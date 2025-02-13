WoW : À quoi ressemblent les ensembles de classe du raid de la Libération de Terremine ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 février 2025 à 12h31
Découvrez l'apparence que vous revêtirez avec votre ensemble d'armure de classe provenant du raid de la Libération de Terremine en saison 2 de WoW The War Within.
WoW : À quoi ressemblent les ensembles de classe du raid de la Libération de Terremine ?
Cela fait plusieurs mois que les joueurs de WoW The War Within affrontent chaque semaine la terrible Reine Ansurek dans le Palais des Nérub'ar, si bien que l'attente du déploiement du patch 11.1 et de la saison 2 se fait ressentir. Fort heureusement, d'ici quelques semaines, vous ferez vos premiers pas dans le raid de la Libération de Terremine afin d'y affronter 8 boss inédits dont le Roi du chrome Gallywix. Comme d'habitude, un ensemble d'équipement sera disponible pour chaque classe, et leur visuel a été officiellement dévoilé.

De quoi auront l'air les ensembles de classe de la saison 2 de The War Within ?

Le raid de la Libération de Terremine ouvrira en mars 2025 sur WoW The War Within, permettant aux joueurs de récupérer de nouveaux équipements, en particulier leur ensemble d'armure de classe. Celui-ci comprendra neuf pièces tête, épaules, dos, torse, poignets, mains, taille, jambes et pieds. Blizzard a précisé que vous pourrez obtenir les bonus de deux et quatre pièces en possédant n'importe quelle combinaison de pièces de torse, de mains, de tête, de jambes et d'épaules. Le développeur a également partagé leur visuel, que vous retrouverez ci-dessous.

Chevalier de la mort : Rappel du champion du chaudron

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Chasseur de démon : Contrebande de Gangreceleur

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Druide : Racines de reconquête du chancre

druide

Évocateur : Amas opulent de trésorécaille 

evocateur

Chasseur : Primes du collectionneur inépuisable

chasseur

Mage : Joyaux de l'émissaire des aspects

mage

Moine : Prévoyance du serpent sans âge

moine


Paladin : Serment de la sentinelle aurique 

paladin

Prêtre : Vertu inébranlable du confesseur

pretre

Voleur : Dernier appel du parieur spectral

voleur

Chaman : Courants du souverain des trombes

chaman

Démoniste : Influence fendue du marchand de monstres

demoniste

Guerrier : Plaque de bagarre de gros bras des ruelles

guerrier
Rendez-vous dès la semaine du 5 mars 2025 pour commencer à récupérer votre nouvel ensemble de classe dans le raid de la Libération de Terremine. Pour en savoir plus et mieux vous organiser, retrouvez notre article présentant les dates de sortie du patch 11.1, de la saison 2 et de chaque aile du raid.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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