WoW : Comment récupérer le meilleur équipement possible avec les Gouffres en début de saison ?

Retrouvez des informations relatives aux Gouffres en début de saison 1 de WoW Midnight : les récompenses à ne pas manquer, et leur moyen d'obtention.
La saison 1 de WoW
Midnight a démarré le 18 mars 2026, ce qui permet aux joueurs de parcourir des Gouffres supérieurs au Tier 7, et donc de récupérer de meilleurs butins qu'en présaison. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous résumons ici ce qu'il faut savoir à propos des Gouffres en début de saison.
Les Gouffres en début de saison 1, les récompenses
Depuis le lancement de la saison 1 de WoW Midnight
, vous pouvez accéder à tous les paliers de Gouffres, mais pour obtenir le meilleur équipement possible, quelques éléments sont à considérer.
Clés et équipement Champion
Tout d'abord, vous avez désormais l'opportunité de collecter des Fragments de clé de coffre
grâce à diverses activités, par exemple la complétion d'expéditions ou l'ouverture de coffres dans les 4 zones de l'extension. Le montant est limité à 600 par semaine
, ce qui signifie que vous avez droit à 6 Clé de coffret réparée
. Ces dernières sont à employer dans des Gouffres abondants
pour ouvrir un coffre supplémentaire comportant une pièce d'équipement aléatoire de niveau Champion (iLvl 246 au moins)
.
Toutefois, pour pouvoir acquérir un tel trésor, il est nécessaire de parcourir un Gouffre au minimum Tier 7 pour du 246, et Tier 8 pour du 250
. Il n'y a pas de différence sur ce point entre le Tier 8 et le Tier 11. Notez que le Tier 8 valorise davantage la qualité du butin dans la Grande chambre forte (Héros 259 contre Champion 256 en 7).
Prime et équipement Héros
En plus des 6 pièces Champion, les Gouffres offrent la possibilité de mettre la main sur un objet Héros iLvl 259
. Pour ce faire, vous devez ramasser dans un Gouffre abondant une Prime de chasse au trésor
. Ce consommable permet de recevoir un coffre bonus lors de votre prochain Gouffre, comportant l'équipement Héros.
Il ne peut cependant être acquis qu'une fois par semaine. Si vous ne parvenez pas à recueillir la Prime après 2 Gouffres abondants, vous pouvez toujours faire appel à une Balise d'espoir
, soit ramassée plus tôt, soit achetée auprès de Naleïdéa Mirerive
contre 5 000 Sous-pièce
à Lune-d'Argent. La quête hebdomadaire de la Traque vous en fournira également une (Une tâche cauchemardesque
).
La balise vous servira à invoquer un Écho de Vidaeus dans un Gouffre, qui laissera derrière lui un coffre contenant la Prime.
En progressant et en améliorant votre niveau, les récompenses des Gouffres vont évoluer, concernant l'équipement et les Écus. Ne tardez donc pas à les parcourir, cette activité a vraiment beaucoup à offrir en ce début d'extension.
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