WoW : Correctif du 28 février 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 février 2025 à 15h22
Retrouvez le correctif du 28 février 2025 de WoW The War Within dans cet article.
WoW : Correctif du 28 février 2025, les détails de la mise à jour
Le patch 11.1 a été déployé le mercredi 26 février 2025 sur WoW The War Within, et Blizzard s'est déjà vu contraint d'appliquer un premier correctif pour pallier certains problèmes. Une seconde petite mise à jour a été appliquée le lendemain, et celle ci augmenter notamment vos chances de recevoir la monture Machine volante recyclée de Gobelin milliardaire puisque le Détritus du Gallagio apparaîtra plus souvent. D'autres modifications ont été appliquées, et nous vous proposons de les découvrir en lisant le correctif du 28 février 2025.

Correctif du 28 février 2025 de WoW The War Within, les détails

Hauts-faits

Classes

Chevalier de la mort
Évocateur

Chasseur
Paladin
  • Correction d'un problème à cause duquel Marteau de la Lumière n'infligeait pas de dégâts secondaires lorsque la cible principale était tuée.
  • Marteau de la Lumière s'ajoute désormais à la durée de Bouclier du vertueux, au lieu de la réinitialiser à 4 secondes.
Chaman

PVP

Prêtre

Quêtes

  • Correction d'un problème à cause duquel les ballons la quête Boomballon pouvaient être difficiles à cibler.

Transmogrification

  • Correction d'un problème qui pouvait empêcher les Druides de recevoir les apparences alternatives de l'ensemble de classe, de la Recherche de raid et du Palais des Nérub'ar après s'être servi de la Pierre de catalyseur nérubien lumineux.

Terremine

  • La sécurité du Gallagio n'est plus immunisée contre les effets de contrôle des foules.
  • Correction d'un problème à cause duquel le Détritus du Gallagio apparaissait moins souvent que prévu.
  • Le Hotdog jetable, le Hamburger jetable, les Mug de jus d'ananas de collection, les Caisses de Terremine, le plat à emporter à moitié mangé et le Grill à usage unique peuvent désormais être empilés par 20.
  • Le Tas de D.E.B.R.I.S. s'adapte désormais correctement aux ennemis et au nombre de joueurs participant à proximité.
  • Les temps de recharge des boost du G-99 Ventraterre ont été ajustés pour correspondre à leurs durées.
  • Le coût du GE86 avancé pour le l'atelier V.R.O.U.M. est désormais de 2 000 canettes de Kaja'Cola vides (au lieu de 1 Canette de Kaja'Cola vintage).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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