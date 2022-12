WoW Dragonflight : La feuille de route pour 2023 révélée

Feuille de route des mises à jour de WoW Dragonflight

Depuis la fin du mois de novembre, les joueurs depeuvent profiter d'une nouvelle extension, nommée. Comme souvent, il s'agit d'un événement majeur pour la communauté, qui a bien évidemment répondu présent, étant donné que ce sont des « millions de joueurs et joueuses » qui se sont « envolés vers les îles aux Dragons », pour le plus grand plaisir de Blizzard, qui voit son MMO rester l'une des places fortes des jeux vidéo.Pour que cela dure le plus longtemps possible, les développeurs ont donc prévu de nombreuses choses en 2023, et, afin que chacun puisse savoir ce qui sera intégré à Dragonflight dans les mois qui arrivent.Début janvier,, récemment révélée, laquelle ajoutera, entre autres, le système de comptoir qui donnera la possibilité d'obtenir de nouvelles récompenses ornementales. Cette mise à jour apportera aussi l'acquisition de transmogrifications d’objets de piètre qualité et de qualité commune. Enfin, la zone des Lendemains primalistes proposera de nouvelles activités.Un peu plus tard,, avec une nouvelle quête et l'approfondissement de l'histoire du côté des Dractyrs qui feront leur retour sur leur lieu de confinement. Cela fera un lien avec le prochain chapitre de Dragonflight.Après ces deux mises à jour,, en plus d'une pléthore d'améliorations, en fonction des retours qui seront faits. La, avec un Méga-donjon et des événements mondiaux. Durant l'automne, c'est la mise à jour 10.1.7 qui sera disponible, avec un contenu plus narratif et quelques événements saisonniers. Pour conclure l'année 2023 en beauté, la saison 3 se lancera, là encore avec un raid et un donjon parmi les éléments à retenir. Blizzard reviendra vers la communauté pour donner plus de précisions sur ces ajouts en temps voulu.Rappelons qu'une tier list des meilleurs DPS de Dragonflight est disponible, pour vous aider dans votre choix.