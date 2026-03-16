WoW : Équilibrage des classes du 18 mars 2026, les détails de la mise à jour

WoW : Équilibrages des classes du 23 septembre 2026, les détails de la mise à jour
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes à venir sur WoW Midnight le 23 septembre 2026, avec la réinitialisation hebdomadaire.
Équilibrage des classes du 18 mars 2026 de WoW Midnight
Général (PvP)
- Les soins personnels de toutes les spécialisations Tank sont réduits de 25 % lors des rencontres PvP.
ChamanAmélioration
Élémentaire
- Tous les dégâts sont augmentés de 8 %.
- Les dégâts d'Éclair sont augmentés de 10 %.
- Les dégâts de Chaîne d'éclairs sont augmentés de 10 %.
- Les dégâts de Tempête primordiale sont augmentés de 10 %.
Restauration
- Les dégâts de Chaîne d'éclairs sont augmentés de 10 %.
- Les dégâts de Séisme sont augmentés de 10 %.
PvP
- Les soins de Pluie guérisseuse sont augmentés de 45 %.
- Les soins de Salve de guérison sont augmentés de 20 %.
Élémentaire
Amélioration
- Les dégâts de Tempête sont augmentés de 20 % lors des rencontres PvP.
- Les dégâts d'Horion de terre sont augmentés de 15 % lors des rencontres PvP.
- Les dégâts liés à la dissipation d'Horion de flammes sont augmentés de 600 %. Cet effet ne peut plus infliger de coups critiques.
Restauration
- Les dégâts liés à la dissipation d'Horion de flammes sont augmentés de 600 %. Cet effet ne peut plus infliger de coups critiques.
- Tous les soins prodigués sont augmentés de 8 % lors des rencontres PvP.
- Les soins de Totem de marée de soins sont augmentés de 75 % lors des rencontres PvP.
ChasseurMaîtrise des bêtes
Forestier-sombre
- Les dégâts de Tir acéré sont augmentés de 35 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
- Les dégâts de Tir du cobra sont augmentés de 100 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
Précision (Sentinelle)
- Les dégâts initiaux de Flèche noire sont augmentés de 50 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
Survie
- Correction d'un problème à cause duquel Armes sanctifiées était modifié par les augmentations de dégâts subis et infligés.
Sentinelle
- Les dégâts des attaques automatiques sont augmentés de 35 %.
- Le bonus de dégâts de Bombe de feu de brousse sur la cible principale passe à 80 % (au lieu de 60 %).
- Les dégâts d'Attaque du raptor sont augmentés de 10 %.
- Attaque du raptor inflige désormais 35 % - 70 % de dégâts supplémentaires à sa cible principale (au lieu de 25 % - 50 %).
PvP
- Correction d'un problème à cause duquel Armes sanctifiées était modifié par les augmentations de dégâts subis et infligés.
Précision
Survie
- Concussion consécutive ralentit désormais la vitesse de déplacement de 10 % supplémentaires (au lieu de 20 %).
- Tous les dégâts infligés en PvP sont réduits de 8 %.
Chasseur de démonsDévastation
Saccage des Aldrachi
- Tous les dégâts sont augmentés de 6 %.
- Les dégâts d'Aura d'immolation sont augmentés de 10 %.
- Le bonus de Blessure brûlante aux dégâts d'Aura d'immolation est réduit à 35 % (au lieu de 40 %).
- Les dégâts de Ragefeu sont augmentés à 35 % des dégâts critiques d'Aura d'immolation (au lieu de 30 %).
- Les dégâts de Dégradation d'essence sont augmentés de 10 %.
- Les dégâts de Tempête de glaives sont augmentés de 10 %.
Dévoration
- Les dégâts de Glaive de saccageur sont augmentés de 8 %.
- Les dégâts de Fureur des Aldrachi sont augmentés de 8 %.
