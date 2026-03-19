WoW : Comment récupérer le meilleur équipement possible avec les Gouffres en début de saison ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 mars 2026 à 13h08
Retrouvez des informations relatives aux Gouffres en début de saison 1 de WoW Midnight : les récompenses à ne pas manquer, et leur moyen d'obtention.
WoW : Comment récupérer le meilleur équipement possible avec les Gouffres en début de saison ?
La saison 1 de WoW Midnight a démarré le 18 mars 2026, ce qui permet aux joueurs de parcourir des Gouffres supérieurs au Tier 7, et donc de récupérer de meilleurs butins qu'en présaison. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous résumons ici ce qu'il faut savoir à propos des Gouffres en début de saison.

Les Gouffres en début de saison 1, les récompenses

Depuis le lancement de la saison 1 de WoW Midnight, vous pouvez accéder à tous les paliers de Gouffres, mais pour obtenir le meilleur équipement possible, quelques éléments sont à considérer.

Clés et équipement Champion

Tout d'abord, vous avez désormais l'opportunité de collecter des Fragments de clé de coffre grâce à diverses activités, par exemple la complétion d'expéditions ou l'ouverture de coffres dans les 4 zones de l'extension. Le montant est limité à 600 par semaine, ce qui signifie que vous avez droit à 6 Clé de coffret réparée. Ces dernières sont à employer dans des Gouffres abondants pour ouvrir un coffre supplémentaire comportant une pièce d'équipement aléatoire de niveau Champion (iLvl 246 au moins).

gouffre-abondant
Toutefois, pour pouvoir acquérir un tel trésor, il est nécessaire de parcourir un Gouffre au minimum Tier 7 pour du 246, et Tier 8 pour du 250. Il n'y a pas de différence sur ce point entre le Tier 8 et le Tier 11. Notez que le Tier 8 valorise davantage la qualité du butin dans la Grande chambre forte (Héros 259 contre Champion 256 en 7).

Prime et équipement Héros

En plus des 6 pièces Champion, les Gouffres offrent la possibilité de mettre la main sur un objet Héros iLvl 259. Pour ce faire, vous devez ramasser dans un Gouffre abondant une Prime de chasse au trésor. Ce consommable permet de recevoir un coffre bonus lors de votre prochain Gouffre, comportant l'équipement Héros. Il ne peut cependant être acquis qu'une fois par semaine. Si vous ne parvenez pas à recueillir la Prime après 2 Gouffres abondants, vous pouvez toujours faire appel à une Balise d'espoir, soit ramassée plus tôt, soit achetée auprès de Naleïdéa Mirerive contre 5 000 Sous-pièce à Lune-d'Argent. La quête hebdomadaire de la Traque vous en fournira également une (Une tâche cauchemardesque).

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La balise vous servira à invoquer un Écho de Vidaeus dans un Gouffre, qui laissera derrière lui un coffre contenant la Prime.

En progressant et en améliorant votre niveau, les récompenses des Gouffres vont évoluer, concernant l'équipement et les Écus. Ne tardez donc pas à les parcourir, cette activité a vraiment beaucoup à offrir en ce début d'extension.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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