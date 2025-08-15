WoW : Correctif du 15 août 2025, les détails de la mise à jour



le 15 août 2025 à 12h21 Publié par Amandine Paccou le 15 août 2025 à 12h21

Retrouvez le correctif du 15 août 2025 de WoW The War Within dans cet article. Des solutions ont été apportées concernant des donjons, des gouffres, des hauts-faits et des objets variés.