- Le bonus de Hâte de Frisson du combat est augmenté à 8 % (au lieu de 6 %).
- Le bonus de dégâts de Marque du saccageur est augmenté à 6 % (au lieu de 5 %).
- L'effet de Proie blessée est augmenté à 25 % des dégâts physiques (au lieu de 20 %).
Vengeance
- Tous les dégâts infligés sont réduits de 4 %.
Saccage des Aldrachi
- Tous les dégâts sont augmentés de 10 %.
- Les dégâts d'Aura d'immolation sont augmentés de 10 %.
PvP (Dévoration)
- L'effet de Proie blessée est augmenté à 20 % des dégâts physiques (au lieu de 15 %).
- Les dégâts de Glaive de saccageur sont augmentés de 8 %.
- Les dégâts de Fureur des Aldrachi sont augmentés de 8 %.
- Le bonus de Hâte de Frisson du combat est augmenté à 8 % (au lieu de 6 %).
- Tous les dégâts sont augmentés de 9 % lors des rencontres PvP.
Chevalier de la mortImpie
Sang (Porte-mort)
- Tous les dégâts sont réduits de 20 %.
- Les dégâts d'Epidémie sont augmentés de 10 %.
- Les dégâts de Peste virulente sont augmentés de 15 %.
PvP (Givre)
- Les dégâts de Marque de la faucheuse sont augmentés de 20 %.
- Les dégâts d'Exterminer sont augmentés 20 %.
- Les dégâts de Déferlante d'âmes sont augmentés de 20 %.
- Frappes mortelles augmente désormais les dégâts de Frappe de mort de 12 % (au lieu de 5 %).
- Entrave des ténèbres augmente désormais les dégâts de Furoncle sanglant de 30 % (au lieu de 10 %).
- Tous les dégâts sont augmentés de 10 % lors des rencontres PvP.
- Porte-mort : les dégâts de Marque de la faucheuse sont réduits de 25 % lors des rencontres PvP.
DémonisteDestruction (Implorateur de l'enfer)
Démonologie
- Cruauté de Xalan augmente désormais les dégâts d'Ombre infligés de 5 % (au lieu de 8 %).
- Férocité de Xalan augmente désormais les dégâts de Feu infligés de 5 % (au lieu de 8 %).
- Les dégâts d'Âme noircie sont réduits de 50 %.
- À travers la gangrevigne augmente désormais les dégâts de Pluie de feu de 6 % (au lieu de 8 %).
- À travers la gangrevigne augmente désormais les dégâts de Trait du chaos de 35 % (au lieu de 10 %). Ce changement ne s'applique pas aux rencontres PvP.
Note des développeurs : l'objectif de ces ajustements est de s'assurer que tous les démons invoqués par Domination d'Argus restent compétitifs, évitant que le hasard ait un impact important sur les dégâts.
- Les dégâts de l'inquisiteur antoréen de Suprématie d'Argus sont réduits de 5 %, ceux du Geôlier antoréen sont réduits de 45 %, les dégâts de Dame Sacrocingle sont augmentés de 35 %, et ceux du Grande démoniste Alythess sont augmentés de 35 %.
Moissonneur d'âmes
PvP (Affliction)
- Les dégâts d'Âme démoniaque sont réduits de 55 %.
- Les dégâts d'Âme démoniaque manifestée sont réduits de 50 %.
- Les dégâts d'Anathème de l'âme sont réduits de 35 %.
- Les dégâts de Récolte pernicieuse sont augmentés de 50 %.
- Ferveur de démoniaque augmente désormais les dégâts d'Âme démoniaque de 200 % sur la cible principale de Main de Gul'dan.
- Tous les dégâts sont augmentés de 15 % lors des rencontres PvP.
- Les dégâts de Trait de l'ombre sont augmentés de 20 % lors des rencontres PvP.
- Les dégâts de Drain d'âme sont augmentés de 20 % lors des rencontres PvP.
