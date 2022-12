WoW Dragonflight : Date de sortie de la saison 1 et du premier raid

Date de sortie de la saison 1 de Dragonflight

Calendrier des raids pour le lancement de la saison 1

L'ouverture de l’aile 1 du caveau des Incarnations en mode outil Raids la semaine du 19 décembre.

L'ouverture de l’aile 2 du caveau des Incarnations en mode outil Raids la semaine du 2 janvier.

L'ouverture de l’aile 3 du caveau des Incarnations en mode outil Raids la semaine du 16 janvier.

Rotation des donjons mythique+

Bassins de l’Essence rubis

L’offensive de Nokhud

Le caveau d’Azur

L'Académie d’Algeth’ar

Les salles des Valeureux (de l’extension Legion)

La cour des Étoiles (de l’extension Legion)

Terres sacrées d’Ombrelune (de l’extension Warlords of Draenor)

Temple du Serpent de jade (de l’extension Mists of Pandaria)

Si la nouvelle extension desort ce 29 novembre, les joueurs devont devoir patienter quelques jours avant de profiter de la saison 1. Blizzard a, en effet, programmé deux semaines de « calme » durant lesquelles les joueurs pourront tranquillement découvrir les nouveautés et vaquer à leurs occupations, étant donné que. À cette date, un nouveau raid et une nouvelle rotation des donjons mythique+ seront disponibles, en plus du lancement de la saison PvP.La saison 1 va démarrer sur les chapeaux de roues, avec, proposant ni plus ni moins que huit boss inédits. Le raid se rendra disponible dès la maintenance hebdomadaire, la semaine du 12 décembre, et proposera ensuite :Blizzard précise en outre que, mais que pour obtenir les récompenses du Panthéon, il faut qu'au moins 16 membres du raid sur les 20 appartiennent à la même guilde et à la même faction.Huit donjons seront disponibles en rotation, quatre issus d'anciennes extensions et quatre introduits avec Dragonflight :Enfin, la saison 1 du PvP commencera également à la même date, sans limite de butin en mode mode mythique+ la première semaine. Pour ce qui est des affixes, deux ne seront pas disponibles, Nécrotique et Inspirant, alors que les joueurs pourront en découvrir un nouveau.