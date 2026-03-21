WoW : Équilibrage des classes du 25 mars 2026, les détails de la mise à jour



modifié le 24 mars 2026 à 10h09 Publié par Amandine Paccou modifié le 24 mars 2026 à 10h09

Retrouvez les détails des ajustements à venir pour les classes en PvE et en PvP le mercredi 25 mars 2026 sur WoW Midnight dans cet article.