WoW : Blizzard agit pour améliorer la lisibilité des combats avec un nouveau système de réglages de la densité des sorts

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 juin 2025 à 12h01
Les combats sur WoW devraient devenir plus lisibles avec la mise à jour 11.2 grâce à un nouveau système agissant sur la densité des sorts. Les premiers tests sur le PTR vont commencer.
WoW : Blizzard agit pour améliorer la lisibilité des combats avec un nouveau système de réglages de la densité des sorts
Au fil des extensions, les combats sur World of Warcraft sont devenus de plus en plus complexes en raison des mécaniques des boss, mais aussi parce que les joueurs disposent de compétences appliquant des effets visuels. Il est vrai que les nouveaux venus, ou ceux qui ne connaissent pas tous les sorts de chaque classe, sont parfois surpris par les effets posés par leurs partenaires, par exemple la zone au sol des chevaliers de la mort. Ainsi, certains commettent des erreurs dans leur prise de décision, en se déplaçant parfois à tort pour éviter un sort allié. Ce phénomène est d'ailleurs souvent accentué par des soucis de performance émanant de vos ordinateurs.

Les demandes pour désactiver les effets de sorts des joueurs du raid ou du groupe ont fini par attirer l'attention du développeur, si bien que Blizzard prévoit de tester un système de modification de la densité des sorts sur le PTR de la mise à jour 11.2 de WoW.

Blizzard conçoit un système pour modifier la densité des sorts sur WoW

Le RPT (Royaume Public de Test) de cette semaine pour Ghosts of K'aresh inclut des modifications et des améliorations du paramètre graphique « Densité des sorts ». Auparavant, cette option réduisait dynamiquement le nombre d'effets visuels de sorts affichés, en fonction de votre fréquence d'images actuelle. Cela a été utile pour les joueurs disposant de systèmes moins performants, mais nous souhaitons l'améliorer afin de donner aux joueurs plus de contrôle sur l'apparence des visuels de sorts en combat, indépendamment des performances.

Le système de densité des sorts est avant tout conçu pour améliorer la lisibilité des informations importantes en combat, afin que les joueurs puissent mieux voir et réagir aux mécaniques. Le nouveau système donne aux concepteurs et aux artistes davantage de contrôle sur les effets de sorts affichés et leur manière d'apparaître, permettant ainsi de réduire les visuels qui n'apportent pas d'information utile sur l'état du combat.

systeme-densite-sorts

Fonctionnement

Le système de densité des sorts ne modifie que les effets visuels des sorts lancés par d'autres joueurs de votre groupe ou raid. Il peut soit ne pas afficher certains visuels, soit les rendre moins visibles (par exemple, plus transparents, plus petits ou avec un effet visuel différent).
  • Certaines situations ne sont jamais affectées par le système de densité des sorts :
  • Vos sorts (et ceux de votre familier) sont toujours affichés à pleine intensité, peu importe le réglage de densité.
  • Les sorts et compétences des PNJ sont toujours affichés à pleine intensité.
  • Les sorts et compétences des joueurs ennemis sont toujours affichés à pleine intensité. Cela pourrait évoluer dans les futures versions du système. Nous sommes conscients que le JcJ (PvP) a des critères différents pour déterminer quels visuels sont importants pour la prise de décision en combat.
Dans la nouvelle version du RPT cette semaine, trois options sont disponibles pour la densité des sorts :
  • Tout
  • Réduit
  • Essentiel
Tout, comme son nom l'indique, affiche tous les effets visuels à pleine intensité. C'est le comportement d'avant cette mise à jour.

Réduit et Essentiel activent différents niveaux de réduction. Réduit correspond à ce que nous considérons comme optimal pour les donjons et les raids. Essentiel est destiné aux joueurs qui ont besoin d'une réduction maximale tout en conservant l'aspect emblématique des combats dans WoW.

Nous prévoyons de continuer à mettre à jour et améliorer ce système tout au long du RPT de Ghosts of K'aresh et au-delà. Vos retours sont donc très précieux. Merci de tester ce nouveau système dans le contenu de votre choix, et lorsque vous laissez un commentaire, merci de préciser :
  • Le type de contenu joué
  • Le réglage utilisé pour la densité des sorts
  • Tout visuel de sort ou de compétence spécifique concerné
Merci beaucoup !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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