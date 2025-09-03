WoW : Correctif du 3 septembre 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 septembre 2025 à 12h15
Retrouvez les détails du correctif du 3 septembre 2025 de WoW The War Within dans cet article, introduisant surtout un changement lié à la mort d'un joueur en Mythique +2 et +3.
WoW : Correctif du 3 septembre 2025, les détails de la mise à jour
Avec la réinitialisation hebdomadaire du mercredi 3 septembre 2025, Blizzard a apporté une série de solutions à plusieurs niveaux pour des problèmes divers sur WoW The War Within. Le changement le plus notable est lié au chronomètre en Mythique +2 et +3, puisque la mort d'un joueur ne viendra plus le réduire. Certains boss et objets sont aussi concernés par cette mise à jour, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 3 septembre de WoW ci-dessous.

Correctif du 3 septembre 2025 de WoW The War Within

Général

  • Correction d'un problème qui pouvait réduire les performances du client lors du combat contre Reshanor le Détaché.
  • Correction d'un problème à cause duquel le varech d'Algueboue persistait si le joueur était immunisé aux immobilisations lorsqu'il était touché par Défalguation.

Classes

Druide

  • Élu d'Élune : correction d'un problème lié au bonus d'ensemble Ornements de la mère aigle (4 pièces) qui empêchait souvent Éruptions Stellaires de se propager aux cibles proches.

Donjons et raids

  • La mort d'un joueur lors d'un Mythique +2 et +3 ne réduit plus le chronomètre, ni n'affiche le nombre de morts dans la fenêtre d'objectif.

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Rou'ethar
  • Correction d'un problème qui empêchait Rou'ethar de suivre le joueur pendant le lancement de Fil transperçant si celui-ci se transformait.
  • Correction d'un problème à cause duquel Rou'ethar se tournait vers le mauvais joueur ou dans la mauvaise direction lorsque Fil transperçant était lancé.
  • Correction d'un problème qui empêchait les effets de réduction des dégâts appliqués à Rou'ethar de modifier les dégâts de Fil transperçant.

Objets

  • Les dégâts infligés par le bijou Forge rituelle d'Araz à son utilisateur ne peuvent plus infliger de coup critique et ne sont plus affectés par les modificateurs de dégâts infligés ou subis.
  • Les jouets bannière de la Saison 2 de The War Within ont désormais l'apparence prévue.
  • L'effet Lien par serment de l'Ordre du roi-nexus sur les alliés marqués est désormais consommé par Mot de gloireFlamme éternelle et Imposition des mains.
  • Le bijou Prisme néantin inflexible n'échoue plus au cours de la répartition des dégâts et s'adapte comme prévu.

Quêtes

  • Davantage de Rancœurs ratées sont désormais présents à Maldraxxus pour la quête Je ne bosse même pas ici.
  • Davantage de Nécroraies sont désormais présentes à l'Oasis pour la quête Intentions douteuses.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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