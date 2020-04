World of Warcraft: Shadowlands : Des détails concernant la prochaine extension se dévoilent peu à peu

La prochaine extension de World of Warcraft, Shadowlands, va quelque peu déstabiliser certains joueurs puisque cette dernière va apporter plusieurs changements, notamment concernant les attaques et autres sorts.

Nous ferons en sorte de déployer du nouveau contenu régulièrement tout au long du test. Plus tard en avril, nous espérons ouvrir la zone de Revendreth, et fournir un aperçu de Tourment, la tour des Damnés, notre donjon infini. Nous continuerons à débloquer du contenu comme des zones, des donjons et des suites de quêtes de haut niveau dès que ces éléments seront prêts à être testés. Nous aurons recours à des personnages prédéfinis en cas de besoin, afin de cibler des parties spécifiques du jeu. Une fois que tout le contenu aura été déployé dans l’environnement de test, nous pourrons officiellement passer à la bêta.

. Cependant,. Cette dernière n'est réservée qu'à un certain nombre de joueurs de World of Warcraft, ayant des comptes actifs en règle et de longue date.Nous en apprenons donc davantage sur, même si cette prochaine extension est toujours en cours de développement. C'est sur le site officiel de Blizzard que les informations sont tombées. Ainsi, l. D'autres zones seront ajoutées durant ce mois d'avril.annonce également que de nombreux changements de leurs systèmes sous-jacents seront apparents à partir du moment où les joueurs se connecteront pour la première fois cette semaine. Ainsi,De plus, des améliorations ont été apportées sur l'interface de quêtes afin de mieux distinguer les principales et secondaires. Un indicateur 3D aidera prochainement à guider les joueurs dans ces dernières, réduisant ainsi l'utilisation de la carte qui peut s'avérer parfois assez agaçante.En ce qui concerne le PvP,auprès d'un vendeur dans la capitale Oribos. Ces derniers pourront également être utilisés pour améliorer davantage les équipements, mais plus de détails viendront prochainement afin d'en savoir plus.