- Les dégâts de Sombre moisson sont réduits de 30 % lors des rencontres PvP.
- Les dégâts liés à la dissipation d'Affliction instable sont augmentés de 25 %.
DruideÉquilibre
Élu d'Élune
- Tous les dégâts sont augmentés de 20 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
- Les dégâts d'Éruption stellaire sont augmentés de 8 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
- Les dégâts de Météores sont réduits de 14 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
- Les dégâts de Colère sont augmentés de 10 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
Farouche
- Appel lunaire augmente les dégâts de Météores sur votre cible principale de 120 % (au lieu de 100 %). Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
- Ensemble de la Saison 1 Midnight (2 pièces) : Augmente les dégâts d'Etoiles filantes de 40 % (au lieu de 50 %).
- Ensemble de la Saison 1 Midnight (2 pièces) : Etoiles filantes en dehors d'Eclipse génèrent 2 points de puissance astrale (au lieu de 3).
- Ensemble de la Saison 1 Midnight (4 pièces) : La probabilité que Météores ou Éruption stellaire génèrent une Étoile filante explosive est réduite à 30 % (au lieu de 40 %).
- Ensemble d'armure de la Saison 1 Midnight (4 pièces) : Correction d'un problème lors duquel l'Étoile filante explosive augmentait le compteur de Briseur d'orbite de 1 pour chaque cible touchée. Elle compte désormais toujours comme une seule Étoile filante, comme prévu.
Gardien
- Tous les dégâts infligés sont augmentés de 6 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
- Les dégâts de saignement de Griffure sont augmentés de 20 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
- Les dégâts de Déchirure sont augmentés de 10 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
- Les dégâts de Balayage sont augmentés de 10 %.
- Les dégâts de Férocité galopante sont augmentés de 10 %.
- Les dégâts de Balayage invisible sont augmentés de 15 %.
- Les dégâts de Frénésie furieuse sont réduits de 10 %.
- Correction d'un problème à cause duquel Frénésie furieuse frappait 6 fois au lieu de 5.
Druide de la Griffe
- Nuit sans lune fait désormais que vos techniques de mêlée infligeant des dégâts directs infligent 20 % de dégâts supplémentaires (au lieu de 40 %).
- Garde farouche (rang 4) fait désormais que les échos infligent 300 % de dégâts supplémentaires (au lieu de 150 %).
- Les dégâts des capacités (hors Éclat lunaire) sont réduits de 20 %.
- Les dégâts d'Éclat lunaire sont réduits de 10 %.
Restauration
- Les dégâts infligés par Ravage à sa cible principale sont réduits de 27 %.
- Les dégâts de Blessure effroyable sont réduits de 23 %.
- Coup fatal augmente désormais les dégâts de Mutiler, Destruction massive et Ravage jusqu'à 70 % selon la rage consommée (au lieu de 100 %).
- Frappe en plein cœur augmente désormais les dégâts de Mutilation de 10 % (au lieu de 20 %).
- Force bestiale augmente désormais les dégâts de Mutiler, Destruction massive et Ravage de 10 % (au lieu de 20 %).
PvP
- Tous les soins sont réduits de 6 %.
Restauration
Équilibre
- Les soins sont augmentés de 11 % lors des rencontres PvP.
- Tous les dégâts sont réduits de 15 % lors des rencontres PvP.
- Correction d'un problème à cause duquel Convoquer les esprits lançait la version Équilibre d'Éruption stellaire et infligeait trop de dégâts.
- Étoiles mourantes fait en sorte que les ennemis subissent désormais 25 % de dégâts supplémentaires via Éclat lunaire et Éclat solaire lorsqu'ils sont dissipés (au lieu de 15 %).
ÉvocateurAugmentation
Squammandant
- Tous les dégâts des capacités et des familiers sont augmentés de 13 %.
