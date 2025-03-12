WoW : Correctif du 12 mars 2025, les détails du nerf de quelques boss de la Libération de Terremine

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
Correctif du 12 mars 2025 de WoW The War Within
ClassesChasseur (Précision)
Prêtre (Sacré)
- Les familiers ne sont plus réinvoqués à la résurrection du Chasseur dans les champs de bataille, les donjons, les raids ou d'autres contenus, à moins qu'ils ne soient dotés du talent Lien indéfectible.
- Lorsque Bénédiction se déclenche sur une cible, elle prolonge désormais la durée de Rénovation si elle est déjà active, au lieu de la remplacer.
Libération de TerremineRik Rebond
Stix Jettetout
- Les points de vie de Rik Rebond sont réduits de 10 % en mode de difficulté Mythique.
- Les points de vie de Pyrotechnies sont réduits de 10 % en mode de difficulté Mythique.
Verr'Minh, Chefs de la sécurité
- Les points de vie de Stix Jettetout sont réduits de 10 % et Décharge inflige désormais jusqu'à 2 % des points de vie de Stix à taille maximale en mode de difficulté Mythique.
- Les points de vie de la Crabombe territoriale sont réduits de 10 % en mode de difficulté Mythique.
- Les points de vie de Maître ferrailleur sont réduits de 10 % en mode de difficulté Mythique.
Note des développeurs : nous avons remarqué que les raids de petite taille ont plus de mal que prévu avec cette rencontre. Ces changements au niveau des points de vie ont pour but de rendre la rencontre plus viable pour ces raids, tout en maintenant la difficulté des raids de taille quasi-maximale.
- Les points de vie de base des ennemis sont réduits de 10 %, tout en augmentant le facteur d'échelonnement de points de vie dans les modes de difficulté Recherche de raid, Normal et Héroïque.
Objets
- L'effet de la caractéristique secondaire le plus basse de l'Amplificateur de mécano-noyau est réduit de 5 %.
- Le délai de la Dernière chance de fangemancien est réduit à 3 secondes (au lieu de 10 secondes).
- Le Rictus de fer gobelino-mécanique ne devrait plus tomber pour les Moines.
Ingénierie
Note des développeurs : si vous avez déjà obtenu ce trésor, vous pouvez acheter l'objet prévu auprès d'un marchand en Ingénierie à Khaz Algar ou le retrouver sur un autre personnage. Comme il s'agit d'un déverrouillage de Bataillon, il n'est pas nécessaire que le personnage soit Ingénieur, quelle que soit la méthode adoptée.
- Correction d'un problème qui empêchait d'obtenir le Schéma froissé : générateur de tunnel spatiotemporel – Terremine via le trésor qui lui était associé.
commentaire (0)