WoW : À quoi ressemblent les ensembles de classe du raid de la Libération de Terremine ?

Découvrez l'apparence que vous revêtirez avec votre ensemble d'armure de classe provenant du raid de la Libération de Terremine en saison 2 de WoW The War Within.
Cela fait plusieurs mois que les joueurs de WoW
The War Within affrontent chaque semaine la terrible Reine Ansurek dans le Palais des Nérub'ar, si bien que l'attente du déploiement du patch 11.1 et de la saison 2 se fait ressentir. Fort heureusement, d'ici quelques semaines, vous ferez vos premiers pas dans le raid de la Libération de Terremine afin d'y affronter 8 boss inédits dont le Roi du chrome Gallywix. Comme d'habitude, un ensemble d'équipement sera disponible pour chaque classe, et leur visuel
a été officiellement dévoilé.
De quoi auront l'air les ensembles de classe de la saison 2 de The War Within ?
Le raid de la Libération de Terremine
ouvrira en mars 2025 sur WoW The War Within
, permettant aux joueurs de récupérer de nouveaux équipements, en particulier leur ensemble d'armure de class
e. Celui-ci comprendra neuf pièces tête, épaules, dos, torse, poignets, mains, taille, jambes et pieds. Blizzard a précisé que vous pourrez obtenir les bonus de deux et quatre pièces en possédant n'importe quelle combinaison de pièces de torse, de mains, de tête, de jambes et d'épaules. Le développeur a également partagé leur visuel
, que vous retrouverez ci-dessous.
Chevalier de la mort : Rappel du champion du chaudron
Chasseur de démon : Contrebande de Gangreceleur
Druide : Racines de reconquête du chancre
Évocateur : Amas opulent de trésorécaille
Chasseur : Primes du collectionneur inépuisable
Mage : Joyaux de l'émissaire des aspects
Moine : Prévoyance du serpent sans âge
Paladin : Serment de la sentinelle aurique
Prêtre : Vertu inébranlable du confesseur
Voleur : Dernier appel du parieur spectral
Chaman : Courants du souverain des trombes
Démoniste : Influence fendue du marchand de monstres
Guerrier : Plaque de bagarre de gros bras des ruelles
Rendez-vous dès la semaine du 5 mars 2025 pour commencer à récupérer votre nouvel ensemble de classe dans le raid de la Libération de Terremine. Pour en savoir plus et mieux vous organiser, retrouvez notre article présentant les dates de sortie du patch 11.1, de la saison 2 et de chaque aile du raid
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