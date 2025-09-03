WoW MoP : Correctif du 3 septembre 2025, les détails de la mise à jour

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
Correctif du 3 septembre 2025 de WoW Classic MoP
Général
- Les objets achetés par l'intermédiaire de l'Avatar des Astres vénérables peuvent désormais être remboursés.
- Les hauts-faits de guilde la Volonté de l'empereur : mode héroïque et la Grande impératrice Shek'zeer : mode héroïque peuvent désormais être validés en mode 10 joueurs.
- Les Fragment de pierre vénérable peuvent à présent se cumuler jusqu'à un total de 70 (auparavant 55).
Classes
Druide
- Les formes de métamorphose de Druides sont désormais annulées par Refaçonner la vie du boss Un'sok.
Moine
- Torpille de chi ne devrait plus avoir de cas où celui-ci inflige ses dégâts ou soins plus d'une fois aux cibles.
Paladin (Sacré)
- Bouclier saint n'absorbera plus un montant de dégâts accrue après incantation de Frappe du croisé.
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PvP
Note des développeurs : Les affaiblissements Vue de l'ombre en Arène étaient à l'origine prévus pour permettre de jouer contre ceux qui retardent ou bloquent les parties en utilisant des classes Camouflage. Avec l'état actuel de Subterfuge et des autres capacités de Mists of Pandaria, il est devenu clair que Vue de l'ombre ne remplit pas son objectif d'origine. Ce changement permet à Vue de l'ombre de durer 15 secondes la première fois qu'elle est ramassée, puis 20 secondes la deuxième, 25 la troisième, etc.
- En arène 2v2, chaque Vue de l'ombre après la première a une durée augmentée de 5 secondes.
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