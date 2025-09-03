WoW : Correctif du 3 septembre 2025, les détails de la mise à jour



le 03 septembre 2025 à 12h15 Publié par Amandine Paccou le 03 septembre 2025 à 12h15

Retrouvez les détails du correctif du 3 septembre 2025 de WoW The War Within dans cet article, introduisant surtout un changement lié à la mort d'un joueur en Mythique +2 et +3.