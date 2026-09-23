WoW Forever : Quels effets apportent les métiers avec le feu de camp ?
le 23 septembre 2026 à 19h40
La fonctionnalité du feu de camp est disponible sur WoW Forever, et apporte ainsi des buffs appréciables durant toute la montée en niveau. Chaque profession offre une amélioration qui lui est propre par l'intermédiaire d'un objet craftable à partir du panneau de métier. Un feu de camp peut accueillir plusieurs de ces objets (3/5/10), et il vous suffit de vous asseoir à côté durant une minute pour obtenir les bienfaits pendant une heure. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous résumons ici les effets octroyés par les professions avec le feu de camp sur WoW Forever.
Feu de camp : ce qu'amènent les métiers
Sur WoW Forever, la fonctionnalité du feu de camp est incontournable pour s'optimiser durant ses aventures, et ce dès les premiers niveaux. Pour en poser un, il suffit d'être cuisinier, ce qui vous permet d'apprendre tout de suite le Feu de camp basique. Au fur et à mesure de votre avancée, vous pourrez poser des objets améliorant le buff Feu de camp proche grâce aux métiers.
Plus l'objet sera de qualité, meilleure sera l'amélioration. Notez que plus un campement sera développé, plus les possibilités seront grandes : réparation, atelier de crafting, obtention de buffs équivalent à ceux apportés par les classes.
|Métier
|Rang 1 (niveau 20)
|Rang 2 (niveau 140)
|Rang 3 (niveau 300)
|Nature du buff
|Alchimie
|Puits de mana
|Fermenteur
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(possibilité de crafter des flacons)
|Régénération de mana
|Herboristerie
|Bougie d'encens
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(possibilité de planter des graines)
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(multiplier et combiner des graines pour en obtenir des rares)
|Intelligence
|Enchantement
|Luth enchanté
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(désenchantement plus efficace)
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(possibilité de crafter les recettes nécessitant une forge arcanique)
|Armure + toutes les statistiques + toutes les résistances
|Mine
|Magnétite
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(apparition d'un gisement)
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(active certaines recettes)
|Puissance d'attaque
|Ingénierie
|Robot vendeur de composants
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(réparateur)
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(table de travail)
|Achat de composants
|Forge
|Meule à aiguiser
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(réparateur)
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(possibilité de crafter des recettes nécessitant une forge magistrale)
|Force
|Travail du cuir
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(créer certains composants + repos possible sous la tente)
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(possibilité de crafter des recettes nécessitant une machine à coudre)
|Barre bleue d'expérience améliorée
|Dépeçage
|Chaise du camp
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(pistage des bêtes)
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(piège)
|Chances de coup critique
|Couture
|Bannière de faction
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(créer certains composants)
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(possibilité de crafter des recettes nécessitant un métier à tisser)
|Esprit
|Secourisme
|Trousse de premiers soins
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(potion de soins + anti-venin)
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Laboratoire de médecin de peste
(potion de soins + cataplasmes)
|Endurance
|Cuisine
|Kit de feu de camp basique
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Kit de feu de camp de compagnon
(5 objets de camp)
(Endurance)
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Kit de feu de camp de spécialiste
(10 objets de camp)
|Possibilité de cuisiner
|Pêche
|Bocal à poisson
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(pêcher des poissons peu communs)
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(pêcher des poissons rares)
|Bonus à toutes les statitstiques
Vous l'aurez compris ; être cuisinier pour placer un feu de camp et monter sans tarder ses métiers est très utile sur WoW Forever. Blizzard avait prévenu, ce qui compte, ce n'est pas la destination mais le voyage, et celui-ci promet d'offrir une expérience plus complète que ce que vous avez connu sur Vanilla Classic.
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