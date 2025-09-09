WoW : Correctif des donjons du 10 septembre, les détails de la mise à jour

WoW : Équilibrage des classes du patch 12.1.5, les détails de la mise à jour
Retrouvez les changements à venir avec l'équilibrage des classes du 14 octobre 2026 sur WoW Midnight dans cet article.
Correctif des donjons de WoW du 10 septembre 2025
Ara-Kara, la Cité des ÉchosAuxiliaire de trille
Rampante rassasiée
- Le temps de recharge initial de Barrage de résonance est augmenté à 50 %, et les dégâts périodiques sont réduits de 12,5 %.
Avanoxx
- Le temps de recharge de Crachat de venin est augmenté de 40 %.
Anub'zekt
- Les points de vie des Rampantes affamées sont réduits de 20 %.
- Les dégâts périodiques d'Assaut diaphane sont réduits de 17 %.
- Résolution d'un problème lié à l'Œil de l'essaim, à cause duquel le bord de l'anneau était plus grand que la zone de sécurité.
Salles de l'Expiation
- Le nombre d'Oblitérateurs et de Collectrices dépravés, près de chaque Éclat d'Halkias, est réduit.
- La densité de créatures dans la cour avant Échelon est réduite.
- Les Forces ennemies requises sont réduites de 10 %.
- La valeur des Balafreurs vive-pierre pour les Forces ennemies est augmentée de 50 %.
commentaire (0)