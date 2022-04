World of Warcraft : Quand et à quelle heure sera présentée la nouvelle extension (Dragonflight) ?

À quelle heure suivre la révélation de la nouvelle extension de WoW ?

World of Warcraft enflamme les esprits avec ses mondes fantastiques et ses récits captivants, caractéristiques de l’extension Shadowlands. Des profondeurs désolées de l’Antre aux plaines éthérées de Zereth Mortis, l’Ombreterre met les héros et héroïnes au défi d’affronter les forces qui menacent de rompre l’équilibre cosmique entre la vie et la mort. Tandis que le voyage en Ombreterre touche à sa fin, le moment est venu de découvrir un aperçu de ce qui attend les âmes valeureuses d’Azeroth.

Plus d'un an après la sortie de Shadowlands, en novembre 2020, une multitude de joueurs attend impatiemment de découvrir ce qu'a concocté Blizzard pour la suite des aventures de World of Warcraft . Il y a quelques semaines, le studio leur avait d'ailleurs donné rendez-vous en ce mois d'avril, pour cette grande révélation, sans davantage de détail. Alors que nous nous rapprochons du moment fatidique,Si vous faites partie de la fidèle communauté de World of Warcraft, sachez que. Le tout sera à suivre sur YouTube ou Twitch , selon vos préférences. Pour le moment, aucun indice n'a été donné, si ce n'est un résumé de la situation sur le site officiel Lors de cet événement,, à moins que Blizzard reprenne son rythme d'avant COVID-19, en la sortant à la fin du mois d'août.En attendant les détails officiels, nous rappelons qu' une fuite , à la suite d'une erreur de Blizzard, nous donne quelques indices sur cette extension,. C'est en tout cas le nom que portaient les diverses précommandes, et le site qui renvoyait vers celles-ci, permettant également de confirmer que plusieurs éditions seront proposées, sans grande surprise.Tout cela sera confirmé, ou infirmé,. Nous ne manquerons pas de vous relayer les différentes informations communiquées à ce moment, concernant le futur de World of Warcraft, qui reste l'une des licences les plus populaires du monde.