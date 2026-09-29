WoW Forever : Un méga donjon comme BRD serait au programme

En septembre 2026, Josh Greenfield a teasé un méga donjon similaire à BRD à venir sur WoW Forever, promettant ainsi une aventure de plusieurs heures au cœur du monde des Furlbogs.

Tous les joueurs de Classic le savent : lorsque l'on commence le donjon des Profondeurs de Rochenoire, mieux vaut avoir plusieurs heures devant soi, en aspirant à le terminer en entier. Cette étape notable de la montée en niveau est souvent appréciée, et la bonne nouvelle est que WoW Forever va apparemment amener une instance aussi gigantesque que BRD.

Blackmaw Hold, le nouveau méga donjon de WoW Forever ?

Depuis l'annonce de WoW Forever et le déploiement de la bêta, les joueurs se tournent naturellement vers Josh Greenfield, l'un des développeurs en charge du projet bien connu de la communauté de SoD, pour poser diverses questions. Le 28 septembre 2026, un utilisateur X a évoqué l'idée d'un méga donjon aussi conséquent que BRD, et la réponse de "Aggrend" risque d'en séduire plus d'un.

"a good BRD-like mega dungeon"



Hold our beer(s). pic.twitter.com/8EFZS0faH1 — Josh Greenfield (@AggrendWoW) September 27, 2026

Josh Greenfield a répondu en partageant l'image de l'entrée d'une des 9 nouvelles instances de WoW Forever, a priori Blackmaw Hold, conçue pour les niveaux 55 à 60.

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Le donjon serait un repaire de Furlbogs, et vous pourrez y accéder à partir d'Azshara sur le continent de Kalimdor. Juste après les Profondeurs de Rochenoire, vous serez vraisemblablement convié à revivre une expérience intense pour finaliser votre route vers le niveau maximal.

Reste maintenant à connaître le nombre de boss compris dans l'instance. BRD en abrite une vingtaine, et si celui-ci vaut Rochenoire en la matière, vous pouvez vous attendre à récupérer des tas d'équipements de qualité, peut-être même du pré-BIS. Pour le savoir, il faudra toutefois patienter jusqu'à la sortie de WoW Forever, étant donné que la bêta ne permet pas d'aller plus haut que le niveau 30. L'aventure Classic+ s'annonce palpitante, alors rendez-vous le 5 novembre 2026 pour la commencer sans tarder.