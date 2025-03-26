World of Warcraft supprime un service payant majeur : voici les détails du changement

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 26 mars 2025 à 09h45
Grande nouvelle pour les joueurs de World of Warcraft : Blizzard vient d'annoncer une modification importante concernant les services payants liés aux guildes.
World of Warcraft supprime un service payant majeur : voici les détails du changement
Dès le 22 avril 2025, le changement de nom de guilde disparaîtra définitivement du magasin Battle.net, devenant ainsi une fonctionnalité accessible directement en jeu pour la modique somme de 200 000 pièces d'or.

Le changement de nom de guilde désormais en or, et non plus en argent réel

Actuellement proposé au prix de 20 euros sur la boutique, le service de changement de nom de guilde sera retiré simultanément de la boutique en ligne et du magasin Battle.net. À partir du 23 avril, les maîtres de guilde pourront simplement se rendre auprès des Maîtres de guilde présents dans les capitales principales pour effectuer cette opération en échange de 200 000 pièces d'or.

Avantages Emplacement Faction
Funaam L'Exodar Alliance
Lysheana Darnassus Alliance
Jondor Front-d'acier Forgefer Alliance
Aldwin Laughlin Hurlevent Alliance
Christopher Drakul Fossoyeuse Horde
Krumn Les Pitons-du-Tonnerre Horde
Tandrine Lune-d'Argent Horde
Urtrun Porte-clan Orgrimmar Horde
Andrew Matthews Dalaran (WoTLK Zone neutre
Droha Shattrah Zone neutre

Cette décision s'inscrit dans une volonté globale de Blizzard de retirer progressivement tous les services payants liés aux guildes du jeu. En juillet 2024 déjà, les services payants de transfert de royaume et de changement de faction pour les guildes avaient été supprimés.

La mise à jour 11.1.5 confirmée implicitement pour le 23 avril

Cette modification intervient dans le cadre du prochain patch majeur du jeu, la mise à jour 11.1.5, déjà en test sur le PTR (royaume de test public). L'arrivée du service en jeu coïncidant exactement avec cette date laisse peu de doute quant à la sortie officielle de la mise à jour le 23 avril. Blizzard devrait prochainement communiquer officiellement à ce sujet.

Jusqu'ici, le coût d'un changement de nom de guilde équivalait approximativement au prix d'un jeton WoW (20 €), ce dernier pouvant être vendu en jeu pour environ 250 000 pièces d'or, bien que sa valeur fluctue régulièrement.

guildewow
Avec ce nouveau tarif fixé à 200 000 pièces d'or, la majorité des joueurs devraient profiter d'un prix plus avantageux par rapport au modèle actuel, surtout pour ceux qui n'achètent jamais de jeton WoW avec de l'argent réel.

Certains détails restent encore à confirmer : des données extraites du PTR indiquaient précédemment que chaque guilde ne pourrait changer de nom qu'une seule fois par an. Pourtant, la publication officielle sur les forums Blizzard ne mentionne pas cette limite. Les joueurs devront attendre le 23 avril pour connaître précisément les restrictions éventuelles.

Blizzard continue de réduire l'importance des services payants

Cette initiative renforce l'idée que Blizzard souhaite diminuer la quantité de services payants liés aux guildes, rendant davantage d'options accessibles par le biais de l'économie interne du jeu. Pour les joueurs, cela représente une simplification et une opportunité de profiter pleinement des fonctionnalités sans coût supplémentaire.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

Le retour aux sources de Blizzard avec les objets exclusifs de la BlizzCon 2026
World of Warcraft 23 juillet 2026

Le retour aux sources de Blizzard avec les objets exclusifs de la BlizzCon 2026

La BlizzCon 2026 approche et Blizzard lance déjà les festivités avec ses fameux packs numériques. Disponibles sur Battle.net, ces lots regorgent de cosmétiques exclusifs pour vos licences préférées. Que vous soyez sur place ou devant votre écran, découvrez ce que vous réserve cette nouvelle édition.
WoW : Une suspicion de triche majeure observée dans Point-nexus Xenas en clé 23
World of Warcraft 22 juillet 2026

WoW : Une suspicion de triche majeure observée dans Point-nexus Xenas en clé 23

Un GM serait intervenu dans un Point-nexus Xenas en 23 pour exécuter quelques créatures et le boss final du donjon. Blizzard a ouvert une enquête tout de suite après que les faits aient été rapportés en juillet 2026.
WoW : De nouveaux consommables arrivent en saison 2
World of Warcraft 21 juillet 2026

WoW : De nouveaux consommables arrivent en saison 2

Les alchimistes et les ingénieurs auront un peu plus de travail en saison 2 de WoW Midnight avec l'ajout de nouveaux consommables.

commentaire (0)