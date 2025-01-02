WoW : Deux vendeurs d'armes légendaires ont été ajoutés sur The War Within

Acheter des armes légendaires perdues au fil du temps sur WoW est désormais possible grâce à l'ajout d'un vendeur spécial à Hurlevent et à Orgrimmar.
La mise à jour 11.0.7 de WoW
a apporté plusieurs nouveautés, notamment l'ouverture de la zone de l'île aux Sirènes. Or, certains parmi vous ont sans doute remarqué qu'une surprise supplémentaire avait été ajoutée à Hurlevent et à Orgrimmar lors du passage en 2025.
Des vendeurs proposant des armes légendaires ont fait leur apparition sur The War Within
Obtenir une arme légendaire sur WoW
est toujours un moment dont on se rappelle, mais parfois, par manque de place ou d'utilité, certains joueurs sont amenés à les vendre ou à les supprimer, un acte qui peut être regretté plus tard. Pour y remédier, Blizzard a mis en place deux nouveaux vendeurs sur The War Within vous permettant de récupérer des armes légendaires acquises au cours d'extensions passées.
Vous trouverez ainsi le Chercheur Najed
en 50, 60 à Hurlevent sur la Place de la Cathédrale, et le Chercheur Ke'rath
à Orgrimmar en 58, 65 entre la Herse et la Vallée de la Force.
Racheter une arme légendaire vous reviendra à 500 pièces d'or
, mais tous les modèles ne sont malheureusement pas disponibles. Vous pouvez néanmoins acquérir de nouveau :
- Lame-tonnerre, épée bénie du Cherchevent
- Glaive de guerre d'Azzinoth Glaive de guerre d'Azzinoth / Glaive de guerre d'Azzinoth Glaive de guerre d'Azzinoth
- Thori'dal, la Fureur des étoiles Thori'dal, la Fureur des étoiles
- Val'anyr, le marteau des anciens rois Val'anyr, le marteau des anciens rois
- Deuillelombre Deuillelombre
- Courroux du dragon, le Repos de Tarecgosa Courroux du dragon, le Repos de Tarecgosa
- Golad, le Crépuscule des Aspects Golad, le Crépuscule des Aspects / Tiriosh, le Cauchemar des âges Tiriosh, le Cauchemar des âges
- Qian-Le, Courage de Niuzao Qian-Le, Courage de Niuzao / Qian-Ying, Robustesse de Niuzao Qian-Ying, Robustesse de Niuzao
- Xing-Ho, Souffle de Yu'lon Xing-Ho, Souffle de Yu'lon
- Jina-Kang, Bonté de Chi Ji Jina-Kang, Bonté de Chi Ji
- Fen-Yu, Fureur de Xuen Fen-Yu, Fureur de Xuen / Gong-Lu, Force de Xuen Gong-Lu, Force de Xuen
- Ashjra'kamas, voile de détermination Ashjra'kamas, voile de détermination
- Rae'shalare, Murmure de la mort Rae'shalare, Murmure de la mort
- Nasz'uro, l'héritage délié Nasz'uro, l'héritage délié
- Fyr'alath le Pourfendeur de rêve Fyr'alath le Pourfendeur de rêve
Malheureusement, les pièces suivantes ne sont pas proposées dans les stocks de ces vendeurs :
- Sulfuras, Main de Ragnaros
- Thorasus, Cœur de pierre de Draenor Thorasus, Cœur de pierre de Draenor
- Nithramus, Omnivoyant Nithramus, Omnivoyant
- Maalus, Buveur de sang Maalus, Buveur de sang
- Sanctus, Cachet des indomptables Sanctus, Cachet des indomptables
- Etheralus, Récompense éternelle Etheralus, Récompense éternelle
- Les armes légendaires provenant de l'extension Légion et Shadowlands
Si vous avez vendu ou supprimé une arme légendaire il y a peu de temps, n'oubliez pas de tenter d'abord une récupération d'objet par l'intermédiaire du site officiel.
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