WoW Forever n'est pas conçu pour être comme retail

Une prise de parole de Matthew Armstrong, membre de l'équipe du développement de WoW Forever, éclaire la vision de Blizzard quant à ce que doit être cette Azeroth retravaillée.

Alors que la première bêta de WoW Forever rassemble un nombre impressionnant de joueurs, Blizzard a précisé ses intentions par l'intermédiaire de Matthew Armstrong, en charge de l'élaboration du monde dans l'équipe de développement. Son message est clair : cette réédition de l'expérience originale de 2004 n'est pas pensée pour s'apparenter à celle de retail.

Le confort, ennemi de l'aventure sur WoW Forever ?

Dans un long message publié sur Twitter en septembre 2026, Matthew Armstrong a défendu une vision intransigeante du MMORPG d'époque, quitte à bousculer les habitudes prises sur la version moderne de WoW. Pour lui, les évolutions apportées au fil des décennies ont peu à peu érodé l'essence même de l'aventure.

I'm seeing a lot of discourse about who WoW Forever is being made for and while I cannot speak for anyone else on the team I can speak for myself. I am making WoW forever for the classic gamer and for the millions of people who have had their accounts lapse over the years because… — Cornfed Nebraska Boy (@Marmstrongwow) September 23, 2026

Pour lui, « le confort est la mort du voyage », et il faut bien admettre que la montée en niveau ou même le farming sur Vanilla n'ont rien à voir avec ce que propose Midnight. Sans pour autant vouloir opposer les communautés, le développeur a expliqué avoir passé plus d'un an à réapprendre les outils de l'époque pour garantir une authenticité absolue. Un travail exigeant et volontairement archaïque, indispensable selon lui pour préserver l'ADN de WoW, mêlant entraide et difficulté.

« Si vous faites un jeu pour tout le monde, vous ne le faites pour personne »

À l'heure où les jeux cherchent à fluidifier au maximum l'expérience utilisateur, WoW Forever fait le pari inverse en faisant en sorte qu'il soit toujours nécessaire de communiquer avec les autres pour progresser, et vous retrouverez cette forme de lenteur dans la progression qui séduit tant les amateurs de Vanilla.

Les aspects sociaux de WoW ont toujours été le pilier du jeu et, au fil des ans, ils ont été lentement érodés par des modifications qui vous permettent de jouer seul.

Matthew Armstrong a également prévenu de sa réticence face aux demandes de simplification : « Chaque changement que nous faisons contracte une dette envers l'authenticité du jeu, et tôt ou tard, cette dette sera payée. » Cette prise de position tranchée promet d'alimenter les débats jusqu'à la sortie officielle, même s'il faut admettre qu'elle devrait plaire à la majorité de la communauté de WoW Forever, avide de revivre les sensations d'autrefois.