WoW : Équilibrage des classes du 1er avril 2026, les détails de la mise à jour

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
Équilibrage des classes de WoW Midnight du 1er avril 2026
Classes (PvE)
Chevalier de la mortGivre
- Tous les dégâts infligés sont augmentés de 4 %.
DruideFarouche
Note des développeurs : Notre intention est d'améliorer les dégâts du Druide Farouche en raid, sans augmenter ses performances en M+, où il est déjà compétitif.
- Tous les dégâts infligés sont augmentés de 3 %.
- Les dégâts de Frénésie Frénétique sont réduits de 8 %.
ChasseurMaîtrise des bêtes
Survie
- Tous les dégâts infligés sont augmentés de 4 %.
- Tous les dégâts infligés sont augmentés de 4 %.
MageArcanes
Note des développeurs : Solfurie est légèrement en dessous de nos attentes en matière de dégâts monocible.
- Fardeau de puissance augmente désormais les dégâts de Déflagration des Arcanes de 25 % (au lieu de 5 %) et ceux d'Impulsion arcanique de 15 % (au lieu de 5 %).
PrêtreOmbre
Note des développeurs : Mot de l'ombre : Mort manquait de dégâts, même en phase d'exécution. Nous augmentons donc fortement sa puissance. Pour améliorer les dégâts en multicible, nous renforçons certaines sources d'AoE, et transférons une partie de la puissance du monocible vers les Apparitions.
- Mot de l'ombre : Mort : dégâts augmentés de 80 %.
- Attaque mentale et Trait de Vide : dégâts réduits de 10 %.
- Apparitions ténébreuses et Apparitions du Vide : dégâts augmentés de 35 %.
- Horreurs spectrales augmente désormais les dégâts des Apparitions ténébreuses de 30 % sur les cibles affectées par Mot de l'ombre : Folie (au lieu de 50 %).
- Lien psychique inflige désormais 25 % des dégâts aux cibles affectées par Toucher vampirique (au lieu de 20 %).
- Pointe du Vide de Chose de l'Au-delà inflige 25 % de dégâts supplémentaires aux cibles secondaires.
- Incandescence mentale des Flagellants du Vide inflige 25 % de dégâts supplémentaires.
GuerrierArmes
Note des développeurs : Les dégâts monocible restent trop faibles, notamment Exécution.
- Exécution : dégâts augmentés de 20 %.
- Fulgurance : dégâts augmentés de 10 %.
Joueur contre Joueur (JcJ)
ChasseurPrécision
Note des développeurs : Cette spécialisation présente un burst trop élevé par rapport aux autres, nous réduisons donc la puissance de Visée et augmentons les dégâts soutenus des autres sources principales afin de conserver une sensation de puissance tout en réduisant les pics de burst.
- Visée : dégâts réduits de 10 %.
- Tir mortel et Flèche noire : dégâts augmentés de 15 %.
- Tir rapide : dégâts augmentés de 15 %.
DruideRestauration
Note des développeurs : Un renforcement important est nécessaire pour aider cette spécialisation, qui a du mal à suivre au niveau des soins et de la défense.
- Tous les soins sont augmentés de 8 %.
- Rétablissement : soins augmentés de 40 %.
- Prompte guérison : soins augmentés de 25 %.
- Ecorce réduit désormais les dégâts de 30 % (au lieu de 20 %).
MageArcanes
Note des développeurs : Les dégâts d'Arcanosphere sont devenus inférieurs aux autres sources dans Midnight. Nous améliorons également Solfurie pour le rendre plus compétitif face à Jeteur de sort.
Feu
- Arcanosphere : dégâts augmentés de 250 %.
Note des développeurs : Le Mage Feu a un burst très puissant pendant Combustion, devenu un peu trop élevé. Nous cherchons à réduire cette fenêtre en ajustant les talents qui amplifient ces dégâts, tout en conservant des dégâts soutenus similaires.
- Chaque charge de Tout feu tout flamme augmente les dégâts de feu de 2 % (au lieu de 4 %).
- Que tout brûle augmente les dégâts des sorts de 5 % sous Combustion (au lieu de 10 %).
MoineTisse-brume
Note des développeurs : Les Tisse-brume sont restés au-dessus des autres soigneurs cette saison, avec un fort soin soutenu et des temps de recharge puissants disponibles plus souvent. Ces ajustements ciblent certains de ses CD.
Marche-vent
- Tous les soins réduits de 4 %.
- Canalisation des Astres vénérables : Cœur du Serpent de jade permet désormais à Thé de concentration foudroyante d'augmenter le taux de récupération de Brume de rénovation, de Coup de pied du soleil levant, de Cocon de vie et de Thé de concentration foudroyante de 30% pendant 8 secondes en PvP (au lieu de 75%).
- Canalisation des Astres vénérables : Soins de Canalisation astrale réduits de 50% en PvP.
Note des développeurs : Les fenêtres de burst sont trop difficiles à contrer. Nous réduisons certains dégâts et renforçons Poings de fureur. De plus, Toucher du karma est renforcé pour améliorer la survie.
- Dégâts de Piétinement culminant réduits de 25%.
- Dégâts de Coup de pied du vent impétueux réduits de 15%.
- Dégâts de Poings de fureur augmentés de 15%.
- Toucher du karma absorbe désormais 20% de dégâts supplémentaires.
PaladinNote des développeurs : : Nous réduisons le burst sur les cibles à faible santé pour toutes les spécialisations, principalement causé par Courroux de vindicte. Bénédiction de protection des sorts est aussi trop difficile à contrer, nous réduisons sa durée.
Sacré
- Courroux de vindicte augmente désormais les dégâts de Marteau de courroux jusqu'à 20% en fonction des points de vie de la cible (au lieu de 50%).
- Durée de Bénédiction de protection des sorts réduite à 6 secondes en PvP (au lieu de 10 secondes).
Note des développeurs : Après les ajustements récents, Sacré est bien équilibré. Ce buff améliore la viabilité de l'arbre héroïque.
Protection
- Héraut du Soleil : Soins de Flamme éternelle augmentés de 20%.
Vindicte
- Tous les dégâts réduits de 10 %.
- Dégâts de Verdict du templier et Verdict final augmentés de 25%.
- Héraut du Soleil : Dégâts d'Aubastre augmentés de 30%.
VoleurFinesse
- Les effets de Perception de la mort augmentent désormais les dégâts des coups de grâce de 3% chacun (au lieu de 5%).
- Bonus de dégâts d'Ombres réplicantes pour les Clones d'ombre réduit à 5% (au lieu de 15%).
Chaman
- Dégâts de Lasso de foudre augmentés de 450%.
- Dégâts d'Electrocuter augmentés de 35%.
Élémentaire
- Long-voyant : Tous les soins d'Ancêtre sont augmentés de 20%.
Amélioration
- Porte-tempête : Dégâts de Tempête réduits de 15%.
Restauration
- Long-voyant : Tous les soins d'Ancêtre sont augmentés de 20%.
- Long-voyant : Réverbération élémentaire augmente désormais les soins de Remous de 25% (au lieu de 10%).
GuerrierArmes
- Posture de combat réduit désormais la durée des effets impactant le déplacement de 25% (au lieu de 10%).
- Absorption de Dur au mal augmentée de 20%.
Fureur
- Dégâts d'Exécution augmentés de 20% en PvP.
- Thane de la montagne : Sursaut de puissance augmente désormais les dégâts de Sanguinaire de 15% (au lieu de 35%).
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