Soins rapides, en particulier en raid.

Coût en mana de Soins rapides réduit de 8%.

Coût en mana de Bénédiction réduit de 8%.

Coût en mana de Prière de guérison réduit de 8%.

Coût en mana de Prière de soins réduit de 8%.

Voleur

Note des développeurs : Les dégâts de Nécrotraqueur sont en dessous des autres options de talents héroïques pour la plupart du contenu et profils de dégâts, particulièrement pour Assassinat, et dans une moindre mesure pour les dégâts Cible unique de Finesse. Ces changements visent à améliorer la performance totale de Nécrotraqueur comparé à chaque alternative de spécialisation.

Assassinat

Finesse

Nécrotraqueur : Dégâts de Marque de nécrotraqueur augmentés de 30%.

Nécrotraqueur : Élimination des témoins augmente désormais les dégâts de Tempête de shurikens de 60% (au lieu de 40%).

Chaman

Élémentaire

Long-Voyant : Les Esprits ancestraux de l'arbre de talent héroïque Long-Voyant bénéficient désormais de l'augmentation de dégâts des coups critiques du talent Fureur élémentaire.

Restauration

Note des développeurs : Nous ajustons les coûts en mana de certains sorts de base du Chaman Restauration afin de lui donner davantage de place pour dépenser du mana sur des choses comme Salve de guérison, en particulier en raid.

Le coût en mana de Salve de guérison, Vague de soins et Remous a été réduit de 5%.

Guerrier

Note des développeurs : Ces changements visent à améliorer la performance de Colosse en monocible et la performance de Thane des montagnes en AoE par rapport aux autres options de talents héroïques.

Armes

Colosse : Frappes habiles - Dégâts de Frappe mortelle et Heurtoir augmentés de 25% (au lieu de 15%). Ne s'applique pas en PvP.

Fureur

Thane des montagnes : Dégâts d'Explosion de tonnerre augmentés de 30% Ne s'applique pas en PvP.

Protection

Colosse : Frappes habiles - Dégâts de Heurt de bouclier augmentés de 25% (au lieu de 15%). Ne s'applique pas en PvP.

Thane des montagnes : Dégâts d'Explosion de tonnerre augmentés de 30% Ne s'applique pas en PvP.

PvP

Chevalier de la mort

Impie

San'layn : Dégâts de Frappe vampirique augmentés de 30% en PvP.

Druide

Farouche

Druide de la Griffe : Dégâts de Ravage augmentés de 20% en PvP.

Équilibre

Élu d'Élune : Appel lunaire augmente désormais les dégâts de Feu stellaire de 20% supplémentaires en PvP.

Évocateur

Préservation

Note des développeurs : Préservation est devant les autres soigneurs en particulier grâce à sa capacité à résister aux contrôles des foules mais également en raison des soins purs. Nous réduisons une partie de sa puissance ainsi que la présence de Voile d'annulation afin de les ramener au niveau.

Tous les soins réduits de 5% en PvP.

Durée de Voile d'annulation réduite à 3 secondes (au lieu de 4 secondes).

Soins instantanés de Souffle onirique réduit de 17% en PvP.

Chasseur

Survie

Note des développeurs : Survie possède une fenêtre de burst puissante avec Plaquage au sol, mais en dehors de ça, cette spécialisation est en retrait. Nous aimerions réduire le burst important de Plaquage au sol et redistribuer la puissance pour compenser.

Dégâts de Plaquage au sol réduits de 25% en PvP.

Tous les dégâts augmentés de 6% en PvP.

Mage

Feu

Note des développeurs : Nous aimerions augmenter les dégâts de Feu en ajustant Boule de feu afin de récompenser l'incantation, et l'utilisation de Météore est plus difficile à justifier que nous l'aimerions en PvP.

Dégâts de Boule de feu et Éclair de givrefeu augmentés de 35% en PvP.

Dégâts directs de Météore augmentés de 30% en PvP.

Paladin

Sacré

Note des développeurs : Le coût en mana de Lumière sacrée est plus restrictif en PvP que prévu, c'est pourquoi nous ajustons Faveur divine afin de le rendre moins punitif à long terme.

Faveur divine réduit désormais le coût en mana de Lumière sacrée de 30% (au lieu de 10%) en PvP.

Résolution d'un problème à cause duquel Délation n'échelonnait pas ses dégâts avec le niveau ou avec les améliorations comme Courroux vengeur. C'est une augmentation d'environ 90% de sa puissance de base.

