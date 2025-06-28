WoW : Correctif du 28 juin 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 juin 2025 à 15h28
Retrouvez les changements apportés sur WoW The War Within avec le correctif du 28 juin 2025 dans cet article.
WoW : Correctif du 28 juin 2025, les détails de la mise à jour
En juin 2025, Blizzard a apporté un nouveau correctif sur WoW The War Within pour solutionner quelques problèmes concernant les Duos infâmes, les Gouffres, les Chroniques du Chroniquer Cho ainsi que les Mages spécialisés dans la voie des Arcanes. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 28 juin ci-dessous.

Correctif du 28 juin 2025 de WoW The War Within

Classes

Mage Arcanes

Duos infâmes

  • Correction des améliorations du Podium de victoire pour avoir plus de chances d'obtenir le coffre de récompenses à la fin d'un match. Ces chances augmentent si vous ouvrez de nombreux coffres sans obtenir d'amélioration.

Gouffres

  • Correction d'un problème à cause duquel les Éclairs chargés du Dispositif d'Informations Sécurisé de Qualité Universelle et Éprouvée (D.I.S.Q.U.E) visaient les cibles sous un contrôle des foules pouvant être brisés.

Chroniques du Chroniqueur Cho

  • Correction d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient quitter une chronique pendant un combat.
  • Correction d'un problème à cause duquel les joueurs n'ayant pas acheté The War Within ne pouvaient pas entrer dans le fief de Lordaeron pour terminer la chronique d'Arthas.
  • Correction d'un problème à cause duquel les joueurs étaient dirigés vers Dornogal pour rendre la quête Chronique alors qu'ils n'avaient pas le niveau suffisant pour s'y rendre.

Cataclysm Classic

  • En plus de ces correctifs apportés sur The War Within, le Défenseur du pont ne devrait plus échouer pendant la phase 2 du Maître de guerre Corne-Noire dans le raid de L'Âme des dragons.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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