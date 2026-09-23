WoW Forever : Quels effets apportent les métiers avec le feu de camp ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 septembre 2026 à 19h40
Bien plus qu'un simple outil de cuisine, le feu de camp apporte des buffs notables par l'intermédiaire de toutes les professions sur WoW Forever. Découvrez les bienfaits amenés par chaque métier par ici.
WoW Forever : Quels effets apportent les métiers avec le feu de camp ?

La fonctionnalité du feu de camp est disponible sur WoW Forever, et apporte ainsi des buffs appréciables durant toute la montée en niveau. Chaque profession offre une amélioration qui lui est propre par l'intermédiaire d'un objet craftable à partir du panneau de métier. Un feu de camp peut accueillir plusieurs de ces objets (3/5/10), et il vous suffit de vous asseoir à côté durant une minute pour obtenir les bienfaits pendant une heure. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous résumons ici les effets octroyés par les professions avec le feu de camp sur WoW Forever.

Feu de camp : ce qu'amènent les métiers

Sur WoW Forever, la fonctionnalité du feu de camp est incontournable pour s'optimiser durant ses aventures, et ce dès les premiers niveaux. Pour en poser un, il suffit d'être cuisinier, ce qui vous permet d'apprendre tout de suite le Feu de camp basique. Au fur et à mesure de votre avancée, vous pourrez poser des objets améliorant le buff Feu de camp proche grâce aux métiers.

metier-objet-camp

Plus l'objet sera de qualité, meilleure sera l'amélioration. Notez que plus un campement sera développé, plus les possibilités seront grandes : réparation, atelier de crafting, obtention de buffs équivalent à ceux apportés par les classes.

Métier Rang 1 (niveau 20) Rang 2 (niveau 140) Rang 3 (niveau 300) Nature du buff
Alchimie Puits de mana Fermenteur

Laboratoire d'alchimie

(possibilité de crafter des flacons)

 Régénération de mana
Herboristerie Bougie d'encens

Serre

(possibilité de planter des graines)

Hybrideur de graines

(multiplier et combiner des graines pour en obtenir des rares)

 Intelligence
Enchantement Luth enchanté

Récupérateur arcanique

(désenchantement plus efficace)

Forge arcanique

(possibilité de crafter les recettes nécessitant une forge arcanique)

 Armure + toutes les statistiques + toutes les résistances
Mine Magnétite

Jardin de pierres

(apparition d'un gisement)

Fonderie en fusion

(active certaines recettes)

 Puissance d'attaque
Ingénierie Robot vendeur de composants

Robot réparateur

(réparateur)

Établi d'anarchiste

(table de travail)

 Achat de composants
Forge Meule à aiguiser

Enclume

(réparateur)

Forge magistrale

(possibilité de crafter des recettes nécessitant une forge magistrale)

 Force
Travail du cuir

Tente du camp

Râtelier de tannage

(créer certains composants + repos possible sous la tente)

Machine à coudre

(possibilité de crafter des recettes nécessitant une machine à coudre)

 Barre bleue d'expérience améliorée
Dépeçage Chaise du camp

Guide de terrain

(pistage des bêtes)

Établi de trappeur

(piège)

 Chances de coup critique
Couture Bannière de faction

Rouet

(créer certains composants)

Métier à tisser

(possibilité de crafter des recettes nécessitant un métier à tisser)

 Esprit
Secourisme Trousse de premiers soins

Étude des toxines

(potion de soins + anti-venin)

Laboratoire de médecin de peste

(potion de soins + cataplasmes)

 Endurance
Cuisine Kit de feu de camp basique

Kit de feu de camp de compagnon

(5 objets de camp)

Festin de Macaron

(Endurance)

Kit de feu de camp de spécialiste

(10 objets de camp)

 Possibilité de cuisiner
Pêche Bocal à poisson

Râtelier de pêche

(pêcher des poissons peu communs)

Hutte de pêche

(pêcher des poissons rares)

 Bonus à toutes les statitstiques

Vous l'aurez compris ; être cuisinier pour placer un feu de camp et monter sans tarder ses métiers est très utile sur WoW Forever. Blizzard avait prévenu, ce qui compte, ce n'est pas la destination mais le voyage, et celui-ci promet d'offrir une expérience plus complète que ce que vous avez connu sur Vanilla Classic.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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