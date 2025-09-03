WoW : Correctif du 3 septembre 2025, les détails de la mise à jour

WoW : Équilibrages des classes du 23 septembre 2026, les détails de la mise à jour
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes à venir sur WoW Midnight le 23 septembre 2026, avec la réinitialisation hebdomadaire.
Correctif du 3 septembre 2025 de WoW The War Within
Général
- Correction d'un problème qui pouvait réduire les performances du client lors du combat contre Reshanor le Détaché.
- Correction d'un problème à cause duquel le varech d'Algueboue persistait si le joueur était immunisé aux immobilisations lorsqu'il était touché par Défalguation.
Classes
Druide
- Élu d'Élune : correction d'un problème lié au bonus d'ensemble Ornements de la mère aigle (4 pièces) qui empêchait souvent Éruptions Stellaires de se propager aux cibles proches.
Donjons et raids
- La mort d'un joueur lors d'un Mythique +2 et +3 ne réduit plus le chronomètre, ni n'affiche le nombre de morts dans la fenêtre d'objectif.
Rou'ethar
Manaforge Oméga
- Correction d'un problème qui empêchait Rou'ethar de suivre le joueur pendant le lancement de Fil transperçant si celui-ci se transformait.
- Correction d'un problème à cause duquel Rou'ethar se tournait vers le mauvais joueur ou dans la mauvaise direction lorsque Fil transperçant était lancé.
- Correction d'un problème qui empêchait les effets de réduction des dégâts appliqués à Rou'ethar de modifier les dégâts de Fil transperçant.
Objets
- Les dégâts infligés par le bijou Forge rituelle d'Araz à son utilisateur ne peuvent plus infliger de coup critique et ne sont plus affectés par les modificateurs de dégâts infligés ou subis.
- Les jouets bannière de la Saison 2 de The War Within ont désormais l'apparence prévue.
- L'effet Lien par serment de l'Ordre du roi-nexus sur les alliés marqués est désormais consommé par Mot de gloire, Flamme éternelle et Imposition des mains.
- Le bijou Prisme néantin inflexible n'échoue plus au cours de la répartition des dégâts et s'adapte comme prévu.
Quêtes
- Davantage de Rancœurs ratées sont désormais présents à Maldraxxus pour la quête Je ne bosse même pas ici.
- Davantage de Nécroraies sont désormais présentes à l'Oasis pour la quête Intentions douteuses.
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