WoW Dragonflight : La feuille de route pour le lancement dévoilée

La feuille de route de lancement de Dragonflight

D'ici environ un mois,, la nouvelle extension du MMO. Comme souvent, l'arrivée se fait en plusieurs phases, pour que tout soit plus ou moins parfait le jour J et que les joueurs puissent profiter d'un maximum de choses.Blizzard a donc dévoilé. Retour sur ce qu'il faut savoir à ce sujet et quand seront débloquées certaines fonctionnalités.La première étape, et pas des moindres, est le lancement du pré-patch.. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le patch notes de la mise à jour de prélancement ici . Nous retrouvons notamment le nouveau système de talents, une nouvelle interface et de nombreux équilibrages.Ensuite,. Une nouvelle zone dédiée à cette classe/race, les confins Interdits, sera également disponible, tout comme le donjon Uldaman, l’héritage de Tyr.La troisième étape, la plus importante, estLe niveau maximum passera à 70, et tout le contenu relatif à l'extension ou presque sera disponible. Il faudra attendre le 14 décembre pour profiter du nouveau raid, des donjons mythiques et le lancement de la saison PvP.En outre, comme vous pouvez le voir,. Nous vous détaillerons cet événement lorsque nous en saurons un peu plus à ce sujet.