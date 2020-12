World of Warcraft: Shadowlands devient le « jeu » le plus vendu en 24h

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Malgré son âge,, notamment lorsqu'une nouvelle extension voit le jour. Plus de deux ans après la dernière et en dépit d'un report de quelques semaines,, battant ainsi... Diablo 3 avec 3,5 millions d'exemplaires vendus en 24h, titre également développé par Blizzard.C'est via un communiqué de presse que nous avons appris la nouvelle, dans lequel Activision mentionne que les chiffres sont basés sur les registres internes de l'entreprise et des rapports des autres distributeurs. Bien évidemment, la situation sanitaire actuelle n'y est pas pour rien, et Activision explique que le temps passé en jeu cette année par les joueurs est « presque doublé » par rapport à l'année dernière à la même période. Si vous souhaitez avoir un autre chiffre à faire tourner la tête, sachez que les joueurs « ont passé plus de temps en Azeroth depuis le début de l'année que pendant la même période au cours des dix dernières ».Des statistiques qui devraient donc, puisque les joueurs ne sont pas encore prêts à l'abandonner. D'ailleurs, il semblerait que le MMO n'ait jamais eu autant d'abonnés, toujours selon Activision.