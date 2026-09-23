WoW Forever : Quels effets apportent les métiers avec le feu de camp ?

Bien plus qu'un simple outil de cuisine, le feu de camp apporte des buffs notables par l'intermédiaire de toutes les professions sur WoW Forever. Découvrez les bienfaits amenés par chaque métier par ici.

La fonctionnalité du feu de camp est disponible sur WoW Forever, et apporte ainsi des buffs appréciables durant toute la montée en niveau. Chaque profession offre une amélioration qui lui est propre par l'intermédiaire d'un objet craftable à partir du panneau de métier. Un feu de camp peut accueillir plusieurs de ces objets (3/5/10), et il vous suffit de vous asseoir à côté durant une minute pour obtenir les bienfaits pendant une heure. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous résumons ici les effets octroyés par les professions avec le feu de camp sur WoW Forever.

Feu de camp : ce qu'amènent les métiers

Sur WoW Forever, la fonctionnalité du feu de camp est incontournable pour s'optimiser durant ses aventures, et ce dès les premiers niveaux. Pour en poser un, il suffit d'être cuisinier, ce qui vous permet d'apprendre tout de suite le Feu de camp basique. Au fur et à mesure de votre avancée, vous pourrez poser des objets améliorant le buff Feu de camp proche grâce aux métiers.

Plus l'objet sera de qualité, meilleure sera l'amélioration. Notez que plus un campement sera développé, plus les possibilités seront grandes : réparation, atelier de crafting, obtention de buffs équivalent à ceux apportés par les classes.

Vous l'aurez compris ; être cuisinier pour placer un feu de camp et monter sans tarder ses métiers est très utile sur WoW Forever. Blizzard avait prévenu, ce qui compte, ce n'est pas la destination mais le voyage, et celui-ci promet d'offrir une expérience plus complète que ce que vous avez connu sur Vanilla Classic.