World of Warcraft supprime un service payant majeur : voici les détails du changement

Grande nouvelle pour les joueurs de World of Warcraft : Blizzard vient d'annoncer une modification importante concernant les services payants liés aux guildes.
Dès le 22 avril 2025
, le changement de nom de guilde disparaîtra définitivement du magasin Battle.net, devenant ainsi une fonctionnalité accessible directement en jeu pour la modique somme de 200 000 pièces d'or
.
Le changement de nom de guilde désormais en or, et non plus en argent réel
Actuellement proposé au prix de 20 euros
sur la boutique, le service de changement de nom de guilde sera retiré simultanément de la boutique en ligne et du magasin Battle.net. À partir du 23 avril
, les maîtres de guilde pourront simplement se rendre auprès des Maîtres de guilde présents dans les capitales principales pour effectuer cette opération en échange de 200 000 pièces d'or
.
Cette décision s'inscrit dans une volonté globale de Blizzard de retirer progressivement tous les services payants liés aux guildes du jeu
. En juillet 2024 déjà, les services payants de transfert de royaume et de changement de faction pour les guildes avaient été supprimés.
La mise à jour 11.1.5 confirmée implicitement pour le 23 avril
Cette modification intervient dans le cadre du prochain patch majeur du jeu, la mise à jour 11.1.5
, déjà en test sur le PTR (royaume de test public). L'arrivée du service en jeu coïncidant exactement avec cette date laisse peu de doute quant à la sortie officielle de la mise à jour le 23 avril
. Blizzard devrait prochainement communiquer officiellement à ce sujet.
Jusqu'ici, le coût d'un changement de nom de guilde équivalait approximativement au prix d'un jeton WoW (20 €), ce dernier pouvant être vendu en jeu pour environ 250 000 pièces d'or, bien que sa valeur fluctue régulièrement.
Avec ce nouveau tarif fixé à 200 000 pièces d'or, la majorité des joueurs devraient profiter d'un prix plus avantageux par rapport au modèle actuel
, surtout pour ceux qui n'achètent jamais de jeton WoW avec de l'argent réel.
Certains détails restent encore à confirmer : des données extraites du PTR indiquaient précédemment que chaque guilde ne pourrait changer de nom qu'une seule fois par an. Pourtant, la publication officielle sur les forums Blizzard
ne mentionne pas cette limite. Les joueurs devront attendre le 23 avril pour connaître précisément les restrictions éventuelles.
Blizzard continue de réduire l'importance des services payants
Cette initiative renforce l'idée que Blizzard souhaite diminuer la quantité de services payants liés aux guildes, rendant davantage d'options accessibles par le biais de l'économie interne du jeu. Pour les joueurs, cela représente une simplification et une opportunité de profiter pleinement des fonctionnalités sans coût supplémentaire.
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