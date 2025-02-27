WoW : Correctif du 27 février 2025, les détails de la mise à jour

WoW : Équilibrage des classes du patch 12.1.5, les détails de la mise à jour
Retrouvez les changements à venir avec l'équilibrage des classes du 14 octobre 2026 sur WoW Midnight dans cet article.
Correctif du 27 février 2025 de WoW The War Within
Hauts-faits
- Lire l'ordre de travail égaré (Misplaced Work Order) accordera désormais correctement le crédit pour « Lire entre les lignes ».
Gouffres
- Correction d'un problème qui pouvait empêcher les joueurs n'ayant jamais exploré les Gouffres auparavant de configurer le rôle et les capacités de Brann.
Objets et Récompenses
- Correction d'un problème empêchant les Gouffres et les activités mondiales d'apporter du crédit pour la Grande chambre forte. Pour rappel, la semaine prochaine, la Grande chambre forte fournira les récompenses de la Saison 1.
- L'événement mondial Surge Pricing attribue désormais un Extravagant Tip Chest après 150 tâches d'expédition et de manutention (au lieu de 250).
- Correction d'un problème où les objets Adventurer's Warbound vendus par Finley contre des Undercoin généraient un équipement avec un niveau d'objet incorrect.
Quêtes
- Les joueurs ayant choisi un Cartel lors de la quête « Contract Work » mais n'ayant pas reçu de mission peuvent désormais re-sélectionner leur Cartel pour leur bataillon.
- Grimla ne devrait plus disparaître involontairement pendant les quêtes « The Grimla Express », « Split Venture », et « Welcome to Undermine »
Terremine
- Le Suspicious Book et le Fireworks Hat ne devraient plus disparaître prématurément, et les joueurs pourront les récupérer comme prévu. Ceux qui ont été affectés par ce bug recevront les objets par courrier après environ une heure.
- Le nombre de tâches requises pour obtenir la récompense maximale de l'événement Surge Pricing a été réduit à 150, contre 250 auparavant.
- Les lots de journaux pour la quête de livraison ne resteront plus sur le joueur si la quête est annulée. Ce changement s'applique également aux joueurs ayant déjà terminé ou annulé la quête et qui avaient encore les paquets sur leur dos.
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