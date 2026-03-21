WoW : Équilibrage des classes du 25 mars 2026, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 24 mars 2026 à 10h09
Retrouvez les détails des ajustements à venir pour les classes en PvE et en PvP le mercredi 25 mars 2026 sur WoW Midnight dans cet article.
WoW : Équilibrage des classes du 25 mars 2026, les détails de la mise à jour
Après une première vague d'équilibrages le jour du lancement de la saison 1 de WoW Midnight, Blizzard en propose une seconde le mercredi 25 mars 2026, pour équilibrer un peu plus les classes avec le démarrage du Mythique. Au programme, un nerf supplémentaire pour le démoniste démonologie, au contraire du chaman élémentaire, qui reçoit un buff notable alors que la spécialisation n'était pourtant pas à la traîne. Des changements sont aussi proposés pour le PvP, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des classes du 25 mars de WoW Midnight ci-dessous.

Équilibrage des classes du 25 mars de WoW Midnight

Classes

Chaman

Élémentaire
Restauration
  • Tous les soins sont augmentés de 3 %.

Chasseur

Maîtrise des bêtes
  • Tous les dégâts infligés par vous et vos familiers sont augmentés de 5 %.
Précision

Chasseur de démons

Dévoration
  • Tous les dégâts infligés sont augmentés de 3 %.
  • Le bonus de dégâts de Faisceau focalisé passe à 80 % (au lieu de 50 %).
  • Le bonus de dégâts sur la cible principale d'Effondrement d'étoile passe à 75 % (au lieu de 50 %).

Chevalier de la mort

Givre
  • Tous les dégâts sont réduits de 4 %.

Démoniste

Démonologie
  • Tous les dégâts des capacités sont réduits de 4 %.

Druide

Restauration
Gardien
  • Les dégâts de MutilerDestruction massive et Ravage sont réduits de 20 %.
  • Cœur de fauve : les dégâts en forme de félin et en forme de sélénien (Équilibre) sont réduits de 20 %.
  • Les dégâts de Éclat lunaire et Lune rouge sont réduits de 10 %.
  • Bonus d'ensemble 4 pièces de la saison 1 : Puissance céleste permet à vos Mutiler, Destruction massive et Ravage de frapper à nouveau avec 50 % d'efficacité (au lieu de 100 %).

Évocateur

Dévastation

Préservation

Guerrier

Armes

Paladin

Sacré

Prêtre

Discipline

Voleur

Assassinat
  • Tous les dégâts des capacités et en mêlée sont augmentés de 4 %.
Hors-la-loi
  • Tous les dégâts des capacités et en mêlée sont augmentés de 4 %.
Finesse
  • Tous les dégâts des capacités et en mêlée sont augmentés de 3 %.

Joueur contre joueur (PvP)

Chaman

Élémentaire
  • Tous les dégâts sont réduits de 4 % en PvP.
Amélioration
  • Les dégâts d'Impact foudroyant sont augmentés de 80 % en PvP (inclut la version Déchaînée).
  • Les dégâts de Tempête primordiale sont réduits de 15 % en PvP.
  • Déferlement élémentaire augmente désormais la hâte de 10 % (au lieu de 15 %) en PvP.
  • Totémique : les dégâts d'Éruption d'éclair sont réduits de 15 % en PvP.
  • Correction d'un bug : l'infobulle de Catalyseur primordial n'indiquait pas que Fouet de lave était lancé à 50 % d'efficacité en PvP (au lieu de 150 %).

Chasseur de démons

Dévoration
  • Inversion de la magie est ajouté comme talent PvP.
  • Note des développeurs : ce changement était prévu pour la 12.0.5, mais est avancé en 12.0.1 via correctif.

Chevalier de la mort

Givre
  • Tous les dégâts sont augmentés de 8 % en PvP.

Démoniste

Affliction

Druide

Restauration
  • Les soins de Résine réactive sont augmentés de 50 %.
  • Tous les soins sont augmentés de 5 % en PvP.
Farouche
  • Tous les dégâts sont augmentés de 9 % en PvP.

Évocateur

Dévastation
  • Tous les dégâts sont augmentés de 4 % en PvP.

Mage

Arcanes
  • Tous les dégâts sont augmentés de 8 % en PvP.
  • Les dégâts de Projectiles des Arcanes sont augmentés de 40 % en PvP.

Moine

Tisse-brume
  • Tous les soins sont réduits de 8 % en PvP.

Paladin

Sacré
  • La régénération de mana est réduite de 30 % en PvP.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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