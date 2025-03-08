WoW : Correctif du 8 mars 2025, les détails du nerf des donjons Mythique et Mythique+

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 mars 2025 à 18h59
Retrouvez le correctif du 8 mars de WoW The War Within, appliquant divers nerfs aux donjons Mythique et Mythique + dans cet article.
WoW : Correctif du 8 mars 2025, les détails du nerf des donjons Mythique et Mythique+
Un correctif majeur a été déployé sur les serveurs de WoW The War Within le samedi 8 mars 2025. En effet, Blizzard agit pour que les donjons Mythique et Mythique+ soient plus accessibles, et a donc appliqué plusieurs nerfs. D'autres changements ont été apportés, principalement pour solutionner des problèmes, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le correctif du 8 mars de WoW ci-dessous.

Correctif du 8 mars de WoW The War Within

Hauts-faits

Classes

Druide (Farouche)

Paladin

Gouffres

Chenal de ruelle
  • Ajout d'un prérequis pour vaincre les Gobelins imprégnés de ténèbres dans la variante nécessitant de vaincre les piles d'or enchantées.

Donjons et raids

  • Les clés Mythique + ne tombent plus par inadvertance au Siège de Boralus, au Sillage nécrotique et aux Brumes de Tirna Scithe.
  • La mort des joueurs n'affecte plus le chronomètre des Mythique +2 et + 3.
  • Correction d'un problème à cause duquel les temps utilisés pour les calculs de cote et les hauts-faits de plusieurs donjons Mythique + différaient des valeurs visibles dans l'interface du jeu. Cela peut entraîner de légères modifications de la cote Mythique +, car les cotes sont recalculées en utilisant les temps prévus.
Note des développeurs : aujourd'hui, nous avons globalement réduit la difficulté des donjons Mythique et Mythique +. En conséquence des changements suivants, les points de vie et les dégâts de tous les ennemis ont été réduits de 10 % dans toutes les difficultés, à la fois Mythique 0 et Mythique+.

Hydromellerie de Brassecendre

  • Les dégâts du Cri de chahut des Clients chahuteurs sont réduits de 33 %.
  • Les dégâts de la Bière brune jaillissante d'I'pa sont réduits de 33 %.
  • Les points de vie des Gouttes de bière d'Ipa sont réduits de 18 % et leur vitesse de déplacement est réduite de 14 %.

Faille de Flamme-Noire

  • Correction d'un problème à cause duquel la Charge téméraire du Vieux Barbecire pouvait être annulée lorsque la cible était hors de la ligne de vue.
  • Les dégâts de mêlée du cavalier du Vieux Barbecire sont réduits de 42 %.
  • La Flamme jaillissante de la Bougie errante est désormais supprimée à la mort de la bougie.

Le Filon

  • Les points de vie des Mines rampantes sont réduits de 30 % et leur vitesse est réduite de 29 %.
  • Les dégâts de Lancer la clé des Travailleuses au repos sont réduits de 66 %.
  • L'augmentation de l'Azérite incandescente du Disperseur de foule automatique lors des détonations à retardement suivantes est réduite de 40 %.
  • Les dégâts de l'Extraction rapide de l'extracteur d'azérite à l'échelle du groupe sont réduits de 25 %.
  • Les dégâts des projectiles de l'Extraction rapide de l'extracteur d'azérite sont réduits de 25 %.
  • Les dégâts de la Mitrailleuse de Nabab Razzbam sont ​​réduits de 50 %.

Opération Vannes ouvertes

  • La vitesse des vagues créées par l'Éveil du marais est réduite de 25 %. Le déplacement appliqué est réduite de 17 %.
  • Les pilotes de déchiqueteur imprégnés de ténèbres ne peuvent plus attaquer au corps à corps.
  • Le Gel explosif cinétique a désormais une durée de 12 secondes.
  • Le temps de recharge d'Inspection surprise des inspecteurs imprégnés de ténèbres est augmenté de 2 secondes.
  • La distance de ciblage de Rot de bulles est réduite à 60 mètres (au lieu de 100).
  • Réduction des dégâts physiques de Griffes de vase de 13 %.
  • Le temps d'incantation de Coulée de boue est augmenté à 3,5 secondes (au lieu de 3).
  • Les dégâts physiques de Coup de poing tonnerre sont réduits de 15 %.
  • Les dégâts de Turbo-trait sont réduits de 30 %.