Protection

Note des développeurs : Les capacités de dégâts de Paladin Protection sont plus élevées que raisonnable pour une spécialisation aussi utile.

Tous les dégâts réduits de 10% en PvP.

Vindicte

Note des développeurs : Nous ajustons l'efficacité d'Exaction divine afin de réduire la fenêtre de burst de Vindicte.

Templier : Exaction divine réduit à 75% (au lieu de 150%) en PvP.

Prêtre

Sacré

Note des développeurs : Nous réduisons le coût en mana de certains sorts principaux de Prêtre Sacré cette semaine (voir les changements PvE pour les détails), ce qui vise à aider les soins lors des rencontres plus longues. De plus, Archonte est faible par rapport à Oracle, c'est pourquoi nous ciblons une amélioration à Halo afin d'améliorer sa viabilité.

Archonte : Dégâts et soins de Halo augmentés de 25% en PvP.

Ombre

Note des développeurs : Nous pensons que Tisse-Vide est dans une bonne position en PvP. La pression d'Archonte est en retrait en comparaison, nous ciblons donc certains sorts afin d'améliorer sa puissance.

Archonte : Dégâts et soins de Halo augmentés de 25% en PvP.

Archonte : Dégâts de Fouet mental : insanité augmentés de 25% en PvP.

Chaman

Amélioration

Note des développeurs : Le burst d'Amélioration est difficile à faire face durant les temps de recharge en raison d'un bug avec Arme du Maelström que nous corrigeons. De plus, nous réduisons la Hâte gagnée via Chamanisme afin de réduire la pression des temps de recharge des spécialisations Chaman DPS.

Furie sanguinaire et Héroïsme de Chamanisme augmente désormais la Hâte de 15% (au lieu de 20%) en PvP.

Résolution d'un problème à cause duquel les sorts dépensant Arme du Maelström via Invocation de Thorim durant Vents funestes infligeaient plus de dégâts que prévu.

Élémentaire

Note des développeurs : Élémentaire repose souvent sur Ascendance pour faire des victimes en raison du potentiel de burst élevé. Ces changements visent à augmenter la pression globale tout en réduisant la dépendance aux temps de recharge pour faire des victimes.

Furie sanguinaire et Héroïsme de Chamanisme augmente désormais la Hâte de 15% (au lieu de 20%) en PvP.

Ascendance augmente désormais les dégâts de Surcharge élémentaire de 10% en PvP (au lieu de 25%).

Dégâts d'Explosion de lave augmentés de 15% en PvP.

Dégâts d'Éclair augmentés de 15% en PvP.

Démoniste

Affliction

Note des développeurs : Implorateur de l'enfer est en retrait par rapport à Moissonneur d'âmes, et nous aimerions réduire cet écart.

Implorateur de l'enfer : Dégâts d'Âme noircie augmentés de 35% en PvP.

Implorateur de l'enfer : Dégâts de Flétrissement augmentés de 15% en PvP.

Implorateur de l'enfer : Marque de Xavius permet désormais à Âme noircie d'infliger 4% de dégâts supplémentaires par cumuls de Flétrissement en PvP (au lieu de 2%).

Démonologie

Note des développeurs : Pour Démonologie et Destruction, nous enlevons certaines des précédentes réductions à Conflagration et Dévastation, ces dernières se révélant un peu trop brusques. Nous augmentons également les dégâts de sorts principaux comme Incinération et Main de Gul'dan afin de récompenser davantage les Démonistes pour les incantations réussies.

Dégâts de Main de Gul'dan augmentés de 30% en PvP.

Diaboliste : Dégâts de Dévastation augmentés de 100% en PvP.

Destruction

Dégâts d'Incinérer augmentés de 30% en PvP.

Dégâts de Conflagration augmentés de 60% en PvP.

Diaboliste : Dégâts de Dévastation augmentés de 100% en PvP.

Guerrier

Note des développeurs : La durée de Rugissement de berserker est un peu trop dérangeante. Réduire celle-ci devrait ouvrir plus d'options en décidant de la façon de gérer son effet.

Durée de Rugissement de berserker réduite à 5 secondes (au lieu de 10 secondes).

Armes

Note des développeurs : La pression globale d'Armes est un peu plus élevée que nous l'aimerions, c'est pourquoi nous réduisons ses dégâts afin que ces derniers soient à un niveau plus adéquat.