WoW Forever : Les transmogrifications seront-elles disponibles ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 septembre 2026 à 23h20
Aurez-vous la possibilité de faire appel au système de transmogrifications sur WoW Forever ? Blizzard a répondu à cette interrogation lors de la BlizzCon 2026.
WoW Forever : Les transmogrifications seront-elles disponibles ?

Au cours de la BlizzCon 2026, Blizzard a annoncé pour le plus grand bonheur de joueurs la sortie imminente de WoW Forever, le fameux Classic+. Ce nouveau jeu très attendu sortira au mois de novembre 2026, et a été construit en tenant compte des requêtes transmises par les joueurs sur les réseaux depuis plusieurs mois. La question de la transmogrification a suscité le débat au sein la communauté, mais le développeur a trouvé une solution qui devrait satisfaire tout le monde.

Y aura-t-il des transmogrifications sur WoW Forever ?

À quoi doit ressembler WoW Classic+ ? À quel moment s'éloigne-t-on de l'esprit Classic ? Ces questions ont souvent été soulevées par les joueurs, et le débat autour de la transmogrification a profondément divisé, si l'on se fie aux discours tenus sur les forums et sur Reddit au cours des derniers mois. En révélant des détails relatifs à WoW Forever pendant la BlizzCon 2026, Blizzard a répondu à ce dilemme, en vous donnant tout simplement le choix.

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Sur WoW Forever, la transmogrification sera disponible, mais optionnelle. Concrètement, vous aurez la possibilité d'adopter le style de base de votre équipement, de la même manière que sur Vanilla, ou bien vous pourrez décider de laisser parler votre créativité en revêtant une tout autre allure.

transmog-wow-forever

Si vous voulez voir les transmogrifications, il vous suffira d'activer la fonctionnalité dans le menu d'option. Au contraire, si vous préférez éviter cela, il sera possible de les désactiver, et cela sera effectif pour vous et tous les joueurs que vous rencontrerez.

En laissant ainsi le choix aux joueurs, Blizzard prouve sa volonté de construire un jeu qui vous ressemble, ce qui présage que WoW Forever marquera un véritable tournant dans l'histoire du MMORPG.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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