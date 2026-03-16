WoW : Équilibrage des classes du 18 mars 2026, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 mars 2026 à 12h24
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes du 18 mars 2026 de WoW Midnight dans cet article.
WoW : Équilibrage des classes du 18 mars 2026, les détails de la mise à jour
Comme convenu, Blizzard apporte une première salve d'ajustements des classes le mercredi 18 mars 2026, le jour du lancement de la saison 1 de WoW Midnight. Au programme, un nerf du démoniste démonologie, bien trop supérieur aux autres classes DPS, et au contraire, les voleurs et les druides équilibre reçoivent un buff mérité. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des classes du 18 mars ci-dessous.

Équilibrage des classes du 18 mars 2026 de WoW Midnight

Général (PvP)

  • Les soins personnels de toutes les spécialisations Tank sont réduits de 25 % lors des rencontres PvP.

Chaman 

Amélioration
Élémentaire
Restauration
PvP

Élémentaire
  • Les dégâts de Tempête sont augmentés de 20 % lors des rencontres PvP.
  • Les dégâts d'Horion de terre sont augmentés de 15 % lors des rencontres PvP.
  • Les dégâts liés à la dissipation d'Horion de flammes sont augmentés de 600 %. Cet effet ne peut plus infliger de coups critiques.
Amélioration
  • Les dégâts liés à la dissipation d'Horion de flammes sont augmentés de 600 %. Cet effet ne peut plus infliger de coups critiques.
Restauration
  • Tous les soins prodigués sont augmentés de 8 % lors des rencontres PvP.
  • Les soins de Totem de marée de soins sont augmentés de 75 % lors des rencontres PvP.

Chasseur

Maîtrise des bêtes
  • Les dégâts de Tir acéré sont augmentés de 35 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
  • Les dégâts de Tir du cobra sont augmentés de 100 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
Forestier-sombre
  • Les dégâts initiaux de Flèche noire sont augmentés de 50 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
Précision (Sentinelle)
  • Correction d'un problème à cause duquel Armes sanctifiées était modifié par les augmentations de dégâts subis et infligés.
Survie
  • Les dégâts des attaques automatiques sont augmentés de 35 %.
  • Le bonus de dégâts de Bombe de feu de brousse sur la cible principale passe à 80 % (au lieu de 60 %).
  • Les dégâts d'Attaque du raptor sont augmentés de 10 %.
  • Attaque du raptor inflige désormais 35 % - 70 % de dégâts supplémentaires à sa cible principale (au lieu de 25 % - 50 %).
Sentinelle
  • Correction d'un problème à cause duquel Armes sanctifiées était modifié par les augmentations de dégâts subis et infligés.
PvP

Précision
  • Concussion consécutive ralentit désormais la vitesse de déplacement de 10 % supplémentaires (au lieu de 20 %).
Survie
  • Tous les dégâts infligés en PvP sont réduits de 8 %.

Chasseur de démons

Dévastation
Saccage des Aldrachi
Dévoration
  • Tous les dégâts infligés sont réduits de 4 %.
Vengeance
  • Tous les dégâts sont augmentés de 10 %.
  • Les dégâts d'Aura d'immolation sont augmentés de 10 %.
Saccage des Aldrachi
PvP (Dévoration)
  • Tous les dégâts sont augmentés de 9 % lors des rencontres PvP.

Chevalier de la mort

Impie
  • Tous les dégâts sont réduits de 20 %.
  • Les dégâts d'Epidémie sont augmentés de 10 %.
  • Les dégâts de Peste virulente sont augmentés de 15 %.
Sang (Porte-mort)
PvP (Givre)
  • Tous les dégâts sont augmentés de 10 % lors des rencontres PvP.
  • Porte-mort : les dégâts de Marque de la faucheuse sont réduits de 25 % lors des rencontres PvP.

Démoniste

Destruction (Implorateur de l'enfer)
Démonologie
  • Les dégâts de l'inquisiteur antoréen de Suprématie d'Argus sont réduits de 5 %, ceux du Geôlier antoréen sont réduits de 45 %, les dégâts de Dame Sacrocingle sont augmentés de 35 %, et ceux du Grande démoniste Alythess sont augmentés de 35 %.
Note des développeurs : l'objectif de ces ajustements est de s'assurer que tous les démons invoqués par Domination d'Argus restent compétitifs, évitant que le hasard ait un impact important sur les dégâts.

Moissonneur d'âmes
PvP (Affliction)
  • Tous les dégâts sont augmentés de 15 % lors des rencontres PvP.
  • Les dégâts de Trait de l'ombre sont augmentés de 20 % lors des rencontres PvP.
  • Les dégâts de Drain d'âme sont augmentés de 20 % lors des rencontres PvP.
  • Les dégâts de Sombre moisson sont réduits de 30 % lors des rencontres PvP.
  • Les dégâts liés à la dissipation d'Affliction instable sont augmentés de 25 %.

