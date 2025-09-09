WoW : Correctif des donjons du 10 septembre, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 septembre 2025 à 11h13
Découvrez ce que vous réserve le correctif du 10 septembre 2025 de WoW The War Within dans cet article.
WoW : Correctif des donjons du 10 septembre, les détails de la mise à jour
La prochaine réinitialisation hebdomadaire des serveurs de WoW The War Within, celle du mercredi 10 septembre 2025, apportera divers changements sur le jeu, d'abord en raison d'un équilibrage des classes en PvE et en PvP, mais aussi à cause de plusieurs modifications à venir en donjon. Ara-Kara et les Salles de l'Expiation sont concernés par ces ajustements, et pour en savoir plus, nous vous suggérons de prendre connaissance du correctif des donjons de WoW du 10 septembre ci-dessous.

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Correctif des donjons de WoW du 10 septembre 2025

Ara-Kara, la Cité des Échos

Auxiliaire de trille
  • Le temps de recharge initial de Barrage de résonance est augmenté à 50 %, et les dégâts périodiques sont réduits de 12,5 %.
Rampante rassasiée
Avanoxx
  • Les points de vie des Rampantes affamées sont réduits de 20 %.
  • Les dégâts périodiques d'Assaut diaphane sont réduits de 17 %.
Anub'zekt
  • Résolution d'un problème lié à l'Œil de l'essaim, à cause duquel le bord de l'anneau était plus grand que la zone de sécurité.

Salles de l'Expiation

  • Le nombre d'Oblitérateurs et de Collectrices dépravés, près de chaque Éclat d'Halkias, est réduit.
  • La densité de créatures dans la cour avant Échelon est réduite.
  • Les Forces ennemies requises sont réduites de 10 %.
  • La valeur des Balafreurs vive-pierre pour les Forces ennemies est augmentée de 50 %.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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