WoW : Éclat de Dundun, comment récupérer rapidement cette monnaie ?

Retrouvez des informations relatives à la collecte d'Éclats de Dundun sur WoW Midnight dans cet article.
Si vous faites partie de ceux qui mettent du cœur à l'ouvrage quand il s'agit des métiers sur WoW
Midnight, vous êtes certainement au courant que des outils épiques peuvent être craftés. Or, pour vous les confectionner, il est nécessaire de fournir des Vitalités fusionnées (Fused Vitality)
. Il est alors indispensable de participer à des Échos d'abondance abondants, et pour pouvoir entrer, un Éclat de Dundun
est requis.
De quelle façon obtenir des Éclats de Dundun sur WoW Midnight ?
Pour s'assurer d'être le plus performant possible dans son métier sur WoW Midnight
, mieux vaut farmer de la Vitalité fusionnée
, liée quand ramassée, et utile à l'assemblage d'outils épiques. Ce composant est achetable contre 900x Abondance pure
auprès de Chel Copo, l'intendant de l'événement des Échos d'abondance.
Pour ce faire, il est nécessaire de se procurer des Éclat de Dundun
pour participer aux Échos rapportant de l'Abondance pure.
Cette monnaie d'accès s'obtient relativement aisément si vous disposez d'un métier de récolte.
Les mineurs, herboristes et dépeceurs en reçoivent régulièrement en pratiquant leur art, mais les choses sont moins évidentes si vous exercez une profession de crafting
, telle que l'alchimie ou la calligraphie.
De nombreux joueurs se plaignent sur les réseaux de cela, puisqu'ils se sentent contraints de devoir arpenter les zones de l'extension à la recherche de coffres, susceptibles d'en contenir. Une méthode bien plus rapide existe : la pêche.
Cette profession secondaire incarne en effet un moyen très efficace de collecter des Éclats de Dundun, et elle a le mérite d'être accessible à tous les joueurs. Nul besoin d'avoir un niveau de compétence élevé
, il vous suffit d'apprendre le métier à Lune-d'Argent, auprès de Drathen
en 44, 60, et de vous poser quelques minutes aux abords d'une rivière dans le Bois des chants éternels.
Nous avons testé cette méthode, et avons obtenu satisfaction en moins de 10 minutes. Plus de raison de paniquer si vous avez opté pour deux professions de crafting, la pêche est désormais votre porte de sortie.
commentaires (2)
Je retire mon commentaire: j'ai fait le plein d'éclats sans les voir passer..dsl et merci.
Une heure de p$eche et rien...