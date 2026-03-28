WoW : Équilibrage des classes du 1er avril 2026, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 mars 2026 à 12h08
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes de WoW Midnight prévu pour le 1er avril 2026 dans cet article.
WoW : Équilibrage des classes du 1er avril 2026, les détails de la mise à jour
Le lancement de WoW Midnight est marqué par des équilibrages de classe réguliers, et la semaine du 1er avril 2026 amènera une nouvelle salve d'ajustements, en PvE comme en PvP. Cette fois, c'est au tour des prêtres Ombre de se voir accorder un buff conséquent. Les chevaliers de la mort Givre et les guerriers Armes reçoivent également davantage de puissance. Côté healer, aucun changement n'est proposé, ce qui paraît quelque peu surprenant étant donné les différences notables en matière d'efficacité entre les classes. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des classes de WoW Midnight du 1er avril 2026 ci-dessous.

Équilibrage des classes de WoW Midnight du 1er avril 2026

Classes (PvE)

Chevalier de la mort

Givre
  • Tous les dégâts infligés sont augmentés de 4 %.

Druide

Farouche
  • Tous les dégâts infligés sont augmentés de 3 %. 
  • Les dégâts de Frénésie Frénétique sont réduits de 8 %.
Note des développeurs : Notre intention est d'améliorer les dégâts du Druide Farouche en raid, sans augmenter ses performances en M+, où il est déjà compétitif.

Chasseur

Maîtrise des bêtes
  • Tous les dégâts infligés sont augmentés de 4 %.
Survie
  • Tous les dégâts infligés sont augmentés de 4 %.

Mage

Arcanes
Note des développeurs : Solfurie est légèrement en dessous de nos attentes en matière de dégâts monocible.

Prêtre

Ombre

Note des développeurs : Mot de l'ombre : Mort manquait de dégâts, même en phase d'exécution. Nous augmentons donc fortement sa puissance. Pour améliorer les dégâts en multicible, nous renforçons certaines sources d'AoE, et transférons une partie de la puissance du monocible vers les Apparitions.

Guerrier

Armes

Note des développeurs : Les dégâts monocible restent trop faibles, notamment Exécution.

Joueur contre Joueur (JcJ)

Chasseur

Précision

Note des développeurs : Cette spécialisation présente un burst trop élevé par rapport aux autres, nous réduisons donc la puissance de Visée et augmentons les dégâts soutenus des autres sources principales afin de conserver une sensation de puissance tout en réduisant les pics de burst.

Druide

Restauration

Note des développeurs : Un renforcement important est nécessaire pour aider cette spécialisation, qui a du mal à suivre au niveau des soins et de la défense.
  • Tous les soins sont augmentés de 8 %.
  • Rétablissement : soins augmentés de 40 %.
  • Prompte guérison : soins augmentés de 25 %.
  • Ecorce réduit désormais les dégâts de 30 % (au lieu de 20 %).

Mage

Arcanes

Note des développeurs : Les dégâts d'Arcanosphere sont devenus inférieurs aux autres sources dans Midnight. Nous améliorons également Solfurie pour le rendre plus compétitif face à Jeteur de sort.
Feu

Note des développeurs : Le Mage Feu a un burst très puissant pendant Combustion, devenu un peu trop élevé. Nous cherchons à réduire cette fenêtre en ajustant les talents qui amplifient ces dégâts, tout en conservant des dégâts soutenus similaires.

Moine

Tisse-brume

Note des développeurs : Les Tisse-brume sont restés au-dessus des autres soigneurs cette saison, avec un fort soin soutenu et des temps de recharge puissants disponibles plus souvent. Ces ajustements ciblent certains de ses CD.
Marche-vent

Note des développeurs : Les fenêtres de burst sont trop difficiles à contrer. Nous réduisons certains dégâts et renforçons Poings de fureur. De plus, Toucher du karma est renforcé pour améliorer la survie.

Paladin

Note des développeurs : : Nous réduisons le burst sur les cibles à faible santé pour toutes les spécialisations, principalement causé par Courroux de vindicte. Bénédiction de protection des sorts est aussi trop difficile à contrer, nous réduisons sa durée.
Sacré

Note des développeurs : Après les ajustements récents, Sacré est bien équilibré. Ce buff améliore la viabilité de l'arbre héroïque.
Protection
  • Tous les dégâts réduits de 10 %.
Vindicte

Voleur

Finesse
  • Les effets de Perception de la mort augmentent désormais les dégâts des coups de grâce de 3% chacun (au lieu de 5%).
  • Bonus de dégâts d'Ombres réplicantes pour les Clones d'ombre réduit à 5% (au lieu de 15%).

Chaman


Élémentaire
  • Long-voyant : Tous les soins d'Ancêtre sont augmentés de 20%.

Amélioration
  • Porte-tempête : Dégâts de Tempête réduits de 15%.

Restauration
  • Long-voyant : Tous les soins d'Ancêtre sont augmentés de 20%.
  • Long-voyant : Réverbération élémentaire augmente désormais les soins de Remous de 25% (au lieu de 10%).

Guerrier

Armes
  • Posture de combat réduit désormais la durée des effets impactant le déplacement de 25% (au lieu de 10%).
  • Absorption de Dur au mal augmentée de 20%.

Fureur
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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