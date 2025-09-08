WoW : Équilibrage des classes du 10 septembre 2025, les détails de la mise à jour

WoW : Patch 12.1.5, quelle est sa date de sortie ?
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la mise à jour de contenu 12.1.5 de WoW Midnight dans cet article.
Équilibrage des classes de WoW du 10 septembre 2025
Chevalier de la mort (Sang)
- Tous les dégâts sont augmentés de 6 %.
- Armure de Bouclier d'os augmentée de 10 %.
Druide (Équilibre)
- Tous les dégâts sont augmentés de 5%. Ne s'applique pas en PvP.
- 2P Ornements de la mère aigle : Dégâts de Feu stellaire augmentés de 15% (au lieu de 20 %). Ne s'applique pas en PvP.
- Élu d'Élune : Dégâts de l'Éclair de Fureur d'Élune de Clair de lune infini réduits de 10%. Ne s'applique pas en PvP.
- Élu d'Élune : Dégâts de Lune mineure réduits de 10%. Ne s'applique pas en PvP.
ÉvocateurAugmentation
Dévastation
- Dégâts de Désintégration de Commander l'escadron (2P de Squammandant) augmentés de 10 %.
- Squammandant : Dégâts de Bombardements augmentés de 25%.
Préservation
- Dégâts de Souffle profond augmentés de 20 %. Ne s'applique pas en PvP.
- Dégâts de Désintégration de Commander l'escadron (2P de Squammandant) augmentés de 10 %.
- Squammandant : Dégâts de Bombardements augmentés de 25 %.
- Dégâts de Souffle profond augmentés de 20 %. Ne s'applique pas en PvP.
Chasseur (Maîtrise des bêtes)
- Tous les dégâts augmentés de 4 %. Ne s'applique pas en PvP.
- Coup définitif modifié → Chances qu'Ordre de tuer confère Coup définitif au Chasseur augmentées à 20 % (au lieu de 10 %).
- Forestier-sombre : Dégâts bonus de Le son de la cloche augmenté à 8 % (au lieu de 6 %).
- Forestier-sombre : Partage de dégâts de Douleur fantôme augmenté à 80 % (au lieu de 30 %).
- Forestier-sombre : Dégâts de Poudre sinistre augmentés de 25 %. Ne s'applique pas en PvP.
Moine (Tisse-brume)
- Maîtrise de l'harmonie : Correction d'un problème à cause duquel les soins de Enseignements ancestraux n'étaient pas augmentés par Coalescence.
PrêtreSacré
Discipline
- Soins de Soins augmentés de 12 %. Ne s'applique pas en PvP.
- Soins de Halo augmentés de 40 %.
- Archonte : Afflux surpuissants augmente les soins effectués par les Soins rapides affectés par Vague de Lumière de 45 % (au lieu de 30 %).
- Expiation soigne pour 33 % des dégâts infligés (au lieu de 28 %).
- Soins d'Expiation augmentés de 100 % en dehors des raids (au lieu de 125 %).
Joueur contre Joueur
Général
- Endurance conférée via le bonus d'ensemble des bijoux PvP augmentée de 5 % pour tous les rôles.
Chevalier de la mort (Givre)
- Dégâts de Lame fracassante réduits de 50% en PvP.
- Dégâts de Fièvre de givre augmentés de 15% en PvP.
DruideFarouche
Équilibre
- Tous les dégâts sont augmentés de 4 % en PvP.
- Gardien du Bosquet : Dégâts d'Explosion onirique réduits de 50 % en PvP.
- Élu d'Élune : Appel lunaire augmente les dégâts de Feu stellaire sur la cible principale de 80 % (au lieu de 128 %) en PvP.
Évocateur (Préservation)
- Dégâts maximum de Flammes temporelles augmentés via le 4P réduits à 325 % de la puissance des sorts en PvP (au lieu de 450 % de la puissance des sorts).
Chasseur (Survie)
- Dégâts de Frappe latérale réduits de 20 % en PvP.
MageArcanes
Givre
- Harmonie arcanique augmente désormais les dégâts de Barrage des Arcanes de 2 % par cumul en PvP (au lieu de 5 %).
- Intuition augmente désormais les dégâts de Barrage des Arcanes de 20 % en PvP (au lieu de 50 %).
- Toucher des magi amélioré permet désormais à Flux du Néant d'augmenter les dégâts de votre prochain sort de 10 % supplémentaires (au lieu de 25 %).
- Tous les dégâts augmentés de 6 % en PvP.
- Solfurie : Incandescence glorieuse augmente désormais les dégâts de Barrage des Arcanes de 10 % en PvP (au lieu de 20 %).
- Solfurie : Dégâts des Météorites de Phénix arcanique réduits de 38 % en PvP.
- Solfurie : Dégâts d'Explosion pyrotechnique supérieure de Phénix arcanique réduits de 33 % en PvP.
- Solfurie : Dégâts d'Éruption d'arcanes de Phénix arcanique réduits de 33% en PvP.
- Dégâts de Pointe glaciaire augmentés de 40 % en PvP.
- Tous les dégâts augmentés de 5 % en PvP.
Moine (Tisse-brume)
- Dégâts de Coup de pied du vent impétueux réduits de 50 % en PvP.
Paladin (Vindicte)
- Dégâts de Marteau de la Lumière réduits de 15 % en PvP.
Prêtre (Discipline)
- Absorption de Mot de pouvoir : Bouclier augmentée de 20 % en PvP.
- Soins d'Expiation augmentés de 12,5 % en PvP.
Voleur (Finesse)
- Lames de l'ombre inflige désormais 5 % de dégâts supplémentaires en Ombre en PvP (au lieu de 10 %).
- Tous les dégâts augmentés de 6 % en PvP.
Chaman (Élémentaire)
- Dégâts de Horion de terre augmentés de 15 % en PvP.
- Porte-tempête : Dégâts de Tempête augmentés de 10 % en PvP.
Guerrier (Armes)
- Tous les dégâts augmentés de 4 % en PvP.
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