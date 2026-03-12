WoW : Éclat de Dundun, comment récupérer rapidement cette monnaie ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 mars 2026 à 18h50
Retrouvez des informations relatives à la collecte d'Éclats de Dundun sur WoW Midnight dans cet article.
WoW : Éclat de Dundun, comment récupérer rapidement cette monnaie ?
Si vous faites partie de ceux qui mettent du cœur à l'ouvrage quand il s'agit des métiers sur WoW Midnight, vous êtes certainement au courant que des outils épiques peuvent être craftés. Or, pour vous les confectionner, il est nécessaire de fournir des Vitalités fusionnées (Fused Vitality). Il est alors indispensable de participer à des Échos d'abondance abondants, et pour pouvoir entrer, un Éclat de Dundun est requis. 

De quelle façon obtenir des Éclats de Dundun sur WoW Midnight ?

Pour s'assurer d'être le plus performant possible dans son métier sur WoW Midnight, mieux vaut farmer de la Vitalité fusionnée, liée quand ramassée, et utile à l'assemblage d'outils épiques. Ce composant est achetable contre 900x Abondance pure auprès de Chel Copo, l'intendant de l'événement des Échos d'abondance. Pour ce faire, il est nécessaire de se procurer des Éclat de Dundun pour participer aux Échos rapportant de l'Abondance pure.

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Cette monnaie d'accès s'obtient relativement aisément si vous disposez d'un métier de récolte. Les mineurs, herboristes et dépeceurs en reçoivent régulièrement en pratiquant leur art, mais les choses sont moins évidentes si vous exercez une profession de crafting, telle que l'alchimie ou la calligraphie. 

recolter
De nombreux joueurs se plaignent sur les réseaux de cela, puisqu'ils se sentent contraints de devoir arpenter les zones de l'extension à la recherche de coffres, susceptibles d'en contenir. Une méthode bien plus rapide existe : la pêche. Cette profession secondaire incarne en effet un moyen très efficace de collecter des Éclats de Dundun, et elle a le mérite d'être accessible à tous les joueurs. Nul besoin d'avoir un niveau de compétence élevé, il vous suffit d'apprendre le métier à Lune-d'Argent, auprès de Drathen en 44, 60, et de vous poser quelques minutes aux abords d'une rivière dans le Bois des chants éternels.

peche-dundun
Nous avons testé cette méthode, et avons obtenu satisfaction en moins de 10 minutes. Plus de raison de paniquer si vous avez opté pour deux professions de crafting, la pêche est désormais votre porte de sortie.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaires (2)

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papa (invité) Le 25/04/2026 à 11:23

Je retire mon commentaire: j'ai fait le plein d'éclats sans les voir passer..dsl et merci.

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papa (invité) Le 25/04/2026 à 11:12

Une heure de p$eche et rien...