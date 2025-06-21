WoW : Correctif du 21 juin 2025, les détails de la mise à jour

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
Correctif du 21 juin de WoW The War Within
ClassesPaladin (Templier)
Chaman
- Correction d'un problème à cause duquel Marteau divin et Bouclier du vertueux ne lançaient pas Marteau empyréen.
Amélioration
Restauration
- Correction d'un problème à cause duquel Accumulation statique n'accordait pas de charges d'Arme du Maelström.
- Correction d'un problème à cause duquel Bouclier de terre pouvait être supprimé des alliés en entrant ou en sortant d'une instance avec le talent Résilience de Therazane.
- Correction d'un problème à cause duquel Bouclier d'eau pouvait cumuler jusqu'à 9 piles avec le talent Résilience de Therazane.
Objets
- Correction d'un problème à cause duquel les Éclairs cautérisants de la ceinture DISQUE ne touchaient pas les joueurs en dehors de votre groupe.
- Correction d'un problème lors duquel certains équipements des Gouffres ne nécessitaient pas le niveau de joueur 80 pour être équipés.
Chroniques de Chroniqueur Cho
- Les joueurs qui participent à la fois à une campagne des Marcheurs du temps et les chroniques du Chroniqueur Cho devraient pouvoir terminer les chroniques comme prévu.
QuêtesCorrection d'un problème à cause duquel les joueurs qui portaient de l'équipement héritage ne pouvait pas terminer Se réparer.
Mises à jour des ceintures D.I.S.Q.U.E du 25 juin 2025Les effets suivants du Dispositif d'Informations Sécurisé de Qualité Universelle et Éprouvée (D.I.S.Q.U.E) vont être ajustés avec la réinitialisation hebdomadaire du 25 juin 2025 :
Note des développeurs : à la suite à quelques corrections de bugs et à des ajustements, la puissance de l'effet Éclairs chargés a largement dépassé celle des autres options, et nous l'alignons donc davantage sur les autres choix lors des prochains redémarrages hebdomadaires. Cela restera prioritaire pour les spécialisations qui favorisent les procs de dégâts, mais pourrait ajuster les options souhaitées pour d'autres spécialisations. Nous améliorons également un peu la Charge statique qui a été largement reléguée au second plan par la modification du temps de recharge interne.
- Chaine critique : augmenté de 25 %.
- Charge statique : augmenté de 50 %.
- Cristal chargé : réduit de 24 %.
- Éclairs chargés : réduit de 62 %.
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