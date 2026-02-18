WoW : De nouvelles options de personnalisation pour vos personnages sont considérées par Blizzard

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 février 2026 à 10h59
Blizzard a fait part de sa volonté de proposer encore plus de possibilités de personnalisation sur WoW. Cette fois, ce sont les anciennes races qui sont dans le viseur du développeur.
WoW : De nouvelles options de personnalisation pour vos personnages sont considérées par Blizzard
Avec WoW Midnight, les joueurs vont pouvoir incarner la nouvelle race des Haranir dans l'Alliance et dans la Horde, et les options de personnalisation proposées seront vraiment nombreuses, en particulier pour le druide, qui peut déjà modifier ses formes de différentes manières. Créer un personnage unique est ainsi de plus en plus aisé, mais ce n'est pas réellement le cas pour les races les plus anciennes. Or, cela pourrait changer.

Une refonte des options de personnalisation des anciennes races de WoW est envisagée comme « un projet d'envergure »

Les joueurs de WoW adorent récolter des transmogrifications ou des éléments de décoration, témoignant de leur intérêt pour la personnalisation, c'est pourquoi l'interview accordée par Maria Hamilton, directrice du design, et Jay Hwang, artiste principal du MMORPG au média Windowscentral en février 2026 devrait vous interpeller. En effet, Blizzard ne ferme pas la porte à la possibilité d'offrir aux anciennes races du MMORPG des refontes, même si le développeur a précisé que cela n'arriverait pas dans un futur proche.

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Dans la continuité du déploiement du système de Logis qui laisse parler votre créativité d'une façon inédite sur WoW, le développeur songe à présent à accroître le niveau de personnalisation de l'ensemble des races. Maria Hamilton a déclaré que bien qu'aucune « feuille de route précise » n'existe pas pour l'instant, l'équipe a « déjà tenté d'y travailler de temps en temps, puisque les joueurs adorent ça. » Désormais, cette potentielle refonte est envisagée « comme un projet d'envergure », et non pas « comme des ajouts ponctuels ici et là, comme avec les armures ancestrales. »

Jay Hwang a d'ailleurs ajouté que la direction prise avec le Logis montre bien que Blizzard souhaite accentuer vos possibilités, et a ensuite confirmé les propos tenus par la directrice du design.
Ainsi, à l'avenir, peut-être que les gobelins auront plus d'options d'oreilles et de nez pour vous. Ce sont des choses qui nous intéressent vraiment, à titre personnel aussi.
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Pour le moment, de tels changements ne sont pas annoncés pour Midnight, d'autant que le développeur a insisté sur le fait que tout cela n'arriverait pas tout de suite. The Last Titan viendra peut-être vous offrir le personnage de vos rêves et de longues heures chez le coiffeur, mais pour le savoir, il faudra faire preuve de patience.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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