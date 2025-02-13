WoW : À quoi ressemblent les ensembles de classe du raid de la Libération de Terremine ?

WoW : Un changement majeur arrive en saison 3 en Mythique+ pour en finir avec la rigidité de la méta

Pour lutter contre la triche et la rigidité de la méta en MM+, Blizzard revoit sa copie pour la mise à jour 12.2 de WoW Midnight. Des récompenses calculées par spécialisation pour redonner une chance à toutes les classes sont au programme.