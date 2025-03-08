WoW : Correctif du 8 mars 2025, les détails du nerf des donjons Mythique et Mythique+

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
Correctif du 8 mars de WoW The War Within
Hauts-faits
- Les joueurs obtiennent à présent Les abîmés de Terremine, Les gravés de Terremine et Les runiques de Terremine immédiatement lorsqu'ils ne peuvent plus utiliser ces écus.
Classes
Druide (Farouche)
- Les dégâts de Entaille brutale sont réduits de 60 % en forme d'ours.
- Druide de la Griffe : Afflux de puissance sauvage augmente les dégâts de votre prochain Balayage ou Entaille brutale> en forme d'ours de 300 % (au lieu de 75 %).
Paladin
- Correction d'un problème à cause duquel Bénédiction du crépuscule accordait une réduction du temps de recharge à Œil de Tyr.
- Correction d'un problème à cause duquel Dessein divin et Dévotion de Tirion accordaient une réduction du temps de recharge trop importante à Imposition des mains.
- Correction d'un problème qui empêchait certains boss de donjon de pouvoir être affectés par Marteau béni.
GouffresChenal de ruelle
- Ajout d'un prérequis pour vaincre les Gobelins imprégnés de ténèbres dans la variante nécessitant de vaincre les piles d'or enchantées.
Donjons et raids
Note des développeurs : aujourd'hui, nous avons globalement réduit la difficulté des donjons Mythique et Mythique +. En conséquence des changements suivants, les points de vie et les dégâts de tous les ennemis ont été réduits de 10 % dans toutes les difficultés, à la fois Mythique 0 et Mythique+.
- Les clés Mythique + ne tombent plus par inadvertance au Siège de Boralus, au Sillage nécrotique et aux Brumes de Tirna Scithe.
- La mort des joueurs n'affecte plus le chronomètre des Mythique +2 et + 3.
- Correction d'un problème à cause duquel les temps utilisés pour les calculs de cote et les hauts-faits de plusieurs donjons Mythique + différaient des valeurs visibles dans l'interface du jeu. Cela peut entraîner de légères modifications de la cote Mythique +, car les cotes sont recalculées en utilisant les temps prévus.
Hydromellerie de Brassecendre
- Les dégâts du Cri de chahut des Clients chahuteurs sont réduits de 33 %.
- Les dégâts de la Bière brune jaillissante d'I'pa sont réduits de 33 %.
- Les points de vie des Gouttes de bière d'Ipa sont réduits de 18 % et leur vitesse de déplacement est réduite de 14 %.
Faille de Flamme-Noire
- Correction d'un problème à cause duquel la Charge téméraire du Vieux Barbecire pouvait être annulée lorsque la cible était hors de la ligne de vue.
- Les dégâts de mêlée du cavalier du Vieux Barbecire sont réduits de 42 %.
- La Flamme jaillissante de la Bougie errante est désormais supprimée à la mort de la bougie.
Le Filon
- Les points de vie des Mines rampantes sont réduits de 30 % et leur vitesse est réduite de 29 %.
- Les dégâts de Lancer la clé des Travailleuses au repos sont réduits de 66 %.
- L'augmentation de l'Azérite incandescente du Disperseur de foule automatique lors des détonations à retardement suivantes est réduite de 40 %.
- Les dégâts de l'Extraction rapide de l'extracteur d'azérite à l'échelle du groupe sont réduits de 25 %.
- Les dégâts des projectiles de l'Extraction rapide de l'extracteur d'azérite sont réduits de 25 %.
- Les dégâts de la Mitrailleuse de Nabab Razzbam sont réduits de 50 %.
Opération Vannes ouvertes
- La vitesse des vagues créées par l'Éveil du marais est réduite de 25 %. Le déplacement appliqué est réduite de 17 %.
- Les pilotes de déchiqueteur imprégnés de ténèbres ne peuvent plus attaquer au corps à corps.
- Le Gel explosif cinétique a désormais une durée de 12 secondes.
- Le temps de recharge d'Inspection surprise des inspecteurs imprégnés de ténèbres est augmenté de 2 secondes.
- La distance de ciblage de Rot de bulles est réduite à 60 mètres (au lieu de 100).
- Réduction des dégâts physiques de Griffes de vase de 13 %.
- Le temps d'incantation de Coulée de boue est augmenté à 3,5 secondes (au lieu de 3).
- Les dégâts physiques de Coup de poing tonnerre sont réduits de 15 %.
- Les dégâts de Turbo-trait sont réduits de 30 %.
