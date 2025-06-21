WoW : Correctif du 21 juin 2025, les détails de la mise à jour



le 21 juin 2025 à 15h25 Publié par Amandine Paccou le 21 juin 2025 à 15h25

Retrouvez le correctif du 21 juin de WoW The War Within ainsi que la mise à jour des ceintures D.I.S.Q.U.E du 25 juin dans cet article.