Opération Mécagone - L'atelier

  • Correction d'un bug empêchant ce donjon de conférer une progression pour la Grande chambre forte.
  • Les points de vie de l'Écureuil antipersonnel sont réduits de 93 % et il peut désormais être attaqué.
  • Le Canon lance-flammes « caché » du jardin du machiniste a désormais un visuel au pré-lancement.

Prieuré de la Flamme sacrée

  • La points de vie du capitaine Dailcry sont réduits de 11 %.
  • Les dégâts sur la durée de Perce-armure du capitaine Dailcry sont réduits de 25 %.
  • Lacération sauvage du capitaine Dailcry et Tempête de braises de Taener Duelmal ont désormais un temps de recharge partagé de 5 secondes (au lieu de 3 secondes).
  • Lacération sauvage du capitaine Dailcry ignore désormais les cibles qui ont été touchées par elle au cours des 35 dernières secondes s'il y a d'autres cibles disponibles.
  • Les points de vie de la Grande prêtresse Aemya sont réduits de 10 %.
  • Les points de vie du Capitaine de la garde Suleyman a été réduite de 30 %.
  • Les points de vie du Maître de la forge Damian a été réduite de 10 %.
  • Les dégâts de la Vague de chaleur ont été réduits de 25 %.
  • Les points de vie d'Elaena Braiselanz a été réduite de 10 %.
  • Les points de vie de Taener Duelmal a été réduite de 10 %.
  • Les points de vie du Sergent Maÿ a été réduite de 10 %.
  • Ajout d'un effet piège au Bouclier de fustigateur afin qu'il puisse être retiré avec les suppressions adéquates.
  • La Prieuresse Murrpray a désormais un temps de recharge initial de 3 secondes sur Châtiment sacré.
  • La Prieuresse Murrpray vide désormais son énergie lors de la transition vers la phase 2.

La colonie

  • Correction d'un problème qui empêchait Kyrioss pouvait d'utiliser ses capacités.

Théâtre de la Souffrance

  • Correction d'un problème à cause duquel Mort inopinée pouvait tuer des joueurs pendant Sang et gloire de Xav l'Invaincu.

Libération de Terremine

Verr'Minh, chefs de la sécurité
  • Correction d'un problème qui retardait l'entrée de Mug'Zee pendant la transition pendant l'incantation d'autres capacités.
  • Les sbires de Gallagio verrouillent désormais leur direction lorsqu'ils lancent Rendre hommage.
  • Mise à jour des visuels d'apparition des Mines rampantes instables pour qu'ils soient plus lisibles aux côtés des visuels de la Bombe à fragmentation instable.

Objets

PvP

Druide (Restauration)

Réputation et Renom

  • Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas obtenir une Clé de coffret réparée en atteignant le rang de Renom 9 auprès des Cartels de Terremine.
  • La quête Étincelles de la guerre : Terremine accorde désormais la bonne réputation.

Quêtes

  • Plus de Cracheurs des profondeurs et de Larves des profondeurs ont été ajoutés pour améliorer l'expédition associée ermifuge miracle dans les Abîmes retentissants.

Terremine

  • Correction d'un problème empêchant les joueurs de contribuer à la progression de l'événement Voltarc et Mâche-ferraille dans Terremine.
  • Les micropolluants et les contaminants agités réapparaîtront à présent plus rapidement pendant l'objectif bonus Précipitant imprégné de ténèbres.
  • Dressage de gelée devrait désormais refléter plus fidèlement l'emplacement de la Gelée d'égout en fuite
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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