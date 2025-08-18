WoW : 5 boss de la Manaforge Oméga ont été vaincus

La course à la première place à la progression dans le raid de la Manaforge Oméga s'intensifie sur WoW The War Within : 5 boss sont tombés en Mythique moins d'une semaine après l'ouverture de l'instance.
Après moins d'une semaine de progression dans le raid inédit de la Manaforge Oméga de WoW
The War Within, la course à la première place s'intensifie. La guilde "Consequence"
était parvenue à remporter une victoire en éliminant avant toutes les autres la Sentinelle du Plexus, mais les cadors ont repris leurs droits au cours du week-end du 15 août 2025 : Liquid et Echo ont déjà vaincu 5 boss de l'instance.
Liquid prend la tête dans la progression de la Manaforge Oméga
Dès qu'un raid ouvre ses portes sur WoW
, les meilleures guildes se disputent avec acharnement la première place à la progression mondiale en Mythique, et sans surprise, les Américains de "Liquid" sont les premiers à avoir terrassé les Chasseurs d'âmes et le Tisseforge Araz, les boss 4 et 5 de l'instance.
Suivis de très près par les Européens de "Echo"
, désavantagés à cause de leur région, leur succès face aux Chasseurs d'âme et au Tisseforge Araz a sans doute reposé sur le fait de privilégier des DPS à distance, et le recours à 5 healers. Notez que le quatrième boss, Araz, a exigé 93 tentatives de la part des Américains avant de tomber.
Même si "Echo" et "Liquid" ont repris leurs droits, des guildes moins attendues ont su tirer leur épingle du jeu en se distinguant lors de la progression sur les 3 premiers boss :
- Sentinelle du Plexus → "Consequence"
- Rou'ethar → "Instant Dollars"
- Lieuse d'âme Naazindhri → "SOMA"
Un correctif déployé en pleine course
Face aux difficultés rencontrées par la majeure partie des groupes, Blizzard a déployé un correctif pendant le week-end pour les Chasseurs d'âmes et le Tisseforge Araz
:
Chasseurs d'âmes
Tisseforge Araz
- Les 3 boss du Chasseur d'âmes mythique voient leurs points de vie réduits de 7%.
- La vie des Échos arcaniques est réduite de 40 %.
- La vie de Tisseforge Araz est réduite de 4,94 %.
Ces changements devraient débloquer la situation pour certaines guildes, et accélérer ainsi la course. Reste maintenant à patienter pour savoir si "Echo" et "Liquid" s'envoleront vraiment seuls en tête, et à attendre l'élimination du très imposant Seigneur Dimensius, le dernier boss de la Manaforge Oméga.
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