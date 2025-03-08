WoW : Correctif du 8 mars 2025, les détails du nerf des donjons Mythique et Mythique+



le 08 mars 2025 à 18h59 Publié par Amandine Paccou le 08 mars 2025 à 18h59

Retrouvez le correctif du 8 mars de WoW The War Within, appliquant divers nerfs aux donjons Mythique et Mythique + dans cet article.