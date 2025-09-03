WoW MoP : Correctif du 3 septembre 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 septembre 2025 à 10h57
Retrouvez les changements appliqués sur WoW Classic MoP avec la maintenance hebdomadaire du 3 septembre 2025 dans cet article.
WoW MoP : Correctif du 3 septembre 2025, les détails de la mise à jour
Avec la réinitialisation hebdomadaire du mercredi 3 septembre 2025, Blizzard a corrigé quelques points sur les serveurs de WoW Classic Mists of Pandaria. Tout d'abord, la limite de Fragments de pierre vénérable a enfin été augmentée, et 3 classes font l'objet de légers ajustements, le druide, le paladin, et le moine. Le camouflage en PvP est également concerné, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 3 septembre de WoW MoP ci-dessous.

Correctif du 3 septembre 2025 de WoW Classic MoP

Général

Classes

Druide

  • Les formes de métamorphose de Druides sont désormais annulées par Refaçonner la vie du boss Un'sok.

Moine

  • Torpille de chi ne devrait plus avoir de cas où celui-ci inflige ses dégâts ou soins plus d'une fois aux cibles.

Paladin (Sacré)

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PvP

  • En arène 2v2, chaque Vue de l'ombre après la première a une durée augmentée de 5 secondes.
Note des développeurs : Les affaiblissements Vue de l'ombre en Arène étaient à l'origine prévus pour permettre de jouer contre ceux qui retardent ou bloquent les parties en utilisant des classes Camouflage. Avec l'état actuel de Subterfuge et des autres capacités de Mists of Pandaria, il est devenu clair que Vue de l'ombre ne remplit pas son objectif d'origine. Ce changement permet à Vue de l'ombre de durer 15 secondes la première fois qu'elle est ramassée, puis 20 secondes la deuxième, 25 la troisième, etc.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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