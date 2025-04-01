WoW : Correctif du 1er avril, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 avril 2025 à 14h03
Découvrez le correctif du 1er avril de WoW par ici.
WoW : Correctif du 1er avril, les détails de la mise à jour
Quelques ajustements ont été déployés sur WoW The War Within le 1er avril 2025, visant principalement à appliquer quelques nerfs pour les donjons Opération Vannes ouvertes et le Prieuré de la Flamme sacrée. Mettre fin à la puissance de l'Améliorateur neurosynaptique en PvP était également nécessaire, c'est pourquoi Blizzard a décidé d'agir sans plus tarder. Certaines modifications n'entreront toutefois en vigueur qu'après la maintenance hebdomadaire du 2 avril. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le correctif du 1er avril de WoW ci-dessous.

Correctif du 1er avril 2025 de WoW

Donjons et raids

Opération Vannes ouvertes

Face de marais
  • Avec la réinitialisation hebdomadaire → La distance minimale à laquelle Éveil du marais apparaît depuis Face de marais est augmentée.
Prieuré de la Flamme sacrée

Maître de la forge Damian
  • Avec la réinitialisation hebdomadaire → Le temps de recharge de Sceau des flammes est augmenté.
  • Avec la réinitialisation hebdomadaire → Sceau des flammes lance désormais 50 % de projectiles en moins.
  • Avec la réinitialisation hebdomadaire → La durée de Sceau des flammes est réduite à 10 secondes (au lieu de 15 secondes).
Théâtre de la Souffrance

Kul'tharok
  • Correction d'un problème à cause duquel l'emplacement d'impact de l'Éruption nécrotique pouvait être décentré.

PvP

Nous tenions aussi à vous prévenir que les notes de mise à jour 11.4.1 sont le fruit d'une blague de la part de Blizzard à l'occasion du 1er avril. Si vous le lisez attentivement, vous remarquerez en effet que les changements annoncés ne peuvent être vrais.
Prêtre/prêtresse
Nouvel ensemble de talents héroïques : Robo-bouclier
Mot de pouvoir : Bouclier absorbe 1000 % de dégâts supplémentaires.
Le temps de recharge de Mot de pouvoir : Bouclier est supprimé.
Mot de pouvoir : Bouclier dure 30 s.
Mot de pouvoir : Bouclier est votre seul sort.
Le prêtre discipline par exemple pourrait ainsi devenir le seul healer d'un groupe avec un gameplay très limité, ce qui est bien sûr impossible, alors ne tombez pas dans le panneau. Cependant, la lecture de ce patch pourrait vous faire sourire, alors n'hésitez pas à le consulter si vous êtes d'humeur à rire.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Le retour aux sources de Blizzard avec les objets exclusifs de la BlizzCon 2026
World of Warcraft 23 juillet 2026

Le retour aux sources de Blizzard avec les objets exclusifs de la BlizzCon 2026

La BlizzCon 2026 approche et Blizzard lance déjà les festivités avec ses fameux packs numériques. Disponibles sur Battle.net, ces lots regorgent de cosmétiques exclusifs pour vos licences préférées. Que vous soyez sur place ou devant votre écran, découvrez ce que vous réserve cette nouvelle édition.
WoW : Une suspicion de triche majeure observée dans Point-nexus Xenas en clé 23
World of Warcraft 22 juillet 2026

WoW : Une suspicion de triche majeure observée dans Point-nexus Xenas en clé 23

Un GM serait intervenu dans un Point-nexus Xenas en 23 pour exécuter quelques créatures et le boss final du donjon. Blizzard a ouvert une enquête tout de suite après que les faits aient été rapportés en juillet 2026.
WoW : De nouveaux consommables arrivent en saison 2
World of Warcraft 21 juillet 2026

WoW : De nouveaux consommables arrivent en saison 2

Les alchimistes et les ingénieurs auront un peu plus de travail en saison 2 de WoW Midnight avec l'ajout de nouveaux consommables.

commentaire (0)