WoW : Correctif du 13 mars 2025, les détails de la mise à jour

Retrouvez le correctif du 13 mars 2025 de WoW The War Within dans cet article.
Les choses ne sont pas encore parfaites sur WoW The War Within depuis le déploiement de la mise à jour de Terremine et de l'ouverture du raid de la saison 2, c'est pourquoi des correctifs sont appliqués régulièrement depuis. Le 13 mars 2025, Blizzard a apporté de nouveaux changements pour solutionner des problèmes ou proposer des ajustements. Pour en savoir plus, découvrez le correctif du 13 mars de WoW ci-dessous.
Correctif du 13 mars 2025 de WoW The War Within
Haut-fait
Correction d'un problème à cause duquel le titre de « Grand Explorateur » n'était pas attribué après avoir terminé le palier 11 des Gouffres (Saison 2).
Classes
Chasseur
Bête féroce trouvera désormais un emplacement sûr lorsqu'elle est invoquée dans des combats contre des boss difficiles d'accès (exemple : Kyrioss).
L'Ours invoqué avec le Hurlement du chef de meute trouvera désormais un emplacement sûr lorsqu'il est invoqué dans ces mêmes combats.
L'Ours commencera désormais son bond depuis la position du joueur, comme Bête féroce, réduisant ainsi considérablement les risques d'aggro de mobs indésirables.
Moine (Tisse-brume, Marche-vent)
Canalisation astrale : Correction d'un problème empêchant la réinitialisation de Canalisation astrale à la fin d'un combat de raid.
Prêtre
Discipline
Correction d'un problème où l'effet 2 pièces du set de la Saison 2 appliquait toujours Assurance au prêtre lorsqu'il était activé avec les soins de Expiation.
Dégâts périodiques de Écho d'azérite des adds d'Azerokk réduits de 43 %.
La colonie
Monstruosité de pierre du Vide : Les dégâts de Surcharge de corruption de l'Éveillé de pierre de la Monstruosité de pierre du Vide inflige désormais 50 % de dégâts en moins par charge.
Opération : Vannes ouvertes
Le temps d'incantation de Distorsion maximale de Grand-M.A.M.A passe à 4 secondes (au lieu de 3), et sa durée est réduite à 12 secondes (au lieu de 14).
Mise à jour des chaînes de Face de marais pour cibler en priorité les non-soigneurs.
Libération de Terremine
Chaudron du Carnage
Correction d'un problème empêchant le boss d'entrer dans sa phase d'enragement au moment prévu.
Bandit Manchot
Correction d'un problème en difficulté Mythique où les joueurs pouvaient retirer une application supplémentaire de Augmenter la mise de manière involontaire.
Objets
Les objets épiques liés quand équipés du raid de la Libération de Terremine qui avaient été transformés par erreur en objets liés quand ramassés et devenus liés à l'âme, ont été restaurés à leur statut d'origine (lié quand équipé). Les objets mythiques continueront à être liés quand ramassés et correspondront à la spécialisation du joueur durant les premières semaines de la saison, mais ne seront plus échangeables même si les exigences de niveau d'objet habituellement requises sont remplies.
Correction d'un problème à cause duquel les Canette de Kaja'Cola vintage ne tombaient pas des tas de D.É.B.R.I.S. pour les joueurs ayant atteint le rang de Renom 14 avec les Cartels de Terremine.
Relique amorphe : L'effet sur la statistique principale a été augmenté de 106 % et l'effet sur la statistique secondaire augmenté de 148 %. Les effets sont réduits de 50 % en combat JcJ.
PvP
Mage (Arcane)
Les effets d'Invisibilité et de réduction des dégâts de Barrière surpuissante ne seront plus déclenchés lors de l'utilisation de Transfert ou Chatoiement tout en portant un drapeau ou un orbe en champ de bataille.
Chaman
Correction d'un problème à cause duquel Orage ignorait la diminution des effets de renvoi lorsqu'il était amélioré par Tempêtes errantes.
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