WoW : Correctif du 28 février 2025, les détails de la mise à jour

WoW : Équilibrage des classes du patch 12.1.5, les détails de la mise à jour
Retrouvez les changements à venir avec l'équilibrage des classes du 14 octobre 2026 sur WoW Midnight dans cet article.
Correctif du 28 février 2025 de WoW The War Within, les détails
Hauts-faits
- Umbriss à l'ombre n'est plus nécessaire pour valider le haut-fait Gloire au héros du Cataclysme.
ClassesChevalier de la mort
Évocateur
- Monture blafarde fonctionne désormais comme prévu à Terremine.
Chasseur
- Correction d'un problème à cause duquel le temps de canalisation de Désintégration était augmentée avec le talent Célérité d'azur.
Paladin
- Correction d'un problème qui empêchait l'activation des Yeux de la Bête.
Chaman
- Correction d'un problème à cause duquel Marteau de la Lumière n'infligeait pas de dégâts secondaires lorsque la cible principale était tuée.
- Marteau de la Lumière s'ajoute désormais à la durée de Bouclier du vertueux, au lieu de la réinitialiser à 4 secondes.
- Correction d'un problème qui pouvait empêcher Tempête de contribuer à Fusion des éléments.
PVPPrêtre
- Correction d'un problème à cause duquel le cercle de Terre sanctifiée n'augmentait pas avec le talent Lumière dans les ténèbres.
Quêtes
- Correction d'un problème à cause duquel les ballons la quête Boomballon pouvaient être difficiles à cibler.
Transmogrification
- Correction d'un problème qui pouvait empêcher les Druides de recevoir les apparences alternatives de l'ensemble de classe, de la Recherche de raid et du Palais des Nérub'ar après s'être servi de la Pierre de catalyseur nérubien lumineux.
Terremine
- La sécurité du Gallagio n'est plus immunisée contre les effets de contrôle des foules.
- Correction d'un problème à cause duquel le Détritus du Gallagio apparaissait moins souvent que prévu.
- Le Hotdog jetable, le Hamburger jetable, les Mug de jus d'ananas de collection, les Caisses de Terremine, le plat à emporter à moitié mangé et le Grill à usage unique peuvent désormais être empilés par 20.
- Le Tas de D.E.B.R.I.S. s'adapte désormais correctement aux ennemis et au nombre de joueurs participant à proximité.
- Les temps de recharge des boost du G-99 Ventraterre ont été ajustés pour correspondre à leurs durées.
- Le coût du GE86 avancé pour le l'atelier V.R.O.U.M. est désormais de 2 000 canettes de Kaja'Cola vides (au lieu de 1 Canette de Kaja'Cola vintage).
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