World of Warcraft: Shadowlands est repoussé de plusieurs semaines

Initialement prévue pour sortir le 27 octobre prochain,. Cette décision, « incroyablement difficile pour l'équipe » selon le studio, vient du fait que plusieurs choses au sein de l'extension ne sont pas encore prêtes pour le grand lancement.Si les zones, la campagne, les quêtes de niveau supérieur et l'histoire sont jouables sans problème apparent, semble-t-il, certains problèmes persistent, et les équipes ont besoin de plus de temps pour « peaufiner, équilibrer et répéter certains éléments imbriqués », notamment dans la dernière partie de l'extension. Reste à savoir quand sortira Shadowlands, qualifiée d'une des extensions les plus complexes par Blizzard,, si ce n'est un vague « à la fin de l'année ».Les développeurs, à l'instar de leurs homologues partout dans le monde, ont été obligés de travailler la majeure partie du temps à distance, et cela pourrait être l'une des raisons de ce report, qui était assez inattendu, même si, avec la situation sanitaire, moult titres ont connu pareil sort, plus qu'à l'accoutumée.La possibilité de télécharger le pré-patch dès le 13 octobre reste cependant toujours d'actualité.