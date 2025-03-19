WoW : Correctif du 19 mars 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 mars 2025 à 14h18
Retrouvez le correctif du 19 mars 2025 de WoW, amenant notamment de nouveaux nerfs en mythique à Stix Jettetout et Pignonneur Crosseplatine.
WoW : Correctif du 19 mars 2025, les détails de la mise à jour
Un nouveau correctif a été déployé sur WoW The War Within, et une bonne nouvelle attend les joueurs. En effet, les études de marché peuvent à présent être transférées à votre bataillon, ce qui devrait apporter un petit coup de pouce à vos personnages secondaires. De plus, de nouveaux nerfs ont été appliqués au raid de la Libération de Terremine, en particulier à Stix Jettetout en mode mythique, qui pose encore problème à de nombreuses guildes. Pignonneur Crosseplatine est également concerné, et pour en savoir plus sur tous ces changements, nous vous invitons à découvrir le correctif du 19 mars de WoW ci-dessous.

Correctif du 19 mars 2025 de WoW The War Within

Général

Hauts-faits

Classes

Druide

Gardien
Restauration

Moine (Tisse-brume)

  • Les dégâts et les soins sur la durée d'Aspect de l'harmonie peuvent désormais s'appliquer aux cibles sous l'effet de boucliers d'absorption ou d'absorption de soins.

Paladin (Sacré)

  • Correction d'un problème à cause duquel Glas divin pouvait toucher des ennemis avec lesquels vous n'étiez pas en combat.

Libération de Terremine

Stix Jettetout

  • Les dégâts de Tri électromagnétique sont réduits de 20 % en mode de difficulté Mythique.
  • La durée de Déchet roulant est augmentée à 24 secondes en mode de difficulté Mythique (au lieu de 20 secondes).
  • Le temps d'incantation de Recyclage du maître ferrailleur est augmenté à 14 secondes en mode de difficulté Mythique (au lieu de 10 secondes).
  • Les points de vie du Crabombe territoriale sont réduits de 16 % en mode de difficulté Mythique.
  • La réduction des soins de Morsure infectieuse de la Hyène de la casse est réduite à 15 % par cumul en mode de difficulté Mythique (au lieu de 25 %).
  • Les dégâts infligés par la Morsure infectieuse de la Hyène de la casse sont réduits de 33 % dans tous les modes de difficulté.

Pignonneur Crosseplatine

  • Les points de vie du Pignonneur Crosseplatine sont réduits de 13 % en mode de difficulté Mythique.
  • Les dégâts infligés par Générateur de polarisation sont réduits de 12,5 %.
  • Les dégâts infligés par Explosion instable sont réduits de 17,5 % en mode de difficulté Mythique.
  • Les dégâts infligés par Barrage de fusées sont réduits de 25 % en mode de difficulté Mythique.
  • Les dégâts infligés par Éclaboussure du Vide sont réduits de 33 % en mode de difficulté Mythique.
  • Les dégâts infligés par Explosion de polarisation sont réduits de 30 %, et sa durée est réduite de 25 % en mode de difficulté Mythique.
  • Réduction de 20 % du nombre de fusées utilisées pour le Barrage de fusées en mode de difficulté Mythique.
  • Réduction de 29 % du nombre d'orbes du vide utilisées pour Barrage du Vide en mode de difficulté Mythique.

Objets et récompenses

  • Correction d'un problème à cause duquel l'infobulle du Cache de butin des Gouffres n'affichait pas le bon niveau d'objet.
  • Correction d'un problème lors duquel l'infobulle sur la carte n'affichaient pas le bon nombre d'Écho radieux en votre possession.

PvP

Paladin (Vindicte)
  • Correction d'un problème qui empêchait parfois Avatar solaire de créer les rayons nécessaires pour se lier aux cibles d'Aubastre.
  • Correction d'un problème à cause duquel Avatar solaire était appliqué à un nombre d'ennemis incorrects avec le talent Gloire radieuse a été corrigé.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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