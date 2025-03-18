WoW : Correctif du 18 mars 2025, les détails de la mise à jour

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
Correctif du 18 mars 2025 de WoW The War Within
ClassesChevalier de la mort
Chasseur de démons
- San'layn : correction d'un problème à cause duquel l'affaiblissement de Provoquer la terreur n'était attribué qu'à un seul Chevalier de la mort dans un groupe.
- Sang : Bonus ensemble 2 pièces de la Libération de Terremine : le déclenchement de Robustesse glaciale alors qu'elle est déjà active ajoute désormais la durée du bonus au lieu de remplacer l'effet existant.
Vengeance
- Saccage des Aldrachi : correction d'un problème à cause duquel Proie blessée préservait parfois les dégâts d'une instance précédente de la Marque du saccageur.
Chasseur
- Bonus ensemble 2 pièces de la Libération de Terremine : correction d'un problème qui empêchait le bonus de se déclencher aussi souvent que prévu.
- Marque de la corruption : correction d'un problème qui empêchait d'obtenir l'effet du talent Transformation violente si Métamorphose était activée peu après le déclenchement de l'effet de l'ensemble 2 pièces de la Libération de Terremine.
Paladin (Sacré)
- Correction d'un problème qui permettait aux Chasseurs Précision de bénéficier mutuellement des effets de proc de Marque de repérage, comme Instinct du tireur et Sur la cible.
- Correction d'un problème qui empêchait les procs de Marque de repérage de Vents d'Ohn'ahra d'octroyer les procs d'Instinct du tireur et de Sur la cible.
Prêtre (Discipline)
- Correction d'un problème à cause duquel le rayon de Glas divin était plus petit que prévu lorsqu'il était lancé sur des cibles alliées.
- Correction d'un problème à cause duquel les lancements de Pénitence en mouseover et au focus sur les ennemis ne lançaient parfois pas de salve de Pénitence.
- Oracle : correction d'un problème entraînant le déclenchement de visuels des traits de Pénitence supplémentaires lors de l'incantation de Pénitence avec le talent Vision jumelée.
Gouffres (Brann Bronzebeard)Mines de Rampeterre
Chenal de ruelle
- Correction d'un problème à cause duquel la Machine pacifiste pouvait provoquer la désapparition de certains boss et l'arrêt des attaques des familiers du Chasseur. La Machine pacifiste est désormais télécommandée !
- L'Éclair de jade crépitant des Moines et les autres effets de dégâts périodiques devraient désormais éliminer les toiles causées par les Diffuseurs de toiles.
- Dans la variante Tests de téléportation, le téléporteur à distance ne peut plus être utilisé en combat. De plus, l'un des téléporteurs est désormais désactivé lors de l'apparition de Tombrouage.
Donjons et raids
Faille de Flamme-Noire
- Correction d'un problème à cause duquel l'affixe Marché de Xal'atath : pulsar pouvait être difficile à interagir sur des terrains élevés.
Opération Mécagone - Atelier
- Le temps d'incantation d'Éclair flammebougie est passé à 3 secondes (au lieu de 2 secondes).
- Le temps d'incantation d'Éclair brûlemèche est passé à 3 secondes (au lieu de 2 secondes).
- Le temps d'incantation de Lancer de rocher est passé à 2 secondes (au lieu de 1,5 seconde) et les dégâts ont été réduits de 25 %.
- Correction d'un problème à cause duquel la Charge téméraire du Vieux Barbecire pouvait toucher les joueurs après la fin de sa charge.
Libération de Terremine
- Correctino d'un problème à cause duquel le visuel de l'Ecureuil antipersonnel ne correspondait pas à sa zone d'effet après un effet de recul.
- Le temps d'incantation de Discom-BOMBE-ulateur du Machiniste en chef Electroflux est passé à 3 secondes (au lieu de 2 secondes).
- Correction d'un problème à cause duquel Magnéto-bras du Casseur Oméga n'attirait pas les joueurs.
Rik Rebond
Stix Jettetout
- Augmentation du nombre maximum de stacks de l'effet d'affaiblissement de Tension résiduelle à 99 (au lieu de 15) en mode de difficulté Héroïque et Mythique.
Verr'Minh, chefs de la sécurité
- Le Crabombe territoriale quitte désormais son tas de détritus à 80 % de points de vie restants (au lieu de 75 %) en mode de difficulté Mythique.
- Les points de vie du Crabombe territoriale sont réduits de 10 % en mode de difficulté Mythique.
- Les dégâts de Recyclage de roquettes réduits de 33 % en mode de difficulté Mythique.
- Les dégâts de Mèche courte sont réduits de 33 % en mode de difficulté Mythique.
- La porte après Verr'Minh s'ouvre désormais correctement lors d'une réinitialisation si Verr'Minh a été vaincu.
- Verr'Minh ne gagne plus de piles de Moxie pendant la transition.
Objets et récompenses
- Les joueurs peuvent gagner une Étincelle de chance fracturée supplémentaire en parlant à Rondier Khubon à Dornogal.
- Le diamant Jastor ne se déclenche plus hors combat.
- L'effet d'entrée en combat de la Relique amorphe ne peut se déclencher que 60 secondes après l'application du dernier buff. Les buffs Miniature et Énorme ne seront plus supprimés à l'entrée en combat.
- Les pièces utilisées pour assembler l'Ébullivapeur et la Manivelle s'empilent désormais jusqu'à 99.
PvPMage
Moine Marche-vent
- Correction d'un problème à cause duquel Vague explosive ignorait les rendements décroissants du recul.
- Les stacks du Condensateur du dernier empereur sont maintenant supprimées au début d'une arène ou d'un champ de bataille.
Terremine
- Correction d'un problème à cause duquel les quêtes Ship Right et War Mode Violence n'accordaient pas de crédit.
- Dôme de la démolition : Correction d'un problème à cause duquel les Séides du Père Foreur pouvaient rester bloqués à l'extérieur du dôme.
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