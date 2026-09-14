WoW Forever : Quelle est sa date de sortie ?

Le lancement de WoW Forever est prévu pour 2026, retrouvez des informations relatives à sa date de sortie dans cet article.

Le moment fort de la BlizzCon 2026 pour les amateurs de WoW a sans nul doute était l'annonce de WoW Forever, communément désigné sous l'appellation de Classic+. Bientôt, vous serez en mesure de redécouvrir un Vanilla retravaillé, avec une multitude de nouveautés qui rendront l'expérience unique et passionnante. Afin de vous aider à vous y préparer, nous vous indiquons ici la date de sortie de WoW Forever.

Quand va sortir WoW Forever ?

WoW Forever vous conduira vers un Vanilla comme vous ne l'avez jamais vu : zones inédites, recettes supplémentaires pour les métiers, nouveaux talents et traits raciaux, possibilité d'incarner un Éolide, ou encore, des raids et des donjons totalement nouveaux. En annonçant l'arrivée de ce jeu que beaucoup attendaient, Blizzard a en même temps surpris la communauté en indiquant que WoW Forever sortira le 5 novembre 2026 en France.

D'autres dates clés doivent être prises en compte si vous nourrissez le projet de vous lancer dans cette aventure pas comme les autres :

La bêta sera ouverte du 17 septembre au 22 octobre 2026.

Les réservations de noms seront disponibles dès le 27 octobre.

Les raids commenceront le 9 décembre.

Ainsi, vous aurez un peu moins d'un mois devant vous pour atteindre le niveau 60 et récupérer un équipement décent en prévision de l'ouverture des premiers raids, Barrow Deeps (10 joueurs), Hyjal Summit (20 joueurs) et le Repaire d'Onyxia (40 joueurs).

Notez également que vous jouerez tous sur les mêmes royaumes : seuls 3 serveurs seront accessibles au lancement, Normal, PvP et RP, et qu'ils regrouperont tous les joueurs. Quelques semaines après le déploiement des raids, le mode Hardcore ouvrira ses portes, et obéira à ses propres règles.

WoW Forever est déjà disponible à l'achat, 3 éditions sont en vente via la boutique :

Warcraft Forever Collection → 79,99 € (Offre limitée)

Comprend le pack épique des Éolides et un accès à Warcraft III: Reforged, Forsaken Kingdom.

Pack épique des Éolides → 59,99 €

Comprend le pack héroïque des Éolides, un accès à la bêta, 30 jours de temps de jeu et plus encore.

Pack héroïque des Éolides → 29,99 €

Rendez-vous dès le 5 novembre 2026 pour démarrer votre périple sur WoW Forever, et vivre enfin l'expérience Vanilla dont vous rêviez.