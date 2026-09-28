WoW Forever : Un système de protection contre la malchance favorise les quêtes en groupe

Ramasser des objets de quête en groupe dans WoW Classic est souvent synonyme de frustration et de décalages absurdes entre coéquipiers. Pour y remédier sans dénaturer l'expérience Vanilla, Blizzard introduit une protection contre la malchance sur WoW Forever.

Effectuer des quêtes en groupe dans lesquelles des objets doivent être ramassés peut vite engendrer une grande frustration sur Vanilla. En effet, contrairement à la version moderne de WoW, les objets de quête se collectent chacun leur tour sur les dépouilles des monstres, plutôt d'être partagés automatiquement avec l'ensemble du groupe. Une mécanique qui débouche souvent sur des écarts statistiques absurdes : pendant qu'un membre du groupe termine sa quête en cinq minutes, un autre peut se retrouver bloqué avec seulement un ou deux composants en poche après une heure de bashing. Blizzard a mis en place un système de protection contre la malchance concernant WoW Forever pour éviter cela.

Blizzard instaure un système de protection contre la malchance pour favoriser les quêtes de groupe sur WoW Forever

Cette situation génère un vrai malaise au sein des joueurs. Soit ceux qui ont terminé se sentent contraints d'abandonner leur coéquipier en cours de route pour ne pas perdre de temps, soit le retardataire s'excuse poliment et s'isole pour finir son farm en solo. Résultats : la peur de partager son loot freine l'entraide, et de nombreux joueurs ignorent les invitations de groupe pour ce type de quêtes. Josh Greenfield a pris la parole à ce sujet sur X en septembre 2026, annonçant l'instauration d'un changement avec une protection contre la malchance.

Someone asked me something earlier about how quest drops work in WoW: Forever and if we are changing that. The short answer is no; however we did do something cool that we haven't really had a good opportunity to talk about yet.



In the interest of our Pro-social approach, we… — Josh Greenfield (@AggrendWoW) September 26, 2026

Conscients de ce frein social, les développeurs ont décidé d'apporter un ajustement ciblé pour WoW Forever. Le but n'est pas d'augmenter le taux de drop global pour préserver l'effort propre à l'expérience Vanilla, mais d'intégrer une protection contre la malchance. Similaire à un round robin intelligent, ce système rééquilibre le partage des objets de quête pour favoriser les joueurs en retard sur leurs objectifs.

Un moyen simple d'éliminer la frustration tout en incitant la communauté à refaire équipe sans crainte.

Quelqu'un m'a posé une question sur le fonctionnement du drop des objets de quête dans WoW Forever. La réponse courte est non, nous ne changeons pas les taux ; toutefois, dans l'optique de notre démarche pro-sociale, nous avons ajouté une fonctionnalité sous le capot pour distribuer les objets de quête de manière plus prévisible, en round robin, entre les membres d'un groupe.

Nous avons testé cela, et il faut admettre que le résultat est tout à fait satisfaisant. La répartition des objets de quête s'équilibre ainsi naturellement, ce qui rend la création de groupe bien plus appréciable lors de la montée en niveau sur WoW Forever.