WoW : Blizzard agit pour améliorer la lisibilité des combats avec un nouveau système de réglages de la densité des sorts



le 25 juin 2025 à 12h01 Publié par Amandine Paccou le 25 juin 2025 à 12h01

Les combats sur WoW devraient devenir plus lisibles avec la mise à jour 11.2 grâce à un nouveau système agissant sur la densité des sorts. Les premiers tests sur le PTR vont commencer.