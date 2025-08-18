WoW : 5 boss de la Manaforge Oméga ont été vaincus



le 18 août 2025 à 13h27 Publié par Amandine Paccou le 18 août 2025 à 13h27

La course à la première place à la progression dans le raid de la Manaforge Oméga s'intensifie sur WoW The War Within : 5 boss sont tombés en Mythique moins d'une semaine après l'ouverture de l'instance.