WoW : Équilibrage des classes du 25 mars 2026, les détails de la mise à jour

WoW : Patch 12.1.5, quelle est sa date de sortie ?
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la mise à jour de contenu 12.1.5 de WoW Midnight dans cet article.
Équilibrage des classes du 25 mars de WoW Midnight
Classes
ChamanÉlémentaire
Restauration
- Les dégâts d'Explosion de lave sont augmentés de 20 %.
- Les dégâts d'Explosion élémentaire sont augmentés de 15 %.
- Les dégâts d'Horion de terre sont augmentés de 15 %.
- Les dégâts d'Éclair sont augmentés de 10 %.
- Les dégâts d'Horion de flammes sont augmentés de 10 %.
- Les dégâts de Brasier voltaïque sont augmentés de 10 %.
- Tous les soins sont augmentés de 3 %.
ChasseurMaîtrise des bêtes
Précision
- Tous les dégâts infligés par vous et vos familiers sont augmentés de 5 %.
- L'efficacité de Aspect de l'Hydre est réduite à 35 % (au lieu de 65 %).
- Les dégâts de Tir assuré sont augmentés de 8 %.
Chasseur de démonsDévoration
- Tous les dégâts infligés sont augmentés de 3 %.
- Le bonus de dégâts de Faisceau focalisé passe à 80 % (au lieu de 50 %).
- Le bonus de dégâts sur la cible principale d'Effondrement d'étoile passe à 75 % (au lieu de 50 %).
Chevalier de la mortGivre
- Tous les dégâts sont réduits de 4 %.
DémonisteDémonologie
- Tous les dégâts des capacités sont réduits de 4 %.
DruideRestauration
Gardien
- Les soins de Récupération et de Germination sont augmentés de 10 %.
- Les soins de Tranquillité sont augmentés de 10 %.
- Les soins de Croissance sauvage sont augmentés de 10 %.
- Les soins de Étreinte du Rêve sont augmentés de 35 %.
- Les dégâts de Mutiler, Destruction massive et Ravage sont réduits de 20 %.
- Cœur de fauve : les dégâts en forme de félin et en forme de sélénien (Équilibre) sont réduits de 20 %.
- Les dégâts de Éclat lunaire et Lune rouge sont réduits de 10 %.
- Bonus d'ensemble 4 pièces de la saison 1 : Puissance céleste permet à vos Mutiler, Destruction massive et Ravage de frapper à nouveau avec 50 % d'efficacité (au lieu de 100 %).
ÉvocateurDévastation
- Les dégâts de Désintégration sont réduits de 5 %.
- Squammandant : le bonus de Puissance du Vol draconique noir aux sorts noirs est réduit à 20 % (au lieu de 30 %).
- Sculpte-flammes : les dégâts de Flamme jumelle sont augmentés de 25 %.
Préservation
- Tous les soins sont réduits de 5 %.
- Les soins d'Heures difficiles sont augmentés de 50 %.
- Les soins d'Étreinte verdoyante sont augmentés de 15 %.
GuerrierArmes
- Les dégâts de Frappe mortelle sont augmentés de 12 %.
- Les dégâts de Exécution sont augmentés de 15 %.
- Les dégâts de Enchaînement sont réduits de 10 %.
PaladinSacré
- Le taux de déclenchement de Reflet de Radiance a été fortement réduit.
- Les soins de Marteau et Enclume sont augmentés de 35 %.
- Le bonus de statistique principale de Rite de sanctification passe à 5 % (au lieu de 2 %).
- Les soins de Rite de supplication sont augmentés de 150 %.
PrêtreDiscipline
- Tous les dégâts sont réduits de 12 %.
- L'absorption de Mot de pouvoir : Bouclier et Bouclier du Vide augmente de 15 %.
- Les soins de Soins rapides et de Guérison de l'ombre sont augmentés de 15 %.
VoleurAssassinat
Hors-la-loi
- Tous les dégâts des capacités et en mêlée sont augmentés de 4 %.
Finesse
- Tous les dégâts des capacités et en mêlée sont augmentés de 4 %.
- Tous les dégâts des capacités et en mêlée sont augmentés de 3 %.
Joueur contre joueur (PvP)
ChamanÉlémentaire
Amélioration
- Tous les dégâts sont réduits de 4 % en PvP.
- Les dégâts d'Impact foudroyant sont augmentés de 80 % en PvP (inclut la version Déchaînée).
- Les dégâts de Tempête primordiale sont réduits de 15 % en PvP.
- Déferlement élémentaire augmente désormais la hâte de 10 % (au lieu de 15 %) en PvP.
- Totémique : les dégâts d'Éruption d'éclair sont réduits de 15 % en PvP.
- Correction d'un bug : l'infobulle de Catalyseur primordial n'indiquait pas que Fouet de lave était lancé à 50 % d'efficacité en PvP (au lieu de 150 %).
Chasseur de démonsDévoration
- Inversion de la magie est ajouté comme talent PvP.
- Note des développeurs : ce changement était prévu pour la 12.0.5, mais est avancé en 12.0.1 via correctif.
Chevalier de la mortGivre
- Tous les dégâts sont augmentés de 8 % en PvP.
DémonisteAffliction
- Les dégâts de Corruption et Flétrissement sont augmentés de 20 % en PvP.
- Les dégâts d'Agonie sont augmentés de 20 % en PvP.
- Affliction instable dure désormais 12 secondes (au lieu de 8), soit +50 % de dégâts totaux.
- Les dégâts de Trait de l'ombre sont augmentés de 100 % en PvP.
- Les dégâts de Drain d'âme sont augmentés de 100 % en PvP.
DruideRestauration
Farouche
- Les soins de Résine réactive sont augmentés de 50 %.
- Tous les soins sont augmentés de 5 % en PvP.
- Tous les dégâts sont augmentés de 9 % en PvP.
ÉvocateurDévastation
- Tous les dégâts sont augmentés de 4 % en PvP.
MageArcanes
- Tous les dégâts sont augmentés de 8 % en PvP.
- Les dégâts de Projectiles des Arcanes sont augmentés de 40 % en PvP.
MoineTisse-brume
- Tous les soins sont réduits de 8 % en PvP.
PaladinSacré
- La régénération de mana est réduite de 30 % en PvP.
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