WoW Forever : Ce qu'il faut savoir à propos du système d'héritage

Retrouvez des informations concernant le système d'héritage et de ses points sur WoW Forever ; utilité, collecte, avantages, déblocage et récompenses.

WoW Forever va amener de grandes nouveautés par rapport à Vanilla Classic, et le système d'héritage va venir vous apporter des améliorations de vie très appréciables pour embellir votre expérience. Comment obtenir des points d'héritage ? Quels avantages peuvent-ils offrir ? Comment fonctionne ce système ? Afin que vous y voyiez un peu plus clair, nous répondons ici aux questions que beaucoup se posent à ce sujet.

À quoi servent les points d'héritage sur WoW Forever ?

Les points d'héritage sont une nouveauté propre à WoW Forever, fonctionnant d'une manière qui vous rappellera celle des hauts-faits. En accomplissant certains défis, vous obtiendrez des points à dépenser dans un arbre divisé en 3 catégories : Aventure, Ingéniosité et Métiers (consultables avec la touche Y par défaut). Concrètement, vous bénéficierez de bonus permanents, des avantages variables selon l'endroit dans lequel vous attribuerez les points d'héritage. Par exemple, si vous en avez assez de passer trop de temps en griffon, vous pourrez opter pour Vol fréquent, qui réduit le coût des trajets et les accélère.

Combien de défis peuvent être relevés et que faut-il faire ?

À la sortie de WoW Forever, 65 défis d'héritage existent. Ils sont répartis en plusieurs catégories :

Classes 27 points Atteignez les niveaux 25, 45 et 60 dans chaque classe. Métiers 18 points Atteignez les niveaux 150, 225 et 300 dans un métier principal non lié à la récolte. JcJ 12 points Atteignez les rangs 3, 7, 10, 13 et 14 (5 points). Atteignez la réputation exaltée pour chaque réputation de champ de bataille (4 points). Accomplissez les quêtes des semaines 4, 7 et 10 dans le parcours de saison JcJ du champ d'honneur (3 points). Aventure 2 points Explorez l'intégralité de la carte du monde avec le même personnage. Terminez la suite de quêtes du donjon du seigneur Valthalak. Donjons 3 points Terrassez le boss final dans tous les donjons de niveaux 15 à 25. Terrassez le boss final dans tous les donjons de niveaux 26 à 45. Terrassez le boss final dans tous les donjons de niveaux 46 à 60. Raids 3 points Vainquez Onyxia. Vainquez les 13 boss du sommet d'Hyjal. Vainquez les 8 boss des profondeurs des Saisons.

Y a-t-il une limite au nombre de points utilisables ?

Même si un grand nombre de défis sont accessibles, Blizzard a précisé que tous les avantages peuvent être déverrouillés sur un seul personnage. En effet, le nombre de points d'héritage pouvant être dépensés est limité ; au lancement, vous serez autorisé à en attribuer au maximum 16 par personnage. Si vous changez d'avis, il sera possible de modifier votre arbre d'héritage auprès de votre maître de classe contre 10 PO.

Quel est l'intérêt de récupérer un maximum de points d'héritage ?

Malgré la limite, collecter des points d'héritage est essentiel si vous aspirez à décrocher des récompenses cosmétiques. Voici les 4 qui seront récupérables dès la sortie de WoW Forever :

15 points : Jouet → Réplique de carabine à air comprimé de Forgefer

25 points : Mascotte → Ourson spectral

40 points : Tabard d'ours spectral

55 points : Monture → Rênes d'ours spectral

Comment débloquer les points d'héritage ?

Tous les joueurs accéderont naturellement au système d'héritage en atteignant le niveau 25, octroyant votre premier point. Toutefois, il est aussi possible d'y parvenir en franchissant le niveau 150 dans un métier non lié à la récolte, ou bien en explorant le monde dans sa globalité (ce que nous ne recommandons évidemment pas à bas niveau).

Quels sont les avantages offerts par les points d'héritage sur WoW Forever ?

Blizzard a listé tous les buffs disponibles avec les points d'héritage au lancement de WoW Forever :

Métiers

Heures supplémentaires augmente vos chances de gagner un point de compétence dans tous les métiers, y compris les métiers de classe, comme le crochetage.

Récolte généreuse vous permet de trouver des matériaux rares en plus grâce au minage, à l'herboristerie et au dépeçage.

Marchandage réduit le prix en or des objets achetés à tous les marchands.

Charismatique vous permet d'avoir une chance d'obtenir de la faveur marchande supplémentaire auprès de l'Administration commerciale d'Azeroth ou des Transports logistiques Durotar.

Cordon bleu permet à vos recettes de cuisine d'avoir des chances de produire un plat supplémentaire.

Maître des appâts vous confère des chances de pêcher un poisson supplémentaire.

Étude assidue est un effet quotidien à temps de recharge qui vous permet d'améliorer vos compétences plus rapidement dans vos métiers, ou d'obtenir des essences élémentaires gratuites lorsque vous avez atteint le niveau 300 dans tous vos métiers.

Aventure

Bien reposé augmente la limite d'expérience de repos et vous permet d'accumuler de l'expérience de repos plus rapidement.

Frisson de l'aventure vous permet de régénérer une faible quantité de points de vie et de mana chaque fois que vous portez le coup fatal à un personnage adverse non négligeable.

Alerte avancée augmente la détection du camouflage en dehors des champs de bataille.

Guide de terrain réduit le temps de recharge d'une heure de l'ajout de fonctionnalités au campement.

Médecine de terrain réduit la durée de l'affaiblissement « Un bandage a été appliqué récemment », sans effet dans les donjons et raids et sur les champs de bataille.

Talent vous permet de débloquer des points de talent jusqu'à 5 niveaux plus bas que d'ordinaire.

Vols fréquents réduit le coût des vols et les accélère.

Ingéniosité

Gourmand augmente la durée des améliorations obtenues en mangeant de la nourriture.

Mort et vif permet aux personnages-joueurs défunts de se déplacer plus rapidement jusqu'à leurs corps et rend les améliorations de groupe et de raid gratuites après la résurrection, ce qui accélère la récupération après une défaite.

Renforcer réduit la perte de durabilité quand vous mourez.

Pour un grand honneur augmente les points d'honneur gagnés en JcJ.

Permanence augmente la durée des améliorations de groupe, de raid et de campement.

Diplomatie augmente vos gains de réputation.

Économie des composants permet à vos techniques de classe de ne plus nécessiter de composants achetables, et la fabrication de vos éléments de campement de niveau 1 ne nécessite plus de composants.

Le système d'héritage de WoW Forever est voué à évoluer, si bien que des ajouts sont à prévoir au fur et à mesure des mises à jour. Vos retours en la matière seront essentiels, alors n'hésitez pas à contribuer en intervenant sur le forum officiel ou Reddit pour proposer vos idées à la communauté.