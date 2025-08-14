WoW : Le premier boss de la Manaforge Oméga est tombé en Mythique+

La Sentinelle du Plexus, le premier boss de la Manaforge Oméga, a rendu les armes en mode Mythique + lors de la couse à la première place sur WoW The War Within.
La saison 3 de WoW
The War Within marque également l'ouverture du dernier raid de l'extension, la Manaforge Oméga, comportant le plus grand adversaire en termes de taille jamais vu dans l'histoire du jeu, Dimensius. Or, pour arriver à se frayer un chemin jusqu'à l'Omni-dévoreur, il faut d'abord affronter 7 autres boss. La course à la première place a démarré le 12 août 2025 sur les serveurs américains, et après deux jours de tentatives et d'efforts, la Sentinelle du Plexus, le premier boss, a été vaincu.
La guilde "Consequence" élimine en premier la Sentinelle du Plexus
Il aura fallu attendre 48 heures pour que le premier boss de la Manaforge Oméga soit terrassé en mode Mythique+ sur WoW The War Within, sous les coups de la guilde américaine "Consequence"
, suivie uniquement par "Nurfed" à l'heure où nous écrivons ces lignes. Le combat, en deux phases, a duré 7 minutes et 44 secondes, et la guilde l'a terminé en n'enregistrant à la fin qu'un seul mort.
Ce résultat est le fruit d'un apprentissage rapide des nombreuses mécaniques, ainsi que d'une cohésion et d'une rigueur exemplaire.
Pour y parvenir, ces joueurs ont privilégié une composition à 2 tanks, un chevalier de la mort et un paladin, et 4 healers, un moine, un prêtre sacré, un évocateur et un chaman. Au niveau des DPS, la plupart des classes étaient représentées.
Après avoir savouré un bref instant les butins de la Sentinelle du Plexus, les joueurs de "Consequence" n'ont pas perdu de temps pour se diriger vers Rou'ethar, et ont ainsi déjà commencé à intégrer les mécaniques de ce dernier, prenant une petite longueur d'avance sur leurs adversaires à la course à la première place. Pour le moment, ce boss a vu ses points de vie descendre au plus bas à 59 %, c'est pourquoi le suspens demeure entier quant à la suite de la progression.
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