- Ensemble Uniforme de la Serre noire (2 pièces) : les dégâts d’ Éruption sont augmentés de 10 % (au lieu de 15 %) et Puissance d’ébène est prolongée de 0,1 seconde (au lieu de 0.25 seconde) supplémentaire.
- Ensemble Uniforme de la Serre noire (4 pièces) : quand Puissance d’ébène est active, les sorts renforcés infligent 10 % (au lieu de 20 %) de dégâts supplémentaires et leur temps de recharge est 10 % (au lieu de 20 %) plus rapide.
Dévastation (Squammandant)
- Le bonus de dégâts d'Éruption de masse pour chaque cible manquée est réduit à 10 % (au lieu de 15 %).
- Le bonus de dégâts de Braises en fusion est réduit à 15 % (au lieu de 25 %).
- Le bonus de statistiques de Duplication (rang 4) est réduit à 75 % (au lieu de 100 %).
- Correction d'un problème qui pouvait provoquer l'application de l'amélioration de Particules de possibilité sur une cible autre que l'allié entré en contact avec la particule.
Préservation
- Le bonus de dégâts de Désintégration de masse pour chaque cible manquée est réduit à 10 % (au lieu de 15 %).
- Les soins de Rembobinage sont augmentés de 200 % hors raid (au lieu de 100 %).
- Les soins de Rembobinage ne sont plus augmentés de 67 % en combat PvP.
- Bénédiction de Mérithra augmente les soins directs de de 250 % (au lieu de 125 %).
- Les soins directs de Souffle onirique sont augmentés de 20 %.
- Bénédiction de Mérithra inverse désormais 1 % des dégâts (au lieu de 2 %) sur les cibles affectées par Réversion.
- Les soins de Réversion sont augmentés de 25 %.
GuerrierGénéral
Armes
- Le temps de recharge de Hurlement perçant est augmenté à 90 secondes (au lieu de 30 secondes) et le rayon du bonus de vitesse pour les alliés est réduit à 6 mètres (12 mètres avec Commandant du champ de bataille).
- Note des développeurs : Hurlement perçant était disponible plus fréquemment que prévu et ne correspondait pas aux autres effets similaires. Nous apportons ces changements pour aligner cette capacité tout en la gardant distincte parmi des effets comparables.
Fureur
- Le rang final de Frappe héroïque de Maîtrise du combat augmente désormais les dégâts infligés aux ennemis affectés par votre prochain Frappe du colosse de 3 % supplémentaires. Cumulable jusqu'à 5 fois.
- Tous les dégâts infligés sont augmentés de 15 %.
Vengeur
- Tous les dégâts infligés sont augmentés de 10 %.
Protection
- La chance pour Récolte de la tempête de se déclencher est modifiée à 20 % (au lieu de 30 %).
PvP
- Phalange rang 1 : Coup de tonnerre fait désormais que votre prochain Heurt de bouclier inflige 10 % de dégâts supplémentaires et libère une onde infligeant des dégâts physiques à tous les ennemis devant vous.
- Phalange rang 4 : en plus des effets existants, les ennemis touchés par l'onde de Phalange infligent 5 % de dégâts en moins sur vous pendant 8 secondes.
- Tous les dégâts infligés sont augmentés de 10 %.
- Note des développeurs : ces changements visent à redistribuer la puissance des talents Apex du Guerrier Protection pour mieux correspondre à nos objectifs de conception de ces talents.
- La durée de Cri d'intimidation est réduite à 5 secondes (au lieu de 6 secondes).
- Note des développeurs : la durée de Cri d'intimidation avec le talent Voix résonnante dépassait nos objectifs pour la durée des contrôles de foule en PvP.
- Les dégâts de Tempête de lames ne sont plus réduits de 23 % lors des rencontres PvP.
- Vengeur : Déchaînement lance désormais Frappe mortelle et Sanguinaire avec une efficacité de 40 % (au lieu de 60 %) lors des rencontres PvP.
