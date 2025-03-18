WoW : Correctif du 18 mars 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 mars 2025 à 16h18
Retrouvez le correctif du 18 mars de WoW The War Within dans cet article.
WoW : Correctif du 18 mars 2025, les détails de la mise à jour
Une nouvelle mise à jour a été appliquée sur WoW The War Within, et plusieurs classes devraient grâce à cela trouver des solutions à leurs problèmes. Des ajustements ont été apportés à Brann, à quelques donjons, mais aussi à Rik Rebond et Stix Jettetout, des adversaires particulièrement coriaces de la Libération de Terremine. Pour en savoir plus sur ces changements, découvrez le correctif du 18 mars de WoW ci-dessous.

Correctif du 18 mars 2025 de WoW The War Within

Classes

Chevalier de la mort
  • San'layn : correction d'un problème à cause duquel l'affaiblissement de Provoquer la terreur n'était attribué qu'à un seul Chevalier de la mort dans un groupe.
  • Sang : Bonus ensemble 2 pièces de la Libération de Terremine : le déclenchement de Robustesse glaciale alors qu'elle est déjà active ajoute désormais la durée du bonus au lieu de remplacer l'effet existant.
Chasseur de démons
  • Saccage des Aldrachi : correction d'un problème à cause duquel Proie blessée préservait parfois les dégâts d'une instance précédente de la Marque du saccageur.
Vengeance
  • Bonus ensemble 2 pièces de la Libération de Terremine : correction d'un problème qui empêchait le bonus de se déclencher aussi souvent que prévu.
  • Marque de la corruption : correction d'un problème qui empêchait d'obtenir l'effet du talent Transformation violente si Métamorphose était activée peu après le déclenchement de l'effet de l'ensemble 2 pièces de la Libération de Terremine.
Chasseur
Paladin (Sacré)
  • Correction d'un problème à cause duquel le rayon de Glas divin était plus petit que prévu lorsqu'il était lancé sur des cibles alliées.
Prêtre (Discipline)
  • Correction d'un problème à cause duquel les lancements de Pénitence en mouseover et au focus sur les ennemis ne lançaient parfois pas de salve de Pénitence.
  • Oracle : correction d'un problème entraînant le déclenchement de visuels des traits de Pénitence supplémentaires lors de l'incantation de Pénitence avec le talent Vision jumelée.

Gouffres (Brann Bronzebeard)

Mines de Rampeterre
  • Correction d'un problème à cause duquel la Machine pacifiste pouvait provoquer la désapparition de certains boss et l'arrêt des attaques des familiers du Chasseur. La Machine pacifiste est désormais télécommandée !
  • L'Éclair de jade crépitant des Moines et les autres effets de dégâts périodiques devraient désormais éliminer les toiles causées par les Diffuseurs de toiles.
Chenal de ruelle
  • Dans la variante Tests de téléportation, le téléporteur à distance ne peut plus être utilisé en combat. De plus, l'un des téléporteurs est désormais désactivé lors de l'apparition de Tombrouage.

Donjons et raids

  • Correction d'un problème à cause duquel l'affixe Marché de Xal'atath : pulsar pouvait être difficile à interagir sur des terrains élevés.
Faille de Flamme-Noire
  • Le temps d'incantation d'Éclair flammebougie est passé à 3 secondes (au lieu de 2 secondes).
  • Le temps d'incantation d'Éclair brûlemèche est passé à 3 secondes (au lieu de 2 secondes).
  • Le temps d'incantation de Lancer de rocher est passé à 2 secondes (au lieu de 1,5 seconde) et les dégâts ont été réduits de 25 %.
  • Correction d'un problème à cause duquel la Charge téméraire du Vieux Barbecire pouvait toucher les joueurs après la fin de sa charge.
Opération Mécagone - Atelier
  • Correctino d'un problème à cause duquel le visuel de l'Ecureuil antipersonnel ne correspondait pas à sa zone d'effet après un effet de recul.
  • Le temps d'incantation de Discom-BOMBE-ulateur du Machiniste en chef Electroflux est passé à 3 secondes (au lieu de 2 secondes).
  • Correction d'un problème à cause duquel Magnéto-bras du Casseur Oméga n'attirait pas les joueurs.
Libération de Terremine

Rik Rebond
  • Augmentation du nombre maximum de stacks de l'effet d'affaiblissement de Tension résiduelle à 99 (au lieu de 15) en mode de difficulté Héroïque et Mythique.
Stix Jettetout
  • Le Crabombe territoriale quitte désormais son tas de détritus à 80 % de points de vie restants (au lieu de 75 %) en mode de difficulté Mythique.
  • Les points de vie du Crabombe territoriale sont réduits de 10 % en mode de difficulté Mythique.
  • Les dégâts de Recyclage de roquettes réduits de 33 % en mode de difficulté Mythique.
  • Les dégâts de Mèche courte sont réduits de 33 % en mode de difficulté Mythique.
Verr'Minh, chefs de la sécurité
  • La porte après Verr'Minh s'ouvre désormais correctement lors d'une réinitialisation si Verr'Minh a été vaincu.
  • Verr'Minh ne gagne plus de piles de Moxie pendant la transition.

Objets et récompenses

  • Les joueurs peuvent gagner une Étincelle de chance fracturée supplémentaire en parlant à Rondier Khubon à Dornogal.
  • Le diamant Jastor ne se déclenche plus hors combat.
  • L'effet d'entrée en combat de la Relique amorphe ne peut se déclencher que 60 secondes après l'application du dernier buff. Les buffs Miniature et Énorme ne seront plus supprimés à l'entrée en combat.
  • Les pièces utilisées pour assembler l'Ébullivapeur et la Manivelle s'empilent désormais jusqu'à 99.

PvP

Mage
  • Correction d'un problème à cause duquel Vague explosive ignorait les rendements décroissants du recul.
Moine Marche-vent

Terremine

  • Correction d'un problème à cause duquel les quêtes Ship Right et War Mode Violence n'accordaient pas de crédit.
  • Dôme de la démolition : Correction d'un problème à cause duquel les Séides du Père Foreur pouvaient rester bloqués à l'extérieur du dôme.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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