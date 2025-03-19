WoW : Correctif du 19 mars 2025, les détails de la mise à jour

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
Correctif du 19 mars 2025 de WoW The War Within
Général
- Les Études de marché sont désormais transférables au Bataillon.
Hauts-faits
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ayant complété Tête-à-tête : le Père Foreur ne recevaient pas le Schéma de gob-trotteur du Gouffre : or. La personnalisation de la monture vous sera désormais accordée directement en vous connectant.
Classes
DruideGardien
Restauration
- Correction d'un problème à cause duquel l'utilisation de Mutilation avec Forme fluide empêchait parfois votre passage en forme d'ours lorsque Paquet de cartes était actif.
- Correction d'un problème lié à l'ensemble 4 pièces de Terremine qui empêchait Fleur de Vie, Récupération et Croissance Sauvage de consommer du mana pendant une courte période après l'application de Rétablissement.
Moine (Tisse-brume)
- Les dégâts et les soins sur la durée d'Aspect de l'harmonie peuvent désormais s'appliquer aux cibles sous l'effet de boucliers d'absorption ou d'absorption de soins.
Paladin (Sacré)
- Correction d'un problème à cause duquel Glas divin pouvait toucher des ennemis avec lesquels vous n'étiez pas en combat.
Libération de Terremine
Stix Jettetout
- Les dégâts de Tri électromagnétique sont réduits de 20 % en mode de difficulté Mythique.
- La durée de Déchet roulant est augmentée à 24 secondes en mode de difficulté Mythique (au lieu de 20 secondes).
- Le temps d'incantation de Recyclage du maître ferrailleur est augmenté à 14 secondes en mode de difficulté Mythique (au lieu de 10 secondes).
- Les points de vie du Crabombe territoriale sont réduits de 16 % en mode de difficulté Mythique.
- La réduction des soins de Morsure infectieuse de la Hyène de la casse est réduite à 15 % par cumul en mode de difficulté Mythique (au lieu de 25 %).
- Les dégâts infligés par la Morsure infectieuse de la Hyène de la casse sont réduits de 33 % dans tous les modes de difficulté.
Pignonneur Crosseplatine
- Les points de vie du Pignonneur Crosseplatine sont réduits de 13 % en mode de difficulté Mythique.
- Les dégâts infligés par Générateur de polarisation sont réduits de 12,5 %.
- Les dégâts infligés par Explosion instable sont réduits de 17,5 % en mode de difficulté Mythique.
- Les dégâts infligés par Barrage de fusées sont réduits de 25 % en mode de difficulté Mythique.
- Les dégâts infligés par Éclaboussure du Vide sont réduits de 33 % en mode de difficulté Mythique.
- Les dégâts infligés par Explosion de polarisation sont réduits de 30 %, et sa durée est réduite de 25 % en mode de difficulté Mythique.
- Réduction de 20 % du nombre de fusées utilisées pour le Barrage de fusées en mode de difficulté Mythique.
- Réduction de 29 % du nombre d'orbes du vide utilisées pour Barrage du Vide en mode de difficulté Mythique.
Objets et récompenses
- Correction d'un problème à cause duquel l'infobulle du Cache de butin des Gouffres n'affichait pas le bon niveau d'objet.
- Correction d'un problème lors duquel l'infobulle sur la carte n'affichaient pas le bon nombre d'Écho radieux en votre possession.
PvPPaladin (Vindicte)
- Correction d'un problème qui empêchait parfois Avatar solaire de créer les rayons nécessaires pour se lier aux cibles d'Aubastre.
- Correction d'un problème à cause duquel Avatar solaire était appliqué à un nombre d'ennemis incorrects avec le talent Gloire radieuse a été corrigé.
commentaire (0)