MageArcanes
Jette-sorts
- Les dégâts de Déflagration des Arcanes sont augmentés de 25 %.
- Les dégâts de Barrage des Arcanes sont augmentés de 15 %. Ne s'applique pas au PvP.
- Enchaînement en arc de cercle : les cibles supplémentaires reçoivent 40 % des dégâts de Barrage des Arcanes (au lieu de 60 %).
Feu
- Le bonus de dégâts d'Orbes fragmentés est réduit à 10 % (au lieu de 25 %).
- Le pourcentage de dégâts de zone d'Instincts maîtrisés est réduit à 40 % (au lieu de 60 %).
PvP (Givre)
- Embrasement augmente désormais les dégâts d'Enflammer de Choc de flammes de 15 % (au lieu de 50 %).
- Ensemble de la Saison 1 Midnight (2 pièces) : augmente désormais les dégâts d'Explosion pyrotechnique et Choc de flammes de 6 % (au lieu de 8 %).
- Ensemble de la Saison 1 Midnight (4 pièces) : la réduction du temps de recharge de Trait de feu est réduite à 0,3 seconde (au lieu de 0,5 seconde).
- Les dégâts de Boule de feu sont augmentés de 15 %.
- Les dégâts d'Éclair de givrefeu sont augmentés de 15 %.
- Les dégâts de Trait de feu sont augmentés de 25 %.
- Les dégâts de Rayon de givre sont réduits de 20 % lors des rencontres PvP.
- Les dégâts d'Éclair de givre sont augmentés de 100 % lors des rencontres PvP.
- Les dégâts d'Éclair de givrefeu sont augmentés de 100 % lors des rencontres PvP.
- Gel mental augmente désormais les dégâts de Rafale de 25 % lors des rencontres PvP (au lieu de 50 %).
- Les dégâts de Rafale sont augmentés de 75 % lors des rencontres PvP.
- Givrefeu : Renforcement de givrefeu augmente désormais les dégâts d'Éclair de givrefeu de 10 % lors des rencontres PvP (au lieu de 36 %).
MoineMaître brasseur (Maîtrise de l'harmonie)
Tisse-brume
- Focalisation contemplative augmente désormais les dégâts infligés par Paume du tigre de 50 % supplémentaires (au lieu de 100 %).
- Aspect de l'harmonie stocke de la vitalité basée sur 12 % des dégâts infligés et6 % des soins effectués (au lieu de 25 % et 12 %).
PvP
- Les soins de Don de Sheilun sont augmentés de 60 %.
- Les nappes de brume de Don de Sheilun augmentent désormais ses soins de 10 % par cumul (au lieu de 33 %).
- Enseignements de jadefeu augmente désormais le taux de transfert des Enseignements ancestraux de 260 % (au lieu de 200 %).
- Voie de la grue désormais 340 % des dégâts vers 1 allié (au lieu de 125 % vers 3 alliés).
- Les dégâts de Piétinement de jadefeu sont désormais transférés vers les Enseignements anciens avec une efficacité de 20 %.
- Note des développeurs : l'infobulle de Piétinement de jadefeu sera mise à jour pour refléter ce changement dans un prochain patch.
- Les soins de Brumes revigorantes sont augmentés de 30 %.
Tisse-brume
- Coup de pied du vent impétueux ne fait plus 20 % de dégâts supplémentaires lors des rencontres PvP.
- Les dégâts de Piétinement de jadefeu sont réduits de 50 % lors des rencontres PvP.
- Tous les soins sont réduits de 8 % lors des rencontres PvP.
- Les soins de Don de Sheilun sont réduits de 20 % lors des rencontres PvP.
PaladinVindicte
Héraut du Soleil
- Les dégâts de Verdict final sont augmentés de 30 %.
- Les dégâts sur la cible principale de Lumière intérieure sont augmentés de 25 %.
- Les dégâts de Taillade du templier et Frappe du templier sont augmentés de 25 %.
