WoW : Correctif du 21 juin 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 juin 2025 à 15h25
Retrouvez le correctif du 21 juin de WoW The War Within ainsi que la mise à jour des ceintures D.I.S.Q.U.E du 25 juin dans cet article.
WoW : Correctif du 21 juin 2025, les détails de la mise à jour
Le 21 juin 2025, Blizzard a appliqué une série de correctifs à plusieurs niveaux sur WoW The War Within. Les paladins et les chamans sont concernés, tout comme les ceintures D.I.S.Q.U.E. Ces dernières seront d'ailleurs mises à jour avec la prochaine réinitialisation hebdomadaire du 25 juin : certaines feront l'objet d'un buff, tandis que d'autres modèles, trop puissants, recevront un nerf. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails du correctif du 21 juin de WoW ci-dessous.

Correctif du 21 juin de WoW The War Within

Classes

Paladin (Templier)
Chaman

Amélioration
Restauration

Objets

  • Correction d'un problème à cause duquel les Éclairs cautérisants de la ceinture DISQUE ne touchaient pas les joueurs en dehors de votre groupe.
  • Correction d'un problème lors duquel certains équipements des Gouffres ne nécessitaient pas le niveau de joueur 80 pour être équipés.

Chroniques de Chroniqueur Cho

  • Les joueurs qui participent à la fois à une campagne des Marcheurs du temps et les chroniques du Chroniqueur Cho devraient pouvoir terminer les chroniques comme prévu.

Quêtes

Correction d'un problème à cause duquel les joueurs qui portaient de l'équipement héritage ne pouvait pas terminer Se réparer.

Mises à jour des ceintures D.I.S.Q.U.E du 25 juin 2025

Les effets suivants du Dispositif d'Informations Sécurisé de Qualité Universelle et Éprouvée (D.I.S.Q.U.E) vont être ajustés avec la réinitialisation hebdomadaire du 25 juin 2025 :
  • Chaine critique : augmenté de 25 %.
  • Charge statique : augmenté de 50 %.
  • Cristal chargé : réduit de 24 %.
  • Éclairs chargés : réduit de 62 %.
Note des développeurs : à la suite à quelques corrections de bugs et à des ajustements, la puissance de l'effet Éclairs chargés a largement dépassé celle des autres options, et nous l'alignons donc davantage sur les autres choix lors des prochains redémarrages hebdomadaires. Cela restera prioritaire pour les spécialisations qui favorisent les procs de dégâts, mais pourrait ajuster les options souhaitées pour d'autres spécialisations. Nous améliorons également un peu la Charge statique qui a été largement reléguée au second plan par la modification du temps de recharge interne.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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