WoW Dragonflight : Heure de sortie de l'extension

Heure de sortie de Dragonflight sur WoW

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Deux ans après Shadowlands, la communautétrépigne d'impatience à l'idée de se plonger dans, la nouvelle extension. Il faut dire que Blizzard a, encore une fois, prévu de nombreuses nouveautés, pour améliorer l'expérience de son MMO, notamment avec une nouvelle classe et race, ou de nouvelles régions, pour ne citer que ces ajouts parmi tant d'autres.C'est donc tout naturellement que les joueurs se demandentSi vous n'avez pas encore vu passer l'information, sachez que Blizzard a prévu de. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y jouer dans la nuit du lundi 28 au mardi 29, si vous ne souhaitez pas patienter plus longtemps, et diminuer drastiquement vos heures de sommeil.Si vous êtes un aficionado de, vous pouvez également précommander l'une des différentes éditions de Dragonflight , dans le but d'obtenir divers bonus en jeu. Qui plus est, lors de la sortie, il sera possible d'obtenir gratuitement quelques récompenses, grâce aux Twitch Drops. Tous les détails des Twitch Drops de lancement peuvent être consultés ici Pour en revenir àen lui-même, il sera possible de découvrir un évocateur ou une évocatrice dracthyr, la toute première combinaison de classe et de race, offrant alors de nouvelles possibilités. Comme le sous-entend le nom, il sera possible de voler à dos de dragon, par le biais de nouvelles montures, notamment dans la nouvelle région, les Îles aux dragons, divisées en quatre zones (les rivages de l’Éveil, les plaines d’Ohn’ahra, la travée Azur et les temples de Thaldraszus). Naturellement, de nombreuses optimisations et améliorations seront disponibles avec cette extension, à l'image d'une refonte de l'interface utilisateur.Rendez-vous dès le 29 novembre à minuit, dont, pour découvrir