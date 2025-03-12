WoW : Correctif du 12 mars 2025, les détails du nerf de quelques boss de la Libération de Terremine

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 mars 2025 à 14h29
Retrouvez le correctif détaillé du 12 mars 2025 déployé sur les serveurs de WoW The War Within dans cet article.
WoW : Correctif du 12 mars 2025, les détails du nerf de quelques boss de la Libération de Terremine
La Libération de Terremine en mode mythique est difficile, et rares sont les guildes qui parviennent à progresser significativement dans cette instance sur WoW The War Within. En effet, cela ne fait qu'une semaine que le raid a ouvert ses portes, et pour vous aider à avancer, Blizzard a appliqué quelques nerfs. Pour en savoir plus sur les changements appliqués, retrouvez les détails du correctif du 12 mars de WoW ci-dessous.

Correctif du 12 mars 2025 de WoW The War Within

Classes

Chasseur (Précision)
  • Les familiers ne sont plus réinvoqués à la résurrection du Chasseur dans les champs de bataille, les donjons, les raids ou d'autres contenus, à moins qu'ils ne soient dotés du talent Lien indéfectible.
Prêtre (Sacré)
  • Lorsque Bénédiction se déclenche sur une cible, elle prolonge désormais la durée de Rénovation si elle est déjà active, au lieu de la remplacer.

Libération de Terremine

Rik Rebond
  • Les points de vie de Rik Rebond sont réduits de 10 % en mode de difficulté Mythique.
  • Les points de vie de Pyrotechnies sont réduits de 10 % en mode de difficulté Mythique.
Stix Jettetout
  • Les points de vie de Stix Jettetout sont réduits de 10 % et Décharge inflige désormais jusqu'à 2 % des points de vie de Stix à taille maximale en mode de difficulté Mythique.
  • Les points de vie de la Crabombe territoriale sont réduits de 10 % en mode de difficulté Mythique.
  • Les points de vie de Maître ferrailleur sont réduits de 10 % en mode de difficulté Mythique.
Verr'Minh, Chefs de la sécurité
  • Les points de vie de base des ennemis sont réduits de 10 %, tout en augmentant le facteur d'échelonnement de points de vie dans les modes de difficulté Recherche de raid, Normal et Héroïque.
Note des développeurs : nous avons remarqué que les raids de petite taille ont plus de mal que prévu avec cette rencontre. Ces changements au niveau des points de vie ont pour but de rendre la rencontre plus viable pour ces raids, tout en maintenant la difficulté des raids de taille quasi-maximale.

Objets

Ingénierie

Note des développeurs : si vous avez déjà obtenu ce trésor, vous pouvez acheter l'objet prévu auprès d'un marchand en Ingénierie à Khaz Algar ou le retrouver sur un autre personnage. Comme il s'agit d'un déverrouillage de Bataillon, il n'est pas nécessaire que le personnage soit Ingénieur, quelle que soit la méthode adoptée.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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