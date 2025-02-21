WoW : 5 endroits où il ferait bon de vivre avec le Housing sur Midnight

Le Housing arrive sur WoW avec Midnight, et ces 5 régions seraient parfaites pour y installer sa maison.
La prochaine extension de WoW
, Midnight, verra l'introduction d'une fonctionnalité atypique, celle du Housing. Bientôt, tous les joueurs pourront bénéficier de leur propre maison personnalisable en Azeroth, et les premiers quartiers prendront place dans des zones inspirées de la Forêt d'Elwynn ou de Durotar. Blizzard a commencé à livrer quelques détails à ce sujet
, si bien que les joueurs parviennent depuis à mieux se représenter ce qui les attend. Comme eux, nous nous sommes pris à rêver et à imaginer le foyer idéal, et nous vous révélons les zones que nous aimerions voir se transformer en quartier résidentiel
.
5 zones qu'il serait bon de métamorphoser en quartiers résidentiels avec le Housing de Midnight
5- Baie-du-Butin dans la Vallée de Strangleronce (Vanilla)
La sortie de Terremine sur The War Within approche à l'heure où nous écrivons ces lignes, et c'est peut-être la raison qui nous incite à considérer Baie-du-Butin
comme une ville où il pourrait faire bon vivre. Au cœur de la jungle, bordée par la mer, à proximité de plages de sable fin et animée par nos amis les Gobelins, Baie-du-Butin offre une vue imprenable sur les alentours.
4- Marécage de Zangar (The Burning Crusade)
Même si cela risque de surprendre, le Marécage de Zangar
pourrait se révéler un lieu de résidence appréciable à condition de bénéficier d'un déshumidificateur d'air efficace. Les champignons géants qui recouvrent le marais et les teintes oniriques de la zone prodigueraient un cadre reposant et propice à l'évasion.
3- Sainte-Chute (The War Within)
En découvrant The War Within, beaucoup se sont émerveillés en entrant pour la première fois dans la zone de la Sainte-Chute
. Il est vrai que les lieux sont un véritable chef-d'œuvre, en partie grâce au cristal qui les illumine, et qui vous donne l'impression d'être en extérieur et non pas dans une grotte. Y placer sa maison serait donc un choix judicieux pour tous ceux qui désirent mener une vie sereine.
2- Dalaran (Wrath of the Lich King)
De toutes les extensions de WoW
, Dalaran
est probablement la capitale la plus remarquable de par son architecture et sa localisation. Plus encore, sa petite taille garantit une proximité avec toutes les commodités, ainsi qu'une atmosphère calme, à l'exception peut-être du samedi soir dans les égouts, lorsque des arènes sont organisées.
1- Azshara (Vanilla)
Si l'automne vous sied, vous apprécierez sans doute de faire d'Azshara
le quartier de votre résidence. Cette zone a particulièrement été détruite avec Cataclysm, ce qui avait provoqué un pincement au cœur à de nombreux joueurs amoureux des montagnes et de la nature en général. Il pourrait être bienvenu de lui redonner vie sur Midnight à travers le Housing pour les plus nostalgiques d'entre nous.World of Warcraft
regorge de territoires somptueux, et il est certain que chacun peut trouver son bonheur avec au moins l'un d'entre eux. Des endroits comme Nagrand, la Forêt de Jade, Suramar ou même la zone aquatique de Vashj'ir auraient aussi eu leur place dans ce classement, témoignant du fait que Blizzard a de multiples possibilités de proposer des quartiers qui plairont à tous. Reste à savoir quelles surprises nous réserve vraiment le développeur, mais il faudra néanmoins patienter encore un peu pour que de nouveaux détails se dévoilent.
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