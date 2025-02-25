WoW : Comment réinitialiser les points de connaissance de son métier ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 février 2025 à 16h40
Retrouvez la marche à suivre pour réinitialiser vos points de connaissance dans un métier de Khaz Algar sur WoW The War Within dans cet article.
WoW : Comment réinitialiser les points de connaissance de son métier ?
Le patch 11.1 de WoW The War Within marquant l'ajout de Terremine a été déployé le 26 février 2025 et a aussi amené quelques nouveautés concernant les métiers. En plus de découvrir des recettes supplémentaires, tous les joueurs peuvent désormais réinitialiser les points de connaissance de leur métier. Retrouvez la marche à suivre pour y parvenir ci-dessous.

Où et comment réinitialiser son métier sur WoW The War Within ?

La mise à jour de Terremine de WoW a apporté quelques nouveautés au niveau des professions. Les joueurs ont dorénavant la possibilité de récupérer leurs points de connaissance pour les redistribuer, et cette opération ne vous prendra que quelques minutes.

Avant toute chose, vous devez tenir compte du fait que la réinitialisation des points de connaissance de votre métier ne peut être effectuée qu'une seule fois et uniquement pour les professions de WoW The War Within. Si vous êtes certain de votre décision, alors rendez-vous à Dornogal afin d'interagir avec un PNJ ajouté avec le patch 11.1, Darla Fluxy, Maîtresse du savoir du Consortium. Vous la trouverez aux coordonnées 57.8, 57.0, sur la Placeforge non loin de l'Enclave de l'artisanat.

darla-fluxy-localisation
N'hésitez pas à faire usage d'une macro « /tar Darla » pour la repérer plus aisément en lui apposant un signe distinctif. Une fois que vous l'aurez en cible, adressez-vous à elle puis cliquez sur « J'aimerais réinitialiser une spécialisation de Khaz Algar ». Choisissez la profession que vous souhaitez recommencer avant de valider.

reset-profession

Notez qu'à ce moment, un message vous demandant si vous êtes sûr de vous s'affichera, et vous rappellera que ce processus ne peut être accompli qu'une seule fois. Ne prenez donc pas cette décision à la légère, car vous risquez de la regretter plus tard si vous ne l'avez pas mûrement réfléchie. Vous obtiendrez après la validation vos points de connaissance pour le métier réinitialisé, et n'aurez plus qu'à suivre une nouvelle direction ou réparer enfin une erreur passée.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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