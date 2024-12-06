WoW : Blizzard aurait perçu plusieurs millions d'euros avec les ventes du Brutosaure doré de négoce

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 décembre 2024 à 12h56
Les bénéfices générés par les ventes de la monture Brutosaure doré de négoce sur WoW seraient connus.
WoW : Blizzard aurait perçu plusieurs millions d'euros avec les ventes du Brutosaure doré de négoce
Depuis le 24 octobre 2024, les joueurs de WoW peuvent s'offrir les Rênes de brutosaure doré de négoce, une équivalence de la monture Brutosaure de caravane puissant, disparue depuis la sortie de Shadowlands. Or, son acquisition passe par la boutique du jeu et une dépense de 78 €, le tarif le plus cher de l'Histoire du MMORPG affiché jusqu'à présent pour un cosmétique. Ce montant aurait pu décourager la plupart à se détourner de l'idée d'acheter la monture, mais il semble que Blizzard ait réussi un coup de maître en engrangeant finalement un maximum de bénéfices.

Les ventes de Rênes de Brutosaure doré de négoce auraient rapporté plus de 5 millions d'euros à Blizzard

La boutique de WoW propose les Rênes de brutosaure doré de négoce contre 78 € depuis plus d'un mois, et il apparaît que beaucoup de joueurs ont succombé à la tentation selon les données partagées par le site Data for Azeroth. À l'heure où nous écrivons cet article, 6 % des comptes auraient obtenu cette fameuse monture, ce qui représenterait 70 188 joueurs, soit un bénéfice de 5 474 664 €.

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Cependant, ce montant doit être relativisé. Tout d'abord, les données détenues par Data for Azeroth ne comprennent pas la totalité des comptes actifs, ce qui permet d'imaginer que les profits sont encore plus élevés. Les ventes ne sont d'ailleurs pas terminées, étant donné le Brutosaure de négoce doré ne disparaîtra de la boutique que le 6 janvier 2025.

D'un autre côté, il est possible de récupérer cette monture autrement qu'en dépensant de l'argent réel, car elle peut être obtenue en échange de jetons, c'est-à-dire de la monnaie en jeu. Il est tout à fait probable que beaucoup aient opté pour cette solution, mais malheureusement, nous ne connaissons pas la proportion de joueurs s'étant tournée vers le farming de pièces d'or.

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Quoi qu'il en soit, il est certain que Blizzard a su tirer profit de l'amour des joueurs pour les cosmétiques, en particulier les montures rares, mais cela n'est rien en comparaison du prix de l'abonnement mensuel pour les plus de 11 millions de comptes, qui devrait rapporter selon nos estimations, plus de 15 millions d'euros de bénéfice par mois à l'entreprise.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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