WoW : Correctif du 28 juin 2025, les détails de la mise à jour

Retrouvez les changements apportés sur WoW The War Within avec le correctif du 28 juin 2025 dans cet article.
En juin 2025, Blizzard a apporté un nouveau correctif sur WoW
The War Within pour solutionner quelques problèmes concernant les Duos infâmes, les Gouffres, les Chroniques du Chroniquer Cho ainsi que les Mages spécialisés dans la voie des Arcanes. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 28 juin
ci-dessous.
Correctif du 28 juin 2025 de WoW The War Within
Classes
Mage Arcanes
Duos infâmes
- Correction des améliorations du Podium de victoire pour avoir plus de chances d'obtenir le coffre de récompenses à la fin d'un match. Ces chances augmentent si vous ouvrez de nombreux coffres sans obtenir d'amélioration.
Gouffres
- Correction d'un problème à cause duquel les Éclairs chargés du Dispositif d'Informations Sécurisé de Qualité Universelle et Éprouvée (D.I.S.Q.U.E) visaient les cibles sous un contrôle des foules pouvant être brisés.
Chroniques du Chroniqueur Cho
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient quitter une chronique pendant un combat.
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs n'ayant pas acheté The War Within ne pouvaient pas entrer dans le fief de Lordaeron pour terminer la chronique d'Arthas.
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs étaient dirigés vers Dornogal pour rendre la quête Chronique alors qu'ils n'avaient pas le niveau suffisant pour s'y rendre.
Cataclysm Classic
- En plus de ces correctifs apportés sur The War Within, le Défenseur du pont ne devrait plus échouer pendant la phase 2 du Maître de guerre Corne-Noire dans le raid de L'Âme des dragons.
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