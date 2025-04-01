WoW : Correctif du 1er avril, les détails de la mise à jour

Découvrez le correctif du 1er avril de WoW par ici.
Quelques ajustements ont été déployés sur WoW
The War Within le 1er avril 2025, visant principalement à appliquer quelques nerfs pour les donjons Opération Vannes ouvertes et le Prieuré de la Flamme sacrée. Mettre fin à la puissance de l'Améliorateur neurosynaptique en PvP était également nécessaire, c'est pourquoi Blizzard a décidé d'agir sans plus tarder. Certaines modifications n'entreront toutefois en vigueur qu'après la maintenance hebdomadaire du 2 avril. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le correctif du 1er avril de WoW
ci-dessous.
Correctif du 1er avril 2025 de WoW
Donjons et raids
Opération Vannes ouvertes
Face de marais
Prieuré de la Flamme sacrée
- Avec la réinitialisation hebdomadaire → La distance minimale à laquelle Éveil du marais apparaît depuis Face de marais est augmentée.
Maître de la forge Damian
Théâtre de la Souffrance
- Avec la réinitialisation hebdomadaire → Le temps de recharge de Sceau des flammes est augmenté.
- Avec la réinitialisation hebdomadaire → Sceau des flammes lance désormais 50 % de projectiles en moins.
- Avec la réinitialisation hebdomadaire → La durée de Sceau des flammes est réduite à 10 secondes (au lieu de 15 secondes).
Kul'tharok
- Correction d'un problème à cause duquel l'emplacement d'impact de l'Éruption nécrotique pouvait être décentré.
PvP
Nous tenions aussi à vous prévenir que les notes de mise à jour 11.4.1
sont le fruit d'une blague de la part de Blizzard à l'occasion du 1er avril.
Si vous le lisez attentivement, vous remarquerez en effet que les changements annoncés ne peuvent être vrais.
Prêtre/prêtresse
Nouvel ensemble de talents héroïques : Robo-bouclier
Mot de pouvoir : Bouclier absorbe 1000 % de dégâts supplémentaires.
Le temps de recharge de Mot de pouvoir : Bouclier est supprimé.
Mot de pouvoir : Bouclier dure 30 s.
Mot de pouvoir : Bouclier est votre seul sort.
Le prêtre discipline par exemple pourrait ainsi devenir le seul healer d'un groupe avec un gameplay très limité, ce qui est bien sûr impossible, alors ne tombez pas dans le panneau. Cependant, la lecture de ce patch pourrait vous faire sourire, alors n'hésitez pas à le consulter si vous êtes d'humeur à rire.
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