WoW : Correctif du 25 juin 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 juin 2025 à 14h19
Retrouvez le correctif du 25 juin de WoW The War Within, amenant surtout des ajustements pour les ceintures D.I.S.Q.U.E.
WoW : Correctif du 25 juin 2025, les détails de la mise à jour
Avec la réinitialisation hebdomadaire du mercredi 25 juin 2025, Blizzard a appliqué une série de correctifs à plusieurs niveaux sur WoW The War Within. Quelques problèmes relatifs aux activités récentes comme les Chroniques ont été solutionnés, mais ce qui attirera sans doute le plus l'attention des joueurs est la mise à jour des Ceintures D.I.S.Q.U.E. Tandis que Chaîne critique et Charge statique reçoivent un buff, Cristal chargé et Éclairs chargés font l'objet d'un nerf. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails du correctif du 25 juin de WoW ci-dessous.

Correctif du 25 juin de WoW The War Within

Hauts-faits

Gouffres

  • La Console des Titans surchargée apparait désormais dans le Royaume des Ombres.

Ceintures D.I.S.Q.U.E

Les effets suivants du Dispositif d'Informations Sécurisé de Qualité Universelle et Éprouvée (D.I.S.Q.U.E) vont être ajustés avec la réinitialisation hebdomadaire du 25 juin 2025 :
  • Chaîne critique : augmenté de 25 %.
  • Charge statique : augmenté de 50 %.
  • Cristal chargé : réduit de 24 %.
  • Éclairs chargés : réduit de 62 %.
Note des développeurs : à la suite à quelques corrections de bugs et à des ajustements, la puissance de l'effet Éclairs chargés a largement dépassé celle des autres options, et nous l'alignons donc davantage sur les autres choix lors des prochains redémarrages hebdomadaires. Cela restera prioritaire pour les spécialisations qui favorisent les procs de dégâts, mais pourrait ajuster les options souhaitées pour d'autres spécialisations. Nous améliorons également un peu la Charge statique qui a été largement reléguée au second plan par la modification du temps de recharge interne.

Objets

  • Résolution d'un problème à cause duquel certains objets des Marcheurs du temps de Battle for Azeroth avaient des statistiques primaires et d'Endurance plus élevées que prévu.

Chroniques

  • Résolution d'un problème à cause duquel les joueurs étaient occasionnellement bloqués à Ny'alotha durant la Chronique Xal'atath.
  • Résolution d'un problème à cause duquel les joueurs dans la Chronique Xal'atath étaient occasionnellement exclus de l'acquisition de l'arme prodigieuse Lame crépusculaire après avoir rendu la quête Lorewalking: The Blade and the High Priest.
  • Résolution d'un problème à cause duquel les joueurs dans la Chronique Xal'atath étaient téléportés à Dalaran après le visionnage de certaines cinématiques.

Quêtes

  • Danath et Geya'rah ne seront plus invisibles lorsque vous effectuez la quête Faerin's Request.
  • Lors de Return to Stromgarde, la porte de la cellule de Marran ne sera plus ouverte sans raison.
  • Résolution d'un problème impliquant la quête Une pincée de rancune où l'appât charnu n'apparaissait pas. Augmentation de la taille de l'appât pour améliorer la visibilité.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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