Druide

Équilibre
  • Tous les dégâts sont augmentés de 20 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
  • Les dégâts d'Éruption stellaire sont augmentés de 8 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
  • Les dégâts de Météores sont réduits de 14 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
  • Les dégâts de Colère sont augmentés de 10 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
Élu d'Élune
  • Appel lunaire augmente les dégâts de Météores sur votre cible principale de 120 % (au lieu de 100 %). Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
  • Ensemble de la Saison 1 Midnight (2 pièces) : Augmente les dégâts d'Etoiles filantes de 40 % (au lieu de 50 %).
  • Ensemble de la Saison 1 Midnight (2 pièces) : Etoiles filantes en dehors d'Eclipse génèrent 2 points de puissance astrale (au lieu de 3).
  • Ensemble de la Saison 1 Midnight (4 pièces) : La probabilité que Météores ou Éruption stellaire génèrent une Étoile filante explosive est réduite à 30 % (au lieu de 40 %).
  • Ensemble d'armure de la Saison 1 Midnight (4 pièces) : Correction d'un problème lors duquel l'Étoile filante explosive augmentait le compteur de Briseur d'orbite de 1 pour chaque cible touchée. Elle compte désormais toujours comme une seule Étoile filante, comme prévu.
Farouche
  • Tous les dégâts infligés sont augmentés de 6 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
  • Les dégâts de saignement de Griffure sont augmentés de 20 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
  • Les dégâts de Déchirure sont augmentés de 10 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
  • Les dégâts de Balayage sont augmentés de 10 %.
  • Les dégâts de Férocité galopante sont augmentés de 10 %.
  • Les dégâts de Balayage invisible sont augmentés de 15 %.
  • Les dégâts de Frénésie furieuse sont réduits de 10 %.
  • Correction d'un problème à cause duquel Frénésie furieuse frappait 6 fois au lieu de 5.
Gardien
  • Nuit sans lune fait désormais que vos techniques de mêlée infligeant des dégâts directs infligent 20 % de dégâts supplémentaires (au lieu de 40 %).
  • Garde farouche (rang 4) fait désormais que les échos infligent 300 % de dégâts supplémentaires (au lieu de 150 %).
  • Les dégâts des capacités (hors Éclat lunaire) sont réduits de 20 %.
  • Les dégâts d'Éclat lunaire sont réduits de 10 %.
Druide de la Griffe
Restauration
  • Tous les soins sont réduits de 6 %.
PvP

Restauration
  • Les soins sont augmentés de 11 % lors des rencontres PvP.
  • Tous les dégâts sont réduits de 15 % lors des rencontres PvP.
  • Correction d'un problème à cause duquel Convoquer les esprits lançait la version Équilibre d'Éruption stellaire et infligeait trop de dégâts.
Équilibre

Évocateur

Augmentation
  • Tous les dégâts des capacités et des familiers sont augmentés de 13 %.
  • Ensemble Uniforme de la Serre noire (2 pièces) : les dégâts d’ Éruption sont augmentés de 10 % (au lieu de 15 %) et Puissance d’ébène est prolongée de 0,1 seconde (au lieu de 0.25 seconde) supplémentaire.
  • Ensemble Uniforme de la Serre noire (4 pièces) : quand Puissance d’ébène est active, les sorts renforcés infligent 10 % (au lieu de 20 %) de dégâts supplémentaires et leur temps de recharge est 10 % (au lieu de 20 %) plus rapide.
Squammandant
  • Le bonus de dégâts d'Éruption de masse pour chaque cible manquée est réduit à 10 % (au lieu de 15 %).
  • Le bonus de dégâts de Braises en fusion est réduit à 15 % (au lieu de 25 %).
  • Le bonus de statistiques de Duplication (rang 4) est réduit à 75 % (au lieu de 100 %).
  • Correction d'un problème qui pouvait provoquer l'application de l'amélioration de Particules de possibilité sur une cible autre que l'allié entré en contact avec la particule.
Dévastation (Squammandant)
Préservation

Guerrier

Général
  • Le temps de recharge de Hurlement perçant est augmenté à 90 secondes (au lieu de 30 secondes) et le rayon du bonus de vitesse pour les alliés est réduit à 6 mètres (12 mètres avec Commandant du champ de bataille).
  • Note des développeurs : Hurlement perçant était disponible plus fréquemment que prévu et ne correspondait pas aux autres effets similaires. Nous apportons ces changements pour aligner cette capacité tout en la gardant distincte parmi des effets comparables.
Armes
  • Le rang final de Frappe héroïque de Maîtrise du combat augmente désormais les dégâts infligés aux ennemis affectés par votre prochain Frappe du colosse de 3 % supplémentaires. Cumulable jusqu'à 5 fois.
  • Tous les dégâts infligés sont augmentés de 15 %.
Fureur
  • Tous les dégâts infligés sont augmentés de 10 %.
Vengeur
Protection
  • Phalange rang 1 : Coup de tonnerre fait désormais que votre prochain Heurt de bouclier inflige 10 % de dégâts supplémentaires et libère une onde infligeant des dégâts physiques à tous les ennemis devant vous.
  • Phalange rang 4 : en plus des effets existants, les ennemis touchés par l'onde de Phalange infligent 5 % de dégâts en moins sur vous pendant 8 secondes.
  • Tous les dégâts infligés sont augmentés de 10 %.
  • Note des développeurs : ces changements visent à redistribuer la puissance des talents Apex du Guerrier Protection pour mieux correspondre à nos objectifs de conception de ces talents.
PvP
  • La durée de Cri d'intimidation est réduite à 5 secondes (au lieu de 6 secondes).
  • Note des développeurs : la durée de Cri d'intimidation avec le talent Voix résonnante dépassait nos objectifs pour la durée des contrôles de foule en PvP.
  • Les dégâts de Tempête de lames ne sont plus réduits de 23 % lors des rencontres PvP.
  • Vengeur : Déchaînement lance désormais Frappe mortelle et Sanguinaire avec une efficacité de 40 % (au lieu de 60 %) lors des rencontres PvP.

