WoW : Le premier boss de la Manaforge Oméga est tombé en Mythique+



le 14 août 2025 à 12h25 Publié par Amandine Paccou le 14 août 2025 à 12h25

La Sentinelle du Plexus, le premier boss de la Manaforge Oméga, a rendu les armes en mode Mythique + lors de la couse à la première place sur WoW The War Within.