WoW : Blizzard agit pour améliorer la lisibilité des combats avec un nouveau système de réglages de la densité des sorts

WoW : Équilibrage des classes du 22 juillet 2026, les détails de la mise à jour
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes en PvP du 22 juillet 2026 de WoW Midnight dans cet article.
Le RPT (Royaume Public de Test) de cette semaine pour Ghosts of K'aresh inclut des modifications et des améliorations du paramètre graphique « Densité des sorts ». Auparavant, cette option réduisait dynamiquement le nombre d'effets visuels de sorts affichés, en fonction de votre fréquence d'images actuelle. Cela a été utile pour les joueurs disposant de systèmes moins performants, mais nous souhaitons l'améliorer afin de donner aux joueurs plus de contrôle sur l'apparence des visuels de sorts en combat, indépendamment des performances.
Le système de densité des sorts est avant tout conçu pour améliorer la lisibilité des informations importantes en combat, afin que les joueurs puissent mieux voir et réagir aux mécaniques. Le nouveau système donne aux concepteurs et aux artistes davantage de contrôle sur les effets de sorts affichés et leur manière d'apparaître, permettant ainsi de réduire les visuels qui n'apportent pas d'information utile sur l'état du combat.
FonctionnementLe système de densité des sorts ne modifie que les effets visuels des sorts lancés par d'autres joueurs de votre groupe ou raid. Il peut soit ne pas afficher certains visuels, soit les rendre moins visibles (par exemple, plus transparents, plus petits ou avec un effet visuel différent).
Dans la nouvelle version du RPT cette semaine, trois options sont disponibles pour la densité des sorts :
- Certaines situations ne sont jamais affectées par le système de densité des sorts :
- Vos sorts (et ceux de votre familier) sont toujours affichés à pleine intensité, peu importe le réglage de densité.
- Les sorts et compétences des PNJ sont toujours affichés à pleine intensité.
- Les sorts et compétences des joueurs ennemis sont toujours affichés à pleine intensité. Cela pourrait évoluer dans les futures versions du système. Nous sommes conscients que le JcJ (PvP) a des critères différents pour déterminer quels visuels sont importants pour la prise de décision en combat.
Tout, comme son nom l'indique, affiche tous les effets visuels à pleine intensité. C'est le comportement d'avant cette mise à jour.
- Tout
- Réduit
- Essentiel
Réduit et Essentiel activent différents niveaux de réduction. Réduit correspond à ce que nous considérons comme optimal pour les donjons et les raids. Essentiel est destiné aux joueurs qui ont besoin d'une réduction maximale tout en conservant l'aspect emblématique des combats dans WoW.
Nous prévoyons de continuer à mettre à jour et améliorer ce système tout au long du RPT de Ghosts of K'aresh et au-delà. Vos retours sont donc très précieux. Merci de tester ce nouveau système dans le contenu de votre choix, et lorsque vous laissez un commentaire, merci de préciser :
Merci beaucoup !
- Le type de contenu joué
- Le réglage utilisé pour la densité des sorts
- Tout visuel de sort ou de compétence spécifique concerné
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