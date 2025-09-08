WoW : Équilibrage des classes du 10 septembre 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 septembre 2025 à 12h34
Retrouvez les détails des équilibrages de classe à venir le mercredi 10 septembre 2025 sur WoW The War Within dans cet article.
WoW : Équilibrage des classes du 10 septembre 2025, les détails de la mise à jour
Avec la réinitialisation hebdomadaire du mercredi 10 septembre 2025 de WoW The War Within, plusieurs changements vont être appliqués aux classes aussi bien en PvP qu'en PvE. De nombreuses spécialisations sont concernées par ces ajustements, en particulier pour les Chasseurs, les Chevaliers de la mort, les Druides et les Évocateurs. Pour en savoir plus sur ce point, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des classes de WoW du 10 septembre ci-dessous.

Équilibrage des classes de WoW du 10 septembre 2025

Chevalier de la mort (Sang)

  • Tous les dégâts sont augmentés de 6 %.
  • Armure de Bouclier d'os augmentée de 10 %.

Druide (Équilibre)

  • Tous les dégâts sont augmentés de 5%. Ne s'applique pas en PvP.
  • 2P Ornements de la mère aigle : Dégâts de Feu stellaire augmentés de 15% (au lieu de 20 %). Ne s'applique pas en PvP.
  • Élu d'Élune : Dégâts de l'Éclair de Fureur d'Élune de Clair de lune infini réduits de 10%. Ne s'applique pas en PvP.
  • Élu d'Élune : Dégâts de Lune mineure réduits de 10%. Ne s'applique pas en PvP.

Évocateur

Augmentation
Dévastation
Préservation
  • Dégâts de Souffle profond augmentés de 20 %. Ne s'applique pas en PvP.

Chasseur (Maîtrise des bêtes)

  • Tous les dégâts augmentés de 4 %. Ne s'applique pas en PvP.
  • Coup définitif modifié → Chances qu'Ordre de tuer confère Coup définitif au Chasseur augmentées à 20 % (au lieu de 10 %).
  • Forestier-sombre : Dégâts bonus de Le son de la cloche augmenté à 8 % (au lieu de 6 %).
  • Forestier-sombre : Partage de dégâts de Douleur fantôme augmenté à 80 % (au lieu de 30 %).
  • Forestier-sombre : Dégâts de Poudre sinistre augmentés de 25 %. Ne s'applique pas en PvP.

Moine (Tisse-brume)

Prêtre

Sacré
Discipline
  • Expiation soigne pour 33 % des dégâts infligés (au lieu de 28 %).
  • Soins d'Expiation augmentés de 100 % en dehors des raids (au lieu de 125 %).

Joueur contre Joueur

Général

  • Endurance conférée via le bonus d'ensemble des bijoux PvP augmentée de 5 % pour tous les rôles.

Chevalier de la mort (Givre)

Druide

Farouche
  • Tous les dégâts sont augmentés de 4 % en PvP.
Équilibre

Évocateur (Préservation)

  • Dégâts maximum de Flammes temporelles augmentés via le 4P réduits à 325 % de la puissance des sorts en PvP (au lieu de 450 % de la puissance des sorts).

Chasseur (Survie)

Mage

Arcanes
Givre
  • Dégâts de Pointe glaciaire augmentés de 40 % en PvP.
  • Tous les dégâts augmentés de 5 % en PvP.

Moine (Tisse-brume)

Paladin (Vindicte)

Prêtre (Discipline)

Voleur (Finesse)

  • Lames de l'ombre inflige désormais 5 % de dégâts supplémentaires en Ombre en PvP (au lieu de 10 %).
  • Tous les dégâts augmentés de 6 % en PvP.

Chaman (Élémentaire)

  • Dégâts de Horion de terre augmentés de 15 % en PvP.
  • Porte-tempête : Dégâts de Tempête augmentés de 10 % en PvP.

Guerrier (Armes)

  • Tous les dégâts augmentés de 4 % en PvP.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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