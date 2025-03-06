WoW : Correctif du 6 mars 2025, les détails de la mise à jour

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
Correctif du 6 mars 2025 de WoW The War Within
Classes
Druide (Équilibre)
- Correction d'un problème à cause duquel où Harmonie des cieux pouvait ne pas atteindre sa valeur maximale d'empilement.
Paladin (Protection)
- Résolution d'un problème qui faisait que Glas divin lançait plus de Bouclier du vengeur que prévu.
GouffresLe moulin à eau
- Chaussures piétinantes ne sont plus interrompues par les dégâts.
Donjons et RaidsHydromellerie de Brassecendre
Le Filon
- Correction d'un problème à cause duquel Goldie Baronnie pouvait ne pas lancer Que tombe la grêle ! lorsqu'elle atteignait 100 d'énergie.
Libération de Terremine
- Correction d'un problème à cause duquel la sortie pouvait amener les joueurs à un mauvais emplacement en fonction de leur faction.
One-Armed Bandit
- Correction d'un problème à cause duquel Fiery Dynamite Booty ne pouvait pas exploser à la mort s'il était repoussé au moment de mourir.
- Correction d'un problème où les Traveling Flames pouvaient ne pas se déplacer si elles étaient placées près d'un mur.
- Ajout d'un court temps de recharge après avoir été touché par Traveling Flames afin d'empêcher les joueurs d'être frappés plusieurs fois en succession rapide.
Objets
- Correction d'un problème à cause duquel les pièces d'armure de guerre (tête, torse et jambes) obtenues en difficulté Normale dans Libération de Terremine ne pouvaient pas être améliorées. Les objets existants ont également été corrigés.
- Correction d'un problème qui faisait que certaines anciennes quêtes mondiales offraient des récompenses plus puissantes que prévu.
- Modification du fonctionnement de Citrine de reine guerrière rugissante : l'effet s'annulera désormais lorsqu'il cible un autre joueur équipé de Citrine de reine guerrière rugissante, plutôt que de chercher une nouvelle cible.
PvP
- Correction d'un problème où les Jetons sanglants et les Étincelle de Guerre ne tombaient pas toujours après avoir tué un joueur.
- Les Étincelles de Guerre devraient maintenant tomber de manière plus constante dans les poubelles brillantes de Terremine.
Quêtes
- Nikki ne criera plus ses répliques de combat aux joueurs qui ne sont pas en train de faire la quête My Top Gal.
- Correction d'un problème où le joueur pouvait forcer le véhicule déchiqueteur à sortir de son chemin prévu pendant la quête Cold as Ice.
Terremine
- L'interaction avec Riot-Grade Rope devrait maintenant être plus adaptée au mode multijoueur.
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