- Les dégâts en mêlée sont augmentés de 25 %.
- Les dégâts de Frappes de croisade sont augmentés de 25 %.
- Frappes de croisade réduit désormais la vitesse des attaques automatiques de 20 % (au lieu de 35 %).
- Les dégâts de Jugement du généralissime sont augmentés de 25 %.
- Les dégâts de Tempête divine sont réduits de 12 %.
Templier
- Les dégâts d'Aubastre sont augmentés de 25 %.
- Aubastre inflige désormais 4 % de ses dégâts aux ennemis proches (au lieu de 5 %).
PvP
- Les dégâts de Marteau empyréen sont augmentés de 30 %.
- Descente courroucée inflige désormais 35 % des dégâts de Marteau empyréen (au lieu de 50 %).
- Les dégâts de Marteau de la Lumière sont augmentés de 10 %.
Sacré
Vindicte
- Les soins d'Une récompense appropriée sont réduits de 50 % lors des rencontres PvP.
- Vision divine (Talent PvP) réduit désormais le temps de recharge de Maîtrise des auras de 30 secondes (au lieu de 60 secondes).
- Tous les dégâts des compétences sont réduits de 15 % lors des rencontres PvP.
PrêtreDiscipline
Ombre
- Les dégâts et les soins de Pénitence sont augmentés de 20 %.
PvP
- Tous les dégâts sont augmentés de 16 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
- Les dégâts de Mot de l'ombre : Mort sont augmentés de 40 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
- Les dégâts d'Attaque mentale sont augmentés de 30 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
- Les dégâts de Fouet mental sont augmentés de 30 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
- Les dégâts d'Idole de N'Zoth sont augmentés de 30 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
- Les dégâts de Mot de l'ombre : Folie sont augmentés de 30 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
- Les dégâts de Torrent du Vide sont augmentés de 30 %. Ne s'applique pas aux rencontres PvP.
- Lien psychique fait désormais que vos sorts infligeant des dégâts directs infligent 20 % de leurs dégâts à toutes les autres cibles affectées par Toucher vampirique (au lieu de 60 %).
- Correction d’un problème lors duquel Mot de l'ombre : Folie augmentait de 100 % les dégâts subis par la cible provenant des Apparitions ombreuses.
Ombre
- Voile psychique dure désormais 6 secondes (au lieu de 15 secondes)
Discipline
- Tous les dégâts sont augmentés de 7 %.
- Tous les dégâts infligés sont réduits de 8 % lors des rencontres PvP.
- Les soins de Mot de pouvoir : Radiance sont augmentés de 40 % lors des rencontres PvP.
VoleurFinesse
Entourloupeur
- Les dégâts d'Attaque sournoise / Triste-lame sont augmentés de 20 %.
- Les dégâts de Frappe-ténèbres sont augmentés de 15 %.
- Les dégâts d'Eviscération sont augmentés de 8 %.
- Les dégâts des attaques automatiques en mêlée sont augmentés de 15 %.
- Les dégâts de Poudre noire sont réduits de 12 %.
- Le bonus de dégâts de Poudre noire de Poudre puissante est réduit à 20 % de la Maîtrise (au lieu de 30 %).
PvP
- Les dégâts de Lame invisible sont augmentés de 20 %.
- L'effet de Rafale agile est réduit à 50 % des dégâts d'attaque indiqués (au lieu de 65 %).
- Le bonus critique de Combat habile pour Tempête de shurikens est réduit à 10 % (au lieu de 15 %).
Assassinat
Hors-la-loi
- Les dégâts de Frappes implacables sont réduits de 35 % en PvP.
- Tous les dégâts des capacités sont augmentés de 4 % lors des rencontres PvP.
Finesse
- Tous les dégâts des capacités sont augmentés de 12 % lors des rencontres PvP.
- Tous les dégâts des capacités sont réduits de 10 % lors des rencontres PvP.
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