Opération Mécagone - L'atelier
- Correction d'un bug empêchant ce donjon de conférer une progression pour la Grande chambre forte.
- Les points de vie de l'Écureuil antipersonnel sont réduits de 93 % et il peut désormais être attaqué.
- Le Canon lance-flammes « caché » du jardin du machiniste a désormais un visuel au pré-lancement.
Prieuré de la Flamme sacrée
- La points de vie du capitaine Dailcry sont réduits de 11 %.
- Les dégâts sur la durée de Perce-armure du capitaine Dailcry sont réduits de 25 %.
- Lacération sauvage du capitaine Dailcry et Tempête de braises de Taener Duelmal ont désormais un temps de recharge partagé de 5 secondes (au lieu de 3 secondes).
- Lacération sauvage du capitaine Dailcry ignore désormais les cibles qui ont été touchées par elle au cours des 35 dernières secondes s'il y a d'autres cibles disponibles.
- Les points de vie de la Grande prêtresse Aemya sont réduits de 10 %.
- Les points de vie du Capitaine de la garde Suleyman a été réduite de 30 %.
- Les points de vie du Maître de la forge Damian a été réduite de 10 %.
- Les dégâts de la Vague de chaleur ont été réduits de 25 %.
- Les points de vie d'Elaena Braiselanz a été réduite de 10 %.
- Les points de vie de Taener Duelmal a été réduite de 10 %.
- Les points de vie du Sergent Maÿ a été réduite de 10 %.
- Ajout d'un effet piège au Bouclier de fustigateur afin qu'il puisse être retiré avec les suppressions adéquates.
- La Prieuresse Murrpray a désormais un temps de recharge initial de 3 secondes sur Châtiment sacré.
- La Prieuresse Murrpray vide désormais son énergie lors de la transition vers la phase 2.
La colonie
- Correction d'un problème qui empêchait Kyrioss pouvait d'utiliser ses capacités.
Théâtre de la Souffrance
- Correction d'un problème à cause duquel Mort inopinée pouvait tuer des joueurs pendant Sang et gloire de Xav l'Invaincu.
Libération de TerremineVerr'Minh, chefs de la sécurité
- Correction d'un problème qui retardait l'entrée de Mug'Zee pendant la transition pendant l'incantation d'autres capacités.
- Les sbires de Gallagio verrouillent désormais leur direction lorsqu'ils lancent Rendre hommage.
- Mise à jour des visuels d'apparition des Mines rampantes instables pour qu'ils soient plus lisibles aux côtés des visuels de la Bombe à fragmentation instable.
Objets
- Correction d'un problème qui empêchait l'utilisation de la Laque adulée de conquérant et du Vernis adulé de conquérant sur des ensembles catalysées via des objets de Gouffres.
- La Sacoche triomphale d'écus gravés de Terremine, le Paquet festif d'écus runiques de Terremine et le Glorieux amas d'écus dorés de Terremine coûtent désormais 45 écus runiques (au lieu de 90).
- La Bourse d'écus abîmés de Terremine, la Sacoche d'écus gravés de Terremine et le Paquet d'écus runiques de Terremine sont désormais de qualité rare (au lieu de qualité épique).
- Vaskarn vend désormais comme prévu le Paquet d'écus runiques de Terremine.
- Correction d'un problème lors duquel plusieurs pièces d'armure en mailles accordaient de la Force plutôt que de l'Agilité.
- La Turbo-soc de Gallytech inflige désormais des dégâts d'armes en mêlée.
PvPDruide (Restauration)
- Ancien du savoir (talent PvP), Explosion de fatalée et Floraison de masse s'appliquent désormais instantanément à leurs cibles lors de leur lancement (au lieu d'être retardée par le projectile).
Réputation et Renom
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas obtenir une Clé de coffret réparée en atteignant le rang de Renom 9 auprès des Cartels de Terremine.
- La quête Étincelles de la guerre : Terremine accorde désormais la bonne réputation.
Quêtes
- Plus de Cracheurs des profondeurs et de Larves des profondeurs ont été ajoutés pour améliorer l'expédition associée ermifuge miracle dans les Abîmes retentissants.
Terremine
- Correction d'un problème empêchant les joueurs de contribuer à la progression de l'événement Voltarc et Mâche-ferraille dans Terremine.
- Les micropolluants et les contaminants agités réapparaîtront à présent plus rapidement pendant l'objectif bonus Précipitant imprégné de ténèbres.
- Dressage de gelée devrait désormais refléter plus fidèlement l'emplacement de la Gelée d'égout en fuite
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