Mage

Arcanes
Jette-sorts
Feu
PvP (Givre)
  • Les dégâts de Rayon de givre sont réduits de 20 % lors des rencontres PvP.
  • Les dégâts d'Éclair de givre sont augmentés de 100 % lors des rencontres PvP.
  • Les dégâts d'Éclair de givrefeu sont augmentés de 100 % lors des rencontres PvP.
  • Gel mental augmente désormais les dégâts de Rafale de 25 % lors des rencontres PvP (au lieu de 50 %).
  • Les dégâts de Rafale sont augmentés de 75 % lors des rencontres PvP.
  • Givrefeu : Renforcement de givrefeu augmente désormais les dégâts d'Éclair de givrefeu de 10 % lors des rencontres PvP (au lieu de 36 %).

Moine

Maître brasseur (Maîtrise de l'harmonie)
Tisse-brume
  • Les soins de Don de Sheilun sont augmentés de 60 %.
  • Les nappes de brume de Don de Sheilun augmentent désormais ses soins de 10 % par cumul (au lieu de 33 %).
  • Enseignements de jadefeu augmente désormais le taux de transfert des Enseignements ancestraux de 260 % (au lieu de 200 %).
  • Voie de la grue désormais 340 % des dégâts vers 1 allié (au lieu de 125 % vers 3 alliés).
  • Les dégâts de Piétinement de jadefeu sont désormais transférés vers les Enseignements anciens avec une efficacité de 20 %.
  • Note des développeurs : l'infobulle de Piétinement de jadefeu sera mise à jour pour refléter ce changement dans un prochain patch.
  • Les soins de Brumes revigorantes sont augmentés de 30 %.
PvP
Tisse-brume
  • Tous les soins sont réduits de 8 % lors des rencontres PvP.
  • Les soins de Don de Sheilun sont réduits de 20 % lors des rencontres PvP.

Paladin

Vindicte
Héraut du Soleil
  • Les dégâts d'Aubastre sont augmentés de 25 %.
  • Aubastre inflige désormais 4 % de ses dégâts aux ennemis proches (au lieu de 5 %).
Templier
PvP

Sacré
Vindicte
  • Tous les dégâts des compétences sont réduits de 15 % lors des rencontres PvP.

Prêtre

Discipline
  • Les dégâts et les soins de Pénitence sont augmentés de 20 %.
Ombre
  • Tous les dégâts sont augmentés de 16 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
  • Les dégâts de Mot de l'ombre : Mort sont augmentés de 40 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
  • Les dégâts d'Attaque mentale sont augmentés de 30 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
  • Les dégâts de Fouet mental sont augmentés de 30 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
  • Les dégâts d'Idole de N'Zoth sont augmentés de 30 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
  • Les dégâts de Mot de l'ombre : Folie sont augmentés de 30 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
  • Les dégâts de Torrent du Vide sont augmentés de 30 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
  • Lien psychique fait désormais que vos sorts infligeant des dégâts directs infligent 20 % de leurs dégâts à toutes les autres cibles affectées par Toucher vampirique (au lieu de 60 %).
  • Correction d’un problème lors duquel Mot de l'ombre : Folie augmentait de 100 % les dégâts subis par la cible provenant des Apparitions ombreuses.
PvP
Ombre
  • Tous les dégâts sont augmentés de 7 %.
Discipline
  • Tous les dégâts infligés sont réduits de 8 % lors des rencontres PvP.
  • Les soins de Mot de pouvoir : Radiance sont augmentés de 40 % lors des rencontres PvP.

Voleur

Finesse
Entourloupeur
PvP

Assassinat
  • Les dégâts de Frappes implacables sont réduits de 35 % en PvP.
  • Tous les dégâts des capacités sont augmentés de 4 % lors des rencontres PvP.
Hors-la-loi
  • Tous les dégâts des capacités sont augmentés de 12 % lors des rencontres PvP.
Finesse
  • Tous les dégâts des capacités sont réduits de 10 % lors des rencontres PvP.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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