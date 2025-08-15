WoW : Correctif du 15 août 2025, les détails de la mise à jour

Retrouvez le correctif du 15 août 2025 de WoW The War Within dans cet article. Des solutions ont été apportées concernant des donjons, des gouffres, des hauts-faits et des objets variés.
Les correctifs se suivent sur les serveurs de WoW
The War Within à la suite du déploiement de la saison 3 et du raid de la Manaforge Oméga, et en ce vendredi 15 août 2025, Blizzard a solutionné de nouveaux problèmes. Cette fois, les nouveaux donjons sont ciblés, ainsi que plusieurs objets et hauts-faits. Pour en savoir plus sur les changements apportés, nous vous invitons à consulter le correctif du 15 août de WoW
ci-dessous.
Correctif du 15 août de WoW The War Within
Hauts-faits
- Résolution d'un problème à cause duquel Héros mythique : Tazavesh, le marché dissimulé n'était pas obtenu lors de la complétion de Tazavesh : les rues des merveilles et Tazavesh : le stratagème de So'leah en +10 ou plus dans la limite.
- Résolution d'un problème à cause duquel le haut fait Héroïsme mythique lors de la complétion d'une clé +10 ou plus dans les Salles de l'Expiation dans la limite.
Gouffres
Repos de Kriegval
- Résolution d'un problème à cause duquel certaines récompenses de Gouffres étaient attribuées à un niveau d'objet incorrect.
- Résolution d'un problème à cause duquel la complétion d'un Gouffre abondant n'octroyait pas de progression pour le Périple des Gouffres.
- Quitter la Station d'orientation éthérienne via le Portail éthérien fera désormais toujours apparaitre le portail d'entrée correspondant.
Objets et Récompenses
- Les Raids Marcheurs du temps (dont le coffre de quête Marcheurs du temps) n'accordent plus de capes.
- Résolution d'un problème à cause duquel l'armure convertie avec le Catalyseur pouvait être inéligible au Conqueror's Astral Varnish et à la Laque adulée de conquérant.
- Désactivation du Campement de Bataillon « Le destin des dévorés » afin de résoudre un problème pouvant provoquer un crash. Celui-ci sera réactivé une fois corrigé.
- Les récompenses de la Grande chambre forte débloquées en vainquant des boss de la Manaforge Oméga s'échelonneront en niveau d'objet en fonction des boss les plus difficiles vaincus cette semaine par difficulté.
- Note des développeurs : Par exemple, vaincre les huit boss en difficulté Héroïque permettra aux objets proposés par les premiers boss de s'échelonner jusqu'à 4/6 Héros comme Roi-nexus Salhadaar ou Dimensius l'Omni-dévoreur. Si deux boss de raid Mythique ont également été vaincus afin de débloquer une récompense de raid Mythique, cet objet sera toujours limité à 2/6 Myth, etc.
Donjons
Ecodôme Al'dani
- Résolution d'un problème à cause duquel la Recherche de groupe envoyait un groupe de Tazavesh : le stratagème de So'leah à Tazavesh : les rues des merveilles et Tazavesh.
Tazavesh, le marché dissimulé
- Résolution d'un problème à cause duquel A'wazj se réinitialisait.
- Trait hyperluminique et Trait saumâtre ciblent désormais des joueurs aléatoires.
- Résolution d'un problème à cause duquel les objets de l'événement du marché de Tazavesh ne proposaient parfois pas d'interaction.
- Résolution d'un problème à cause duquel Zo'gron pouvait passer son deuxième Ultime avertissement si le seuil de points de vie était atteint durant la première incantation.
K'aresh
- Résolution d'un problème à cause duquel les créatures proches de Reshanor avaient leur vision obscurcie.
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