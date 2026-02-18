WoW : De nouvelles options de personnalisation pour vos personnages sont considérées par Blizzard



le 18 février 2026 à 10h59 Publié par Amandine Paccou le 18 février 2026 à 10h59

Blizzard a fait part de sa volonté de proposer encore plus de possibilités de personnalisation sur WoW. Cette fois, ce sont les anciennes races qui sont dans